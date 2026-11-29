Una publicacion en la red social X comparó a Enrique Carriazo con figuras del cine internacional y desato miles de interacciones (Colprensa)

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Una publicación que comparaba a seis actores considerados símbolos de belleza en su juventud derivó en una ola de comentarios sobre Enrique Carriazo en la red social X.

El posteo, difundido por el usuario @JackDeLaConcha, ubicó al actor colombiano junto a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Johnny Depp, Ryan Gosling y Henry Cavill, bajo la pregunta: “¿Quién fue el más guapo en su mejor momento?”.

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La publicación original acumuló más de 7.000 “me gusta” y generó cientos de respuestas con bromas, comparaciones y referencias a la carrera del actor bogotano. Varios usuarios celebraron la inclusión de Carriazo entre figuras de Hollywood y lo convirtieron en el centro de la conversación, por encima de los demás actores mencionados.

El posteo original ubico al actor bogotano junto a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Johnny Depp, Ryan Gosling y Henry Cavill (@JackDeLaConcha/X)

Entre los comentarios más replicados figuró el de un usuario que escribió: “Sin lugar a dudas don Enrique Carriazo que parecía destinado a ser chófer de Expreso Palmira”, en alusión a una supuesta trayectoria distinta a la que finalmente tuvo el actor. Otro usuario, @HankScorpipkpy, afirmó que “la pregunta ofende, Carriazo no tiene rival”, mientras que @adisemillas sumó: “Falta Tom Cruise, pero igual, Carriazo gana sobrado, ya hablarán las redes”.

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La cuenta autora del posteo original, continuó la dinámica en los comentarios con frases como “Carriazo es nuestro Marlon Brando” y “Es como una belleza matemática, menos por menos da más”, en respuesta a otro usuario que calificó al actor como “el más guapo entre los menos guapos”.

El hilo también incluyó comparaciones con otros actores extranjeros. Una mujer escribió “Entre Carriazo y Brad Pitt”, dando a entender que su respuesta a la pregunta estaba entre ambos actores, a lo que el autor respondió “Es que hasta uno se confunde al verlos”, prolongando la broma. Otra usuaria agregó: “Brad Pitt come chitos al lado del grande Carriazo”.

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Otros comentarios se alejaron del eje central de la comparación física para aportar datos biográficos del actor, como sucedió con un usuario que aseguró que Carriazo fue novio de una amiga suya. También circuló un meme con una imagen de la telenovela N.N., producción de 1992 con el texto “El que no conoce a dios...”, haciendo alusión al personaje de Neron Navarrete interpretado por Germán Escallón, dando a entender que debió estar en la terna de elegidos.

Las reacciones de los usuarios incluyeron menciones al personaje Nerón Navarrete de la comedia televisiva 'N.N.', interpretado por Germán Escallón (@DonLuisEduardo/X)

La tendencia se mantuvo activa durante varias horas en la red social, con miles de interacciones acumuladas entre los distintos posteos que mencionaron al actor.

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La trayectoria de Enrique Carriazo en el cine y la televisión colombiana

Enrique Carriazo Baschirello nació el 24 de julio de 1967 en Bogotá. Inició su carrera como actor de teatro en el grupo La Candelaria, bajo la dirección de Santiago García, antes de dar el salto a la televisión en 1993 con la telenovela Solo una mujer.

Su consagración llegó en 1999, cuando interpretó a Paco María Rojas en La Guerra de las Rosas, papel que le valió el premio a mejor actor de reparto en los Premios TVyNovelas. Dos años después protagonizó la película de comedia La pena máxima, donde dio vida a un hincha obsesionado con la clasificación de la selección colombiana al Mundial.

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La serie de television Dr. Mata le otorgo a Enrique Carriazo el Premio India Catalina a mejor actor protagonico en 2015 (Canal RCN)

En 2001 integró el elenco de Pedro el escamoso como Lorenzo de la Espriella, y en 2005 asumió uno de sus papeles más recordados, el de Edilberto “Beto” Reyes en la telenovela Los Reyes, que le significó una nueva nominación como mejor actor protagónico.

Tras una década dedicada a la escritura de guiones y la producción teatral, Carriazo regresó a la televisión en 2014 con la serie Dr. Mata, donde interpretó al criminal Nepomuceno Matallana, papel que le valió el Premio India Catalina a mejor actor protagónico en 2015. En los años siguientes participó en producciones como La gloria de Lucho (2019), Historia de un crimen: Colmenares (2019) y la serie de Netflix Secuestro del vuelo 601 (2024).

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