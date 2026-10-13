América Latina

Empleada de joyería atracada en Santa Cruz de la Sierra fue aprehendida por presunta complicidad

Un video de seguridad muestra a la empleada poniendo joyas en los bolsos de los asaltantes durante el robo armado en un centro comercial

Una trabajadora de la joyería atracada en Santa Cruz de la Sierra quedó aprehendida por presunta complicidad
Una trabajadora de la joyería atracada en Santa Cruz de la Sierra quedó aprehendida por presunta complicidad
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La Fiscalía boliviana aprehendió a una de las trabajadoras de la joyería en la que este domingo se produjo un atraco armado, después de que imágenes de seguridad la mostraran poniendo joyas en las mochilas de los asaltantes.

La mujer había acudido inicialmente a la Policía a declarar en calidad de testigo, pero pasó a ser investigada por su presunta participación en el atraco ocurrido en el centro comercial Patio Design, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el este del país.

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La fiscal departamental de Santa Cruz Mabel Andrade explicó que el caso se indaga por los presuntos delitos de robo agravado, organización criminal, tenencia y porte ilícito de armas y asociación delictuosa. “Estamos trabajando para esclarecer este hecho delictivo, determinar la participación de cada uno de los presuntos involucrados y establecer las circunstancias en las que se produjo el atraco”, declaró Andrade.

Personas de pie en la plaza central iluminada de un centro comercial de varios niveles con letreros y tiendas
Varias personas permanecen en la plaza central de un centro comercial de Santa Cruz de la Sierra tras registrarse un atraco durante la noche.

Las grabaciones difundidas por medios locales muestran que los cuatro asaltantes encapuchados entraron a la joyería a las 19:13 del domingo. Mientras algunos trabajadores permanecieron inmóviles ante la amenaza, la mujer ahora aprehendida abrió los mostradores y colocó las joyas en los bolsos de los delincuentes. Durante el asalto se realizaron al menos cuatro disparos y luego los sospechosos escaparon en motocicletas.

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Nathan Barbosa, esposo de la trabajadora detenida habló con los medios locales para defender la inocencia de su pareja y explicó que actuó guiada por los “nervios y la desesperación”. “Ella me dijo que los hombres ingresaron a la tienda (...), le gritan, le carajean, uno le dispara, escucha un disparo en la espalda y se movió rápido, abrió las cajas, las bóvedas y empezó a entregar las joyas”, explicó en el canal Unitel.

El asalto provocó momentos de pánico entre trabajadores, comerciantes de los negocios cercanos y clientes en una hora de alta concurrencia en el centro comercial. Tras el hecho, la Policía desplegó efectivos para investigar el caso y se dispuso el resguardo militar del predio.

Vista aérea de un edificio moderno con fachada dorada y verde turquesa junto a una intersección vial con vehículos
El centro comercial Patio Design de Santa Cruz de la Sierra registró un atraco en sus instalaciones.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, afirmó el martes que la investigación registra avances significativos y que las autoridades identificaron la ruta seguida por los atracadores. También anunció nuevos operativos para reunir pruebas y localizar a los responsables del asalto.

Ya no hay lugar seguro para estar en familia, es muy delicado lo que ocurre en Santa Cruz”, dijo Oviedo, al referirse al impacto del episodio en el centro comercial. El ministro sostuvo que el departamento enfrenta una situación compleja de inseguridad y advirtió sobre la presencia de miembros del crimen organizado transnacional.

Este asalto se suma a otros robos armados registrados en joyerías de Santa Cruz en los últimos años y reaviva la preocupación por la seguridad en una de las principales ciudades de Bolivia, donde en los últimos meses también se han registrado un incremento de ataques armados presuntamente vinculados al crimen organizado.

En ese contexto, las autoridades regionales han pedido al Gobierno reforzar la seguridad en el departamento y encarar reformas legales para poder contar con una guardia propia. “No podemos permitir que la delincuencia actúe con semejante impunidad, ni que los cruceños vivamos bajo una amenaza permanente”, escribió el gobernador Juan Pablo Velasco.

“¡Santa Cruz necesita más policías, más inteligencia, más tecnología y más recursos para proteger a su gente!”, agregó.

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