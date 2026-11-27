Un grupo de jugadoras de la selección mexicana de fútbol femenil viste uniformes verdes en un fondo magenta con patrones ancestrales. (Jesús Avilés )

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La Selección Mexicana Femenil se encuentra ante una de las citas más trascendentales de su historia reciente. Este sábado 28 de noviembre, el combinado nacional se enfrentará a su similar de Haití en los Cuartos de Final del Campeonato Concacaf W 2026, un duelo a eliminación directa que otorga mucho más que el avance a la siguiente ronda: el ganador asegurará de manera automática su boleto a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y mantendrá intactas sus aspiraciones de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El compromiso, que se disputará en el Texas Health Mansfield Stadium de Mansfield, Texas, representa una oportunidad de revancha deportiva y consolidación para el futbol femenino en México, que busca regresar a la máxima justa mundialista tras más de una década de ausencia.

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El Tri se jugará su pase a la Copa del Mundo Femenil 2027 en un duelo de eliminación directa que será decisivo para mantenerse en ruta hacia los Juegos Olímpicos 2028. (X/ @Miseleccionfem)

Cómo llega México a este partido

El conjunto dirigido por el estratega español Pedro López afronta esta eliminatoria con una plantilla que combina experiencia internacional y el rodaje competitivo de la Liga MX Femenil.

La preparación para este compromiso arrancó desde el lunes 16 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol, donde las 23 futbolistas convocadas trabajaron de forma intensiva hasta el domingo 22, antes de viajar a territorio estadounidense el lunes 23 para cerrar su puesta a punto.

En la convocatoria destacan referentes habituales como Rebeca Bernal (Manchester United), Charlyn Corral (Pachuca), Jacqueline Ovalle (Orlando Pride), Kenti Robles (Pachuca), Kiana Palacios (Utah Royals), Alexia Delgado (Tigres) y Scarlett Camberos (Club América), quienes encabezan un proyecto diseñado para romper una sequía de 11 años sin asistir a una Copa del Mundo, siendo Canadá 2015 su última participación. Asimismo, el Tricolor aspira a volver a unos Juegos Olímpicos por primera vez desde Atenas 2004.

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El formato del Campeonato Concacaf W 2026 reúne a las ocho mejores selecciones de la región en cruces directos de Cuartos de Final. Si México logra imponerse a Haití, asegurará de inmediato uno de los cuatro pases directos de la confederación para Brasil 2027 y avanzará a las Semifinales del 1 de diciembre, instancia en la que se definirán los tres boletos directos a Los Ángeles 2028 (e incluso podría asegurar su plaza olímpica en esta misma jornada si Estados Unidos vence a El Salvador, dado el sistema de distribución de cupos).

Por el contrario, una derrota no significaría la eliminación definitiva del Mundial, pero obligaría al Tricolor a disputar un Play-In el miércoles 2 de diciembre en busca de un lugar en el Torneo Clasificatorio Intercontinental.

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México ya trabaja en su preparación de cara a su próximo partido. (FMF)

Cómo llega Haití a este partido

Del otro lado estará una selección de Haití que llega con la convicción de repetir la hazaña lograda en el ciclo anterior, cuando consiguió la primera clasificación mundialista de su historia tras disputar Australia y Nueva Zelanda 2023. El cuadro caribeño afronta este certamen con una base de jugadoras que compiten mayoritariamente en el extranjero —con 20 futbolistas registradas en ligas internacionales—, lo que le otorga un perfil físico potente y experiencia en escenarios de alta exigencia.

La gran figura y capitana de las Grenadiers es Melchie Dumornay, mediocampista del Olympique de Lyon que lidera una generación talentosa en la que también sobresalen nombres habituales en el ataque caribeño como Nérilia Mondésir, Sherly Jeudy y Roseline Éloissaint, además de defensoras consolidadas como Jennyfer Limage, Claire Constant y Kethna Louis.

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Más allá del plano estrictamente deportivo, el representativo haitiano llega a Estados Unidos en medio de un contexto complejo en su país marcado por la crisis social y el deterioro de su infraestructura deportiva —incluidos los daños sufridos por su antiguo centro de formación en febrero de este año—.

Sin embargo, dentro del terreno de juego, Haití ha demostrado ser un rival incómodo, vertical y altamente peligroso en transiciones rápidas, decidido a conquistar su segundo boleto mundialista consecutivo y a pelear por su primera clasificación histórica a unos Juegos Olímpicos.

Soccer Football - Concacaf Women Championship - Group A - Haiti v Mexico - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - July 7, 2022 Haiti's Roselord Borgella in action REUTERS/Pilar Olivares

Los últimos tres enfrentamientos entre ambas selecciones

El historial reciente entre México y Haití en categoría mayor femenil refleja una clara ventaja estadística para el Tricolor a lo largo del tiempo, pero también guarda una herida profunda en el antecedente más cercano:El duelo del 7 de julio de 2022 en el Estadio BBVA de Monterrey marcó un punto de quiebre.

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En aquella fase de grupos del Premundial, Haití sorprendió al imponerse 3-0 con anotaciones de Roselord Borgella (14′, de penal), Nérilia Mondésir (67′, de penal) y Sherly Jeudy (78′), en un partido en el que México sufrió la expulsión de Greta Espinoza.

Ese resultado dejó al Tricolor sin margen de maniobra y consumó su eliminación tanto del Mundial 2023 como de los Juegos Olímpicos de París 2024. Previamente, México había dominado la serie con triunfos de 3-0 en Barranquilla 2018 y 1-0 en Veracruz 2014.

El equipo dirigido por Pedro López logró reponerse de la goleada que propinaron las 'Reggae Girls' en el primer partido para imponerse de manera categórica. (TW Selección Mexicana Femenil)

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido

El partido de Cuartos de Final entre México y Haití se disputará este sábado 28 de noviembre de 2026 a las 15:30 horas (tiempo del centro de México) en el Texas Health Mansfield Stadium, ubicado en Mansfield, Texas.

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Para seguir las acciones completamente en vivo en México, la transmisión por televisión de paga estará a cargo de ESPN, mientras que vía streaming podrá sintonizarse a través de la plataforma Disney+. En esta ocasión, el encuentro no contará con señal en televisión abierta.

No obstante, para los aficionados en la capital del país que deseen vivir el partido en un ambiente colectivo y de manera gratuita, el Gobierno de la Ciudad de México anunció el regreso del Fan Fest mediante la instalación de una mega pantalla en la Utopía Mixiuhca, ubicada dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca (Viaducto Río de la Piedad 6, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, a un costado de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro). El acceso será libre y la proyección iniciará en punto de las 15:30 horas, manteniéndose activa durante los 90 minutos reglamentarios y, en caso de ser necesario, hasta la conclusión de los tiempos extras o la tanda de penales.

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