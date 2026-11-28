Los dirigidos por Antonio "Turco" Mohamed llegan al encuentro con la ventaja obtenida gracias a Helinho en el Nemesio Diez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Atlas se juega este sábado 28 de noviembre en el Estadio Jalisco su continuidad en el Apertura 2026. Tras el 2-0 que Toluca consiguió en la ida, los rojinegros deberán asumir la iniciativa desde el inicio para buscar una remontada que les permita mantenerse en la pelea por el título ante su afición.

La serie todavía deja margen para los dirigidos por Hernán Crespo: una victoria por dos goles igualaría el global y le daría el pase a los Zorros por su mejor posición en la tabla, luego de terminar cuarto con 28 puntos.

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Helinho le otrogó la ventaja a los Diablos con un fulminante doblete en el Nemesio Diez. REUTERS/Eloisa Sanchez

Del otro lado, Helinho, autor del doblete en el Nemesio Diez, intentará ampliar la ventaja, mientras Aldo Rocha y Camilo Vargas buscarán sostener a su equipo en una noche que puede definir su año.