La Unidad para las Víctimas denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en el manejo de mercancías donadas por la Dian entre 2019 y 2026 (Colprensa-Canal Institucional-Unidad de Víctimas)

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Durante el sábado 28 de noviembre de 2026 se conoció una denuncia hecha por el presidente Abelardo de la Espriella, en un evento de la Unidad de Víctimas en Barranquilla, referente a presuntas irregularidades en el manejo de unos bienes donados por la Dian a la entidad.

Mientras el mandatario participó de la entrega de indemnizaciones administrativas y judiciales a víctimas del conflicto armado, se refirió a los presuntos malos manejos de los beneficios otorgados.

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“Al comparar las actas de entrega con los inventarios físicos, se encontraron en las bodegas mercancías que figuraban oficialmente como entregadas a sus beneficiarios”, dijo.

El presidente Abelardo de la Espriella ha sido crítico con el balance que recibió de Gustavo Petro en diferentes frentes, siendo el punto más crítico el desbalance fiscal. (Presidencia)

El documento de la denuncia fue publicado el 25 de septiembre del año en curso. Allí, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de peculado por apropiación y fraude procesal, relacionados con el manejo de dichas mercancías, donadas por la Dian entre 2019 y 2026.

La denuncia conocida por Infobae Colombia, menciona a los funcionarios Alix Dunieka Aguilar Tirado, Adith Rafael Romero Polanco, Breiner Rafael Osorio Pinto y Jesús Miguel García y pide al ente de control establecer la responsabilidad individual de los involucrados y de otras personas que hayan participado en la recepción, custodia, almacenamiento, entrega, documentación y legalización de los bienes.

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Según el escrito, la revisión institucional encontró inconsistencias entre los registros documentales, los sistemas de inventario y la existencia física de mercancías que habían sido entregadas a la entidad mediante resoluciones de donación de la Dian.

Incluso, advierte que fue necesario reconstruir expedientes, recuperar soportes y realizar tomas físicas de inventario.

La denuncia reportó inconsistencias entre registros documentales, inventarios y la ubicación física de bienes que figuraban como entregados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bienes reportados como entregados que aparecieron en bodegas

Uno de los casos expuestos corresponde a la Resolución Dian 14820 de diciembre de 2025, valorada en más de $5.925 millones. Aunque la entidad reportó la legalización total de esa donación, durante una verificación física halló en una bodega una regla vibratoria marca Honda, avaluada en $2,2 millones, que figuraba como entregada a un beneficiario.

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“El hallazgo fue documentado (…) pese a que la documentación institucional registraba la legalización total” de la resolución, indica el texto.

Para la entidad, ese caso representa una “contradicción objetiva” entre los documentos utilizados para registrar la salida de la mercancía y la ubicación física posterior del elemento dentro de sus instalaciones.

La Unidad para las Víctimas reportó que parte de los bienes almacenados en una bodega externa había disminuido entre dos inspecciones realizadas en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No se trata, entonces, de una diferencia puramente contable: existe una contradicción material entre un documento que acredita la salida y entrega de un bien a un tercero y la posterior constatación física de ese mismo bien”, afirma el texto.

También una presunta disminución de bienes

El documento también reporta hallazgos en una bodega externa ubicada en Fontibón, Bogotá. Durante una visita realizada el 14 de mayo de 2026, funcionarios encontraron mercancías asociadas a distintas resoluciones de donación, incluidas telas identificadas posteriormente como bienes de una donación de 2026.

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De acuerdo con la denuncia, al regresar al lugar el 4 de junio para trasladar la mercancía, la entidad encontró los productos “desordenados y visiblemente en menor cantidad” frente a lo registrado en fotografías y videos durante la primera inspección.

La Resolución 1054 de 2026, relacionada con parte de esa mercancía, tenía un valor de más de $3.607 millones. Sin embargo, en la toma física solo se identificaron bienes por cerca de $119 millones, mientras que más de $3.488 millones quedaron pendientes de ubicación, identificación o legalización, según la información citada en la denuncia.

La entidad sostuvo que no contaba con información suficiente sobre las condiciones de contratación, custodia y control de algunas mercancías que permanecieron en depósitos externos.

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La denuncia menciona, adicionalmente, faltantes en las mercancías vinculadas a las resoluciones 3086, 3142 y 3380 de 2026, por valores de $262 millones, $66 millones y $41 millones, respectivamente.

También expone el caso de la Resolución 3377 de 2026, por más de $2.257 millones. Al corte del 23 de septiembre de ese año, se habían identificado físicamente 292.844 artículos por valor de unos $898 millones, equivalente a cerca del 40% del total de esa donación.

Durante las verificaciones, además, se detectaron cajas con rótulos que no correspondían al contenido, empaques sin los bienes respectivos, productos deteriorados y cantidades menores a las registradas en las etiquetas.

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La revisión de una donación de 2026 identificó 367 pares de tenis Dior registrados por más de $15 millones, pero solo halló 54 pares deteriorados, avaluados en cerca de $2,2 millones. (Denis Balibouse/Reuters)

En otro hallazgo, la revisión de una donación de 2026 identificó 367 pares de tenis Dior registrados por más de $15 millones, pero solo fueron encontrados 54 pares, en mal estado, por un valor cercano a $2,2 millones.

La denuncia solicita a la Fiscalía revisar cuentas bancarias, patrimonio, declaraciones tributarias y los vínculos societarios de los denunciados.

También se requiere identificar a los funcionarios, contratistas, responsables de bodegas y terceros que participaron en la recepción, traslado, almacenamiento, custodia y entrega de los bienes.

“Lo que sí se encuentra objetivamente documentado es que la trazabilidad de bienes estatales se quebró en diferentes momentos”, concluye la denuncia.