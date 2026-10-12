Violento atraco en un centro comercial de Santa Cruz genera alarma por la inseguridad en Bolivia

El centro comercial Patio Design de Santa Cruz de la Sierra registró un atraco en sus instalaciones.

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Cuatro hombres armados asaltaron una joyería en un centro comercial de Santa Cruz de la Sierra, en el este de Bolivia, donde realizaron al menos cinco disparos y redujeron al guardia de seguridad, lo que provocó un operativo policial y el despliegue de militares para reforzar la vigilancia en la ciudad.

El atraco ocurrió la noche del domingo, cerca de las 19:00, en el centro Patio Design, situado en inmediaciones del tercer anillo y la avenida Busch, cerca de la zona empresarial de la ciudad. Los asaltantes, que llegaron encapuchados a bordo de dos motocicletas, realizaron disparos, rompieron las vitrinas y entraron a sustraer joyas.

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El guardia fue obligado a permanecer boca abajo mientras los delincuentes lo amenazaban con armas de fuego. Los primeros reportes indicaron que los sospechosos escaparon con bolsas que presuntamente contenían joyas. Hasta el momento, no se ha informado el valor de los objetos robados.

Cámaras de seguridad registran a sospechosos en motocicletas durante un asalto a un centro comercial en Santa Cruz de la Sierra.

Los disparos provocaron momentos de pánico entre trabajadores, clientes y comerciantes de los negocios cercanos en una hora de alta concurrencia en el centro comercial. Algunos establecimientos cerraron sus persianas para resguardarse, mientras las personas buscaban evitar quedar expuestas a los proyectiles.

Tras el asalto, los sospechosos huyeron en motocicletas. Según los reportes locales, una de ellas fue abandonada cerca en la zona norte de la ciudad.

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Tras el atraco, la Policía activó el denominado Plan Z, un protocolo de respuesta inmediata ante hechos delictivos de alto impacto, y desplazó efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y del Centro Especial de Inteligencia Policial (CEIP) para iniciar las investigaciones. Además se dispuso el resguardo militar en el centro comercial.

Varias personas permanecen en la plaza central de un centro comercial de Santa Cruz de la Sierra tras registrarse un atraco durante la noche.

Tras el ataque, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, advirtió sobre el avance de la delincuencia organizada y cuestionó la capacidad de respuesta de las fuerzas policiales ante las necesidades de seguridad del departamento. “El crimen organizado se está adueñando de Santa Cruz”, afirmó el gobernador, quien pidió aumentar el número de policías y profundizar la autonomía departamental para contar con una guardia propia de seguridad.

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En el marco de las investigaciones, una trabajadora de la joyería fue arrestada con fines investigativos, según informó su esposo a los medios locales. El hombre dijo que desconocía los motivos concretos de la medida y afirmó que su pareja se encontraba muy afectada por lo ocurrido. “”Ella declaró en calidad de testigo y la han retenido, estoy aquí para buscar explicación de lo que ha ocurrido (...) supuestamente el fiscal ha dicho que hubo contradicción en su declaración", afirmó, citado por el periódico El Deber.

El atraco en Patio Design se suma a otros robos registrados en joyerías de Santa Cruz de la Sierra, algunos de ellos perpetrados por grupos armados y con disparos, como los ocurridos en tres locales a inicios de 2025, o el asalto a la joyería Eurochronos, en julio de 2017, que derivó en una balacera con la Policía y dejó el saldo de cinco fallecidos.

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El hecho reciente se produce en un contexto de preocupación por la inseguridad en el departamento, donde los ataques a tiros y los presuntos casos de sicariato han situado al crimen organizado entre las principales inquietudes de las autoridades.