América Latina

La Policía brasileña rescató a 13 niños tomados como rehenes en un jardín y abatió al secuestrador

El operativo concluyó tras casi tres horas de negociaciones, cuando los agentes ingresaron al aula ante las agresiones del hombre contra los menores. Los afectados de cuatro y cinco años recibieron atención médica

La Policía brasileña rescató a 13 niños tomados como rehenes en un jardín y abatió al secuestrador (Créditos: O Globo)
La Policía brasileña rescató a 13 niños tomados como rehenes en un jardín y abatió al secuestrador (Créditos: O Globo)
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La Policía Militar de Paraná rescató el viernes a 13 niños tomados como rehenes en un jardín de infantes de Curitiba, en el sur de Brasil, y mató al agresor, que amenazaba con incendiar el lugar.

El hombre ingresó al Centro Municipal de Educación Infantil tras llegar en bicicleta y saltar la cerca. Luego se encerró con los niños, de cuatro y cinco años, en una sala. La Policía indicó que el atacante “padecía esquizofrenia”.

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El comandante de las fuerzas especiales de la Policía Militar de Paraná, Alexandre Lopes Dias, afirmó en una conferencia de prensa: “Logramos neutralizar a esa persona y rescatar a los 13 niños, que fueron trasladados a los servicios médicos y de bomberos para recibir atención”.

Según explicó el oficial, el agresor esparció un producto inflamable dentro de la sala y sostenía un encendedor. También portaba un cuchillo y una supuesta pistola, que después fue identificada como una réplica. “Durante toda la negociación permaneció con todos los niños a su alrededor y uno en el regazo”, relató Lopes Dias

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Las conversaciones entre los negociadores y el secuestrador se extendieron durante cerca de tres horas. El jefe policial aseguró que los agentes resolvieron intervenir cuando los menores mostraron signos de estrés y el atacante comenzó a agredirlos. “Cuando percibimos que los niños estaban cada vez más estresados y que el agresor comenzaba a agredirlos físicamente, optamos por una intervención táctica para evitar un mal mayor”, explicó.

Uniformados de la Policía Militar de Brasil en acción antes de abatir al secuestrador (EFE)
Uniformados de la Policía Militar de Brasil en acción antes de abatir al secuestrador (EFE)

Televisoras locales difundieron imágenes de maestros y directivos que retiraron del jardín al resto de los alumnos. Testigos informaron que se escucharon varios disparos y fuertes estruendos similares a los de granadas aturdidoras.

La teniente Letícia Donatello, portavoz de la Policía, confirmó ante periodistas apostados frente a la institución que el atacante murió por disparos de los efectivos. La Policía identificó al agresor, pero todavía no determinó el motivo del ataque ni si el hombre tenía algún vínculo con el establecimiento.

Al ingresar al establecimiento, el intruso dejó caer una carta que el personal escolar recogió y entregó a las autoridades. El comandante Alexandre Lopes Dias confirmó la existencia del documento, aunque no divulgó su contenido.

El alcalde de Curitiba, Eduardo Pimentel, confirmó que los menores sobrevivieron y prometió asistencia para sus familias. “¡Los 13 niños están vivos y a salvo! Después de momentos de mucha tensión y angustia, esa es la noticia que todos esperábamos”, escribió en la red social Instagram.

Vehículo de la Policía Federal de Brasil (REUTERS/Archivo)
Vehículo de la Policía Federal de Brasil (REUTERS/Archivo)

La Secretaría Municipal de Educación señaló que siguió el caso desde el inicio y envió funcionarios a la escuela para asistir a los menores y a sus familias.

El estado de Paraná, cuya capital es Curitiba, registró otros hechos de violencia en centros educativos. En 2023, un hombre armado con una pistola ingresó en una escuela de la ciudad de Cambé y el tiroteo dejó dos alumnos muertos.

(Con información de AFP)

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