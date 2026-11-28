La cascada forma parte de la Ruta de las Cascadas, un corredor turístico que conecta la cordillera de los Andes con la Amazonía ecuatoriana. (Municipio de Baños)

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Entre las montañas cubiertas de vegetación de la cordillera oriental de los Andes ecuatorianos, una cascada de aproximadamente 80 metros de altura desemboca sobre una cavidad rocosa cuya forma y profundidad dieron origen a uno de los nombres más reconocidos del turismo en Ecuador: el Pailón del Diablo. Durante décadas, el lugar permaneció rodeado de terrenos agrícolas hasta que una familia de la zona emprendió la construcción de senderos y miradores que permitieron convertirlo en un destino de proyección internacional.

Ubicado en la parroquia Río Verde, a 17 kilómetros de la ciudad de Baños de Agua Santa, en la provincia de Tungurahua, en la Sierra central ecuatoriana, el atractivo forma parte del corredor turístico que conecta los Andes con la Amazonía. Su historia comprende más de tres décadas de actividad turística organizada, aunque los primeros esfuerzos de los habitantes por facilitar el acceso a la cascada se remontan a mediados del siglo XX.

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El paraje volvió a captar la atención pública esta semana debido a las consecuencias de las precipitaciones que afectan al país. Según informó la cadena televisiva RTS, el jueves 26 de noviembre se dispuso el cierre preventivo del atractivo turístico ante las intensas lluvias y el incremento de los caudales fluviales en la zona. Hasta la mañana de este viernes no se había confirmado públicamente su reapertura.

La cascada se alimenta de las aguas del río Verde, que nace en los páramos de los Llanganates y desemboca en el río Pastaza. Durante su descenso, el agua atraviesa un estrecho desfiladero rodeado de bosques húmedos y cae sobre una depresión natural de aproximadamente 20 metros de profundidad, según la información del Gobierno Autónomo Descentralizado de Río Verde.

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El Pailón del Diablo, ubicado en la provincia ecuatoriana de Tungurahua, cuenta con una caída de agua de aproximadamente 80 metros de altura. (GAD Rio Verde)

Originalmente conocida como cascada de Río Verde, su denominación actual está relacionada con dos características del paisaje. La primera es la semejanza de la cavidad donde desemboca el agua con una paila, un recipiente tradicional utilizado en Ecuador. La segunda corresponde a una formación rocosa en la que los habitantes identificaron una figura semejante al rostro del diablo, visible desde determinados ángulos.

Según una reconstrucción histórica publicada por el diario ecuatoriano El Telégrafo en 2016, el nombre Pailón del Diablo comenzó a utilizarse en 1986. Una investigación de la Universidad Técnica de Ambato también recoge testimonios de habitantes de la parroquia sobre el origen de la denominación y la instalación de un letrero que contribuyó a popularizarla.

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La transformación del lugar comenzó a principios de la década de 1990, cuando la familia Guevara Zamora decidió aprovechar las características naturales de sus propiedades para desarrollar un proyecto turístico. Hasta entonces, la agricultura constituía la principal actividad económica de la población, que contaba con accesos limitados a la cascada.

De acuerdo con la reseña histórica de la administración del complejo, la iniciativa generó escepticismo entre algunos habitantes, quienes dudaban de que los turistas estuvieran dispuestos a recorrer las pronunciadas pendientes del terreno para contemplar una caída de agua. Las dificultades geográficas también condicionaron los trabajos de adecuación, que requirieron intervenir superficies rocosas y transportar materiales por caminos de difícil acceso.

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El centro turístico abrió sus puertas el 26 de abril de 1995, según confirmó Wilfrido Guevara, representante del establecimiento, en una entrevista concedida al diario El Universo en abril de 2025, con motivo del trigésimo aniversario de su funcionamiento.

Las escalinatas de piedra y los senderos construidos entre las paredes rocosas permiten a los visitantes acercarse a la imponente cascada. (AME)

Uno de los elementos más representativos del complejo, sin embargo, tuvo un origen ajeno al turismo. El puente colgante desde el que los visitantes pueden observar la cascada fue construido por propietarios de terrenos cercanos, bajo el liderazgo de Vicente Zamora, para facilitar el traslado de productos agrícolas hacia las ferias comerciales.

Con el paso de los años, la infraestructura incorporó escalinatas de piedra, balcones y senderos que recorren las paredes del desfiladero. En 2008 se habilitó la denominada Grieta al Cielo, un estrecho pasadizo entre las rocas por el que los visitantes deben avanzar agachados para alcanzar un mirador situado detrás de la caída de agua.

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La singularidad del paisaje también despertó el interés de la industria cinematográfica estadounidense. Según la información de El Universo, el Pailón del Diablo fue uno de los escenarios utilizados durante el rodaje de Prueba de vida (Proof of Life), película estrenada en 2000, dirigida por Taylor Hackford y protagonizada por Russell Crowe y Meg Ryan.

La consolidación del atractivo modificó progresivamente las actividades económicas de Río Verde. Según estimaciones retrospectivas de los administradores del complejo, hacia 1994 alrededor del 95% de la población parroquial se dedicaba a la agricultura, mientras que posteriormente cerca del 90% pasó a desarrollar actividades vinculadas con el turismo. Aunque estos porcentajes no proceden de un estudio estadístico independiente, reflejan la transformación económica que los promotores del proyecto atribuyen al crecimiento de la actividad turística.

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El Pailón del Diablo abrió como centro turístico en 1995, tras una iniciativa de la familia Guevara Zamora que contribuyó a transformar la economía de la parroquia Río Verde. (Prefectura Tungurahua)

Actualmente, la oferta de alojamiento, gastronomía, transporte y comercio de la parroquia está estrechamente relacionada con la afluencia de visitantes. El Pailón del Diablo también integra la denominada Ruta de las Cascadas, un corredor que atraviesa distintos saltos de agua en la vía que comunica Baños de Agua Santa con Puyo, capital de la provincia amazónica de Pastaza.

Su ubicación en una zona de transición entre los ecosistemas andinos y amazónicos favorece la presencia de helechos, orquídeas, bromelias y otras especies vegetales propias de los bosques húmedos. El atractivo también forma parte del Geoparque Volcán Tungurahua y se encuentra en el corredor geográfico comprendido entre los parques nacionales Sangay y Llanganates.

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Sin embargo, las mismas condiciones naturales que distinguen al Pailón del Diablo representan un desafío para su funcionamiento. Las crecidas del río Verde han obligado a restringir el ingreso de visitantes en distintas ocasiones, entre ellas en junio de 2016 y julio de 2022.

El cierre de noviembre de 2026 se produce en medio de una emergencia por las precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño. Según el informe de situación número 108 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con corte al 25 de noviembre, una advertencia meteorológica permanecía vigente hasta la noche de este viernes e incluía precipitaciones en sectores de las estribaciones orientales de la cordillera andina. Allí, la fuerza del agua que durante más de tres décadas ha sostenido buena parte de la actividad turística de Río Verde ha obligado nuevamente a restringir el acceso a su principal atractivo natural.

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