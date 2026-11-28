El agua acumulada tras las intensas lluvias cubre el patio y el acceso a una vivienda en la provincia cubana de Granma, donde decenas de inmuebles quedaron anegados por el temporal (Cortesía: Todo Cuba).

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Las precipitaciones registradas en el oriente de Cuba provocaron que al menos 50 viviendas resultaran inundadas en zonas vulnerables, lo que agrava la situación de precariedad de decenas de familias que ya afrontaban el deterioro habitacional y la escasez de recursos en la isla.

La crecida de diversos afluentes y la acumulación de agua causaron daños directos en comunidades de la provincia de Granma, donde el anegamiento de los terrenos afectó tanto a los inmuebles residenciales como a las áreas productivas.

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El impacto del temporal se concentró con fuerza en el municipio de Pilón, donde las autoridades locales contabilizaron más de medio centenar de casas anegadas por las corrientes de agua.

Para los residentes de estos asentamientos, la entrada del lodo y el agua en sus cuartos profundizó una vulnerabilidad cotidiana marcada por la falta de materiales de construcción y el mal estado de los techos y las paredes. Los medios estatales informaron que todavía no se cuantifican las pérdidas materiales totales, aunque los testimonios de los pobladores dan cuenta del deterioro de muebles, colchones y electrodomésticos difíciles de reponer ante las condiciones socioeconómicas actuales.

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En el conjunto de la provincia de Granma, el saldo provisional de las lluvias incluye alrededor de 2,000 personas evacuadas con el objetivo de resguardar sus vidas frente a los desbordamientos.

La mayor cantidad de evacuaciones ocurrió en el municipio de Manzanillo, donde más de 1,600 habitantes tuvieron que abandonar sus casas para alojarse en instalaciones estatales habilitadas para emergencias o en domicilios de parientes. Este desplazamiento masivo se debió al vertimiento y a los elevados volúmenes de agua desembalsados desde la presa Paso Malo, ubicada en la demarcación de Bartolomé Masó.

La crecida del río socavó los accesos y el terraplén de un puente en la provincia de Granma (Cortesía: Sheila Aguilera).

De manera paralela, el municipio de Yara registró complicaciones significativas a causa de una subida de aproximadamente tres metros de altura en el cauce del río homónimo. El desborde sobrepasó los límites naturales y cubrió terrenos bajos dedicados a la agricultura y a la ganadería local. La pérdida de sembrados y el traslado forzoso de cabezas de ganado hacia zonas más altas suponen un problema añadido para el abastecimiento de víveres en las comunidades rurales.

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El aire húmedo mantiene chubascos aislados en el oriente mientras el resto de la isla experimenta tiempo estable

El escenario meteorológico que desencadenó estas afectaciones en Cuba se originó por los remanentes de un frente frío que cruzó la isla en las jornadas previas. Aunque la estructura principal del frente se disipó sobre el océano Atlántico y el territorio de las Bahamas, los restos del sistema sostienen una masa de aire húmedo sobre el oriente cubano.

Esta humedad, unida a las temperaturas de la tarde, favorece la formación de nublados y la ocurrencia de chubascos dispersos, concentrados con preferencia en la costa norte y en sectores interiores desde la provincia de Camagüey hasta Guantánamo.

Las corrientes de agua provocadas por las intensas lluvias cubrieron áreas de cultivo en el oriente cubano, lo que obligó a las brigadas locales a inspeccionar a pie los terrenos afectados (Cortesía: Sheila Aguilera).

En contraste con las precipitaciones del este, las regiones occidental y central del archipiélago presentan condiciones de estabilidad debido a la influencia predominante de un sistema de altas presiones. En estas zonas, el cielo permanece con intervalos de nubes altas y bajas que no producen lluvias.

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El régimen de viento continuará orientado del nordeste, con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora (6 a 15 millas por hora). Este flujo mantendrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas, por lo cual las autoridades recomendaron mantener el seguimiento de las orientaciones oficiales.