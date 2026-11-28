Los habitantes de Pantalio recuerdan cómo la comunidad se movilizó durante la emergencia aérea de 2016 para ayudar a los organismos de socorro que llegaron hasta la zona del siniestro (Colprensa)

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A diez años del accidente aéreo ocurrido el 28 de noviembre de 2016, la vereda Pantalio, en el municipio antioqueño de La Unión, se transformó de una zona agrícola en un destino de turismo internacional tras convertirse en el lugar de homenaje a las 71 víctimas del equipo brasileño Chapecoense.

De acuerdo con estimaciones del exalcalde de La Unión Juan Carlos Vallejo Tabares, entre el 70% y el 80% de los viajeros que llegan actualmente a esa localidad del Oriente antioqueño acuden para conocer el cerro donde cayó el vuelo 2933 de la aerolínea LaMia, sitio rebautizado por el Concejo municipal como cerro Chapecoense.

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Antes del siniestro que dejó seis sobrevivientes cuando la aeronave se quedó sin combustible a las 9:58 p. m. en su trayecto hacia Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional, los habitantes de Pantalio se dedicaban exclusivamente al cultivo de mora, fresa, gulupa, granadilla, tomate de árbol y a la producción lechera.

El 28 de noviembre de 2016, el vuelo 2933 de LaMia se estrelló contra el Cerro Gordo, en La Unión, Antioquia, cuando transportaba al equipo brasileño Chapecoense hacia Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana (Colprensa)

El día que el fútbol perdió a una generación

El 28 de noviembre de 2016, el avión se estrelló contra el Cerro Gordo —hoy Cerro Chapecoense—, en jurisdicción de La Unión, minutos antes de aterrizar en el aeropuerto de Rionegro. La aeronave trasladaba desde Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) al club brasileño Associação Chapecoense de Futebol, que viajaba a Medellín.

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La investigación de la Aeronáutica Civil de Colombia determinó que el siniestro ocurrió por agotamiento total de combustible, luego de que la tripulación omitiera una escala técnica de reabastecimiento, despegara sin reserva reglamentaria para emergencias ni aeropuerto alterno.

Además, la aeronave no declaró la urgencia a tiempo ante el control aéreo, lo que provocó que los motores se apagaran en el aire. Tras la tragedia, la Conmebol proclamó campeón al equipo brasileño por solicitud de Atlético Nacional.

De las 77 personas que abordaron el avión, 71 fallecieron —entre ellas 19 futbolistas, 25 integrantes del cuerpo técnico, directivos e invitados, 20 periodistas y 7 miembros de la tripulación— y seis sobrevivieron: los jugadores Alan Ruschel, Jakson Follmann y Hélio Neto, el periodista Rafael Henzel (fallecido posteriormente en 2019), la azafata Ximena Suárez y el técnico de vuelo Erwin Tumiri.

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La aeronave del Chapecoense había partido de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con 77 personas a bordo. El accidente dejó 71 fallecidos y seis sobrevivientes. (Colprensa)

La nueva economía de Pantalio debido al trágico accidente

Hoy en día, en esa montaña operan dos restaurantes, un mirador, un museo con fotografías, uniformes, banderas y partes del avión, además del Ecoparque Chapecó, un complejo que cuenta con parqueadero, granja, caballos y una capilla donde se celebra una misa el último domingo de cada mes por los fallecidos.

En declaraciones entregadas al diario El Espectador, el administrador del predio ubicado al pie de la montaña explicó que la adecuación del espacio respondió a la llegada constante de visitantes de Brasil y de otros países como Ucrania, Polonia y Suráfrica que buscaban baños, alimentos, zonas de estacionamiento y relatos sobre lo ocurrido la noche del accidente.

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El propietario del terreno señaló que, frente a los cuestionamientos sobre un posible aprovechamiento económico de la tragedia, el proyecto genera empleo para varias familias de la zona y se ha desarrollado bajo criterios de respeto hacia la memoria de las víctimas.

El cerro Chapecoense, anteriormente conocido como Cerro Gordo, es el lugar donde se estrelló el vuelo 2933 de LaMia la noche del 28 de noviembre de 2016 (Alcaldía de La Unión)

Por su parte, la habitante de Pantalio Doris Botero describió la reacción de los vecinos durante la emergencia de 2016 —jornada en la que el niño Johan Ramírez y su padre guiaron a los socorristas— y los vínculos construidos con Brasil, incluida la donación de electrodomésticos y libros en portugués a la escuela local por parte del cónsul honorario Sergio Escobar.

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“Se ha creado una hermandad. Nos sentimos solidarios con las personas de allá, porque sentimos ese dolor y a la vez un orgullo de que ellos hubieran quedado en nuestra vereda, en nuestro terruño, que lo amamos tanto”, dijo para el diario en mención.

Mientras la Alcaldía de La Unión inició en septiembre de 2026 la construcción del Memorial La Unión-Chapecó con la presencia de jugadores actuales del club brasileño y del sobreviviente Hélio Neto.

La construcción del Memorial La Unión-Chapecó busca consolidar un espacio permanente para preservar la memoria de las víctimas y fortalecer los lazos entre Colombia y Brasil (@diarioriente/Instagram)

La Corporación Hermandad La Unión Chapecó mantiene la custodia de los objetos rescatados para abrir un museo permanente y prepara el traslado de la imagen de la Virgen de los Futbolistas hacia la parroquia San Antonio de Chapecó.

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