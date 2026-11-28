El Gobierno boliviano anunció un preacuerdo con Brasil para incorporar 28 vehículos blindados al Ejército (Reuters)

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este sábado un preacuerdo con Brasil para incorporar 28 vehículos blindados destinados al Ejército, durante un acto por los 216 años de la institución militar en La Paz.

Allí indicó que el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano quedó a cargo de las últimas tratativas con las autoridades brasileñas. La operación todavía no definió las características de los vehículos, su costo, el mecanismo de transferencia ni el plazo de entrega.

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“Estamos en un preacuerdo y estamos en el cierre de las últimas tratativas con el hermano país de Brasil para que 28 blindados puedan llegar a nuestro Ejército, a nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó.

Además, el mandatario vinculó la negociación con un plan de fortalecimiento de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

“Agradecido con nuestras Fuerzas Armadas que en los momentos puntuales de la historia siempre está presente, siempre está presente para sacar la patria adelante”, sostuvo.

El jefe de Estado también anticipó un esquema que ajustará la asignación de fondos militares según el desempeño productivo del país. “Si la economía crece, las Fuerzas Armadas también crecen en presupuesto y crecen en respaldo”, señaló.

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Rodrigo Paz busca fortalecer las capacidades militares del Ejército boliviano (Reuters)

La eventual incorporación de las 28 unidades permitiría renovar parte del equipamiento pesado del Ejército boliviano, integrado en buena medida por material adquirido durante la década de 1970. Entre los vehículos incorporados en aquel período figuraron 54 tanques ligeros SK-105 Kürassier, fabricados en Austria; 24 blindados Cascavel y otros 24 Urutu, de procedencia brasileña; además de transportes M113 de fabricación estadounidense.

Una parte de ese material recibió tareas de mantenimiento y repotenciación durante las últimas décadas. Los SK-105 fueron modernizados en 2009, cuando Bolivia también incorporó equipos de transporte ligero procedentes de China. Brasil ya participó de iniciativas de cooperación militar con Bolivia: en 2012, ambos ministerios de Defensa acordaron recuperar cuatro vehículos Cascavel pertenecientes al Ejército boliviano. Ese proyecto sufrió demoras y dificultades técnicas que llevaron el asunto a la Asamblea Legislativa entre 2013 y 2014.

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La modernización anunciada por el Gobierno también abarcó el componente aéreo. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano informó días atrás que, al inicio de la actual administración, las Fuerzas Armadas contaban con un solo helicóptero operativo.

Paz indicó que el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano quedará a cargo de las últimas tratativas con las autoridades brasileñas (EFE)

El objetivo oficial apunta a disponer de al menos ocho aeronaves operativas en los próximos meses. Los helicópteros serán destinados a operaciones militares y a la atención de emergencias causadas por incendios forestales, inundaciones y otros desastres naturales.

En paralelo, el Gobierno impulsó hace dos semanas contactos con otros países para ampliar la cooperación en materia de defensa. El 13 de noviembre, Paz visitó en Turquía las instalaciones de Aselsan, empresa dedicada al desarrollo de tecnología militar. Allí revisó posibilidades de transferencia tecnológica, capacitación de personal y cooperación empresarial para las Fuerzas Armadas bolivianas.

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El presidente también mencionó las gestiones con India dentro de la búsqueda de nuevos socios internacionales.

(Con información de EFE)