Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y miembros del Gaula de la Policía Nacional capturaron a 50 personas en Pereira, Dosquebradas, Apía y Quinchía. 24 de las personas capturadas eran requeridas por delitos como violencia de género e intrafamiliar (Fiscalía General de la Nación)

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La Fiscalía General de la Nación dio a conocer resultados operacionales que impactan a varias organizaciones criminales que operan en distintas ciudades y municipios del departamento de Risaralda. En los operativos participaron el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional.

En un comunicado, el ente acusador informó que las autoridades lograron la captura de 50 personas durante allanamientos realizados en los dos últimos días en Pereira, Dosquebradas, Apía y Quinchía.

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De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía, del total de personas detenidas por las autoridades, 26 serían integrantes de cinco organizaciones dedicadas a delitos como tráfico local de estupefacientes, hurto y extorsión. Las otras 24 personas capturadas eran requeridas por delitos como violencia de género e intrafamiliar.

Entre las estructuras delincuenciales que resultaron impactadas por el accionar de las autoridades está Perseo, que habría distribuido cocaína, marihuana y 2CB en distintos sectores de Pereira (Fiscalía General de la Nación)

Entre las estructuras delincuenciales que resultaron impactadas por el accionar de las autoridades está Perseo. La investigación estableció que esta organización criminal habría distribuido cocaína, marihuana y 2CB en distintos sectores de Pereira. Además, la Seccional Risaralda de la Fiscalía identificó más de 60 eventos relacionados con esa actividad ilícita en el parque Lago Uribe Uribe, que le habría generado rentas superiores a $70 millones mensuales a la organización delincuencial.

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En Quinchía también fueron afectados los grupos criminales Núcleo y La Popular, vinculados al tráfico local de drogas; Viaducto, señalado por hurtos a personas; y Credigestiones, relacionado con extorsiones y secuestros.

Según la Fiscalía, Credigestiones habría utilizado préstamos gota a gota para cobrar altos intereses y extorsionar a quienes no podían pagar. En uno de los casos documentados, sus integrantes habrían retenido a una de las personas que había solicitado un préstamo.

Entre los detenidos también está un hombre señalado de atacar a su excompañera sentimental en Dosquebradas, además de otros dos ciudadanos investigados por hechos de violencia intrafamiliar en Pereira.

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Según la Fiscalía, la estructura Credigestiones habría utilizado préstamos gota a gota para cobrar altos intereses y extorsionar a quienes no podían pagar (Fiscalía General de la Nación)

De acuerdo con la Fiscalía, en las próximas horas, el ente acusador presentará a los capturados ante la justicia para el respectivo proceso de judicialización. Los detenidos serán imputados con cargos según la responsabilidad individual de cada uno por delitos como tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir, extorsión agravada, secuestro extorsivo, desplazamiento forzado, feminicidio en grado de tentativa, violencia intrafamiliar y hurto.

Operativos contra la extorsión en distintas zonas de Colombia

Los resultados operacionales informados por la Fiscalía se suman a otros casos de éxito reportados por la Policía Nacional. Las autoridades (el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) y la Fiscalía General de la Nación) capturaron a ocho presuntos integrantes de Los Satanás durante la Operación Kratos 2, ejecutada el 23 de noviembre de 2026, en cinco zonas del país: Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá y Soacha.

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La estructura criminal en cuestión se dedica a la extorsión y ha perpetrado ataques armados contra comerciantes y transportadores.

En el primer operativo, seis de las detenciones, efectuadas con orden judicial, apuntaron a quienes administraban, contabilizaban, distribuían y retiraban en corresponsales bancarios el dinero obtenido por las extorsiones. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, la organización delictiva acumuló rentas ilícitas cercanas a $1.000 millones entre 2023 y 2026.

El grupo delincuencial 'Los Satanás' acumuló rentas ilícitas cercanas a los 1.000 millones de pesos entre 2023 y 2026 por extorsiones a comerciantes y transportadores (Mebog)

La investigación y posterior detención se basaron en una denuncia ciudadana y una captura en flagrancia en la localidad de Kennedy, Bogotá. Un plan candado permitió detener en el barrio Tintal a alias Pinky y alias Will, ambos de nacionalidad venezolana, después de que presuntamente dispararan contra un establecimiento comercial. En el operativo fueron incautados una pistola, dos panfletos con mensajes extorsivos, tres celulares y una motocicleta.

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En el segundo operativo, los detenidos fueron alias Mayfred, venezolana de 26 años, y alias Bill, venezolano de 27 años, ambos cuñados de alias Satanás, señalado como cabecilla; Bill tenía antecedentes por extorsión y tráfico de armas. También fue capturada alias Nesly, colombiana de 33 años, cuyo hijastro, conocido como Roniel, había sido detenido meses antes por extorsión. La lista la completan alias Manuel, colombiano de 34 años; alias Juan David, colombiano de 25 años; y alias Liliana, colombiana de 24 años, con antecedentes por extorsión y porte de armas.