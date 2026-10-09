Kast decretó zona de catástrofe el este de Santiago de Chile tras un torrente que arrastró vehículos y dejó al menos seis heridos

Un ciclista pasa junto a vehículos dañados y parcialmente enterrados en lodo y escombros tras un deslizamiento de tierra en el distrito de Las Condes, en Santiago, el 8 de octubre de 2026 (RODRIGO ARANGUA/AFP)

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El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó el jueves el estado de catástrofe en la comuna de Las Condes, en el este de Santiago, después de que un torrente de agua arrastrara vehículos y un colectivo por calles con pendiente de la capital. La emergencia dejó seis heridos y daños en viviendas, centros de salud y otras infraestructuras.

“Como resultado de la información levantada (...) y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes”, anunció Kast.

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El agua y el barro alcanzaron inmuebles y afectaron el servicio de urgencias de una clínica, de acuerdo con informes de la prensa local. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) alertó durante la tarde sobre el impacto del temporal en viviendas de la zona.

Una persona guía a un ciclista a través de una calle cubierta de barro, junto a un vehículo afectado, después de que fuertes lluvias provocaran un deslizamiento de tierra en Santiago, Chile, el 8 de octubre de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, sobrevoló el área afectada e informó que entre los seis lesionados hay un niño de un año con una fractura. La autoridad atribuyó de forma preliminar el torrente a la obstrucción de dos ductos.

Codina también vinculó la magnitud de la emergencia con el incendio del verano pasado en el sector precordillerano, que eliminó la vegetación que contribuía a sostener el terreno. Videos difundidos en redes sociales mostraron a automóviles atrapados en el caudal y a un colectivo del transporte público rodeado por el agua, con pasajeros dentro de la unidad y sobre el techo.

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Un hombre permanece en una zona inundada con el agua por debajo de las rodillas, después de que fuertes lluvias provocaran un deslizamiento de tierra en Santiago, Chile, el 8 de octubre de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, explicó que los equipos acudieron a distintos puntos para asistir a las personas afectadas. “Hemos salido (a ayudar) principalmente a personas que quedan atrapadas en su vehículo, en el interior; en casas en que ha entrado el barro; en universidades en que quedan aisladas también las personas”, detalló. Asimismo, agregó que “hay que extraer a las personas de ese lugar que es difícil el acceso, aparte de todo el trabajo profesional que tenemos de los equipos de rescate”.

Las intensas lluvias afectan a la zona centro-sur de Chile. El temporal causó el miércoles la muerte de una persona, que se suma a al menos 15 fallecidos por el sistema frontal que golpeó 10 de las 16 regiones del país a mediados de este año. Ese fenómeno dejó más de 3.000 damnificados, provocó desbordamientos de cursos de agua e inundaciones, además de daños en infraestructuras.

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“Durante la noche, en la comuna de San Bernardo (al sur de la capital) se encontró una persona fallecida. Está en investigación si las causas de su fallecimiento tienen relación con el sistema frontal o por causas extras”, explicó el subsecretario chileno de Interior, Máximo Pavez.

Un hombre con bata de laboratorio camina por una calle con las piernas cubiertas de barro en Santiago de Chile (REUTERS/Pablo Sanhueza)

A su vez, el funcionario detalló: “La preocupación ha estado fundamentalmente en la región metropolitana por la gran cantidad de precipitaciones que han caído, sobre todo durante la noche. Aún queda un porcentaje importante que va a caer durante el día, para ir declinando al final de la jornada con posibilidades de tormentas eléctricas”.

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La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, informó que el temporal dejó 20 viviendas con daños menores y otras 11 bajo evaluación, mientras 30 personas permanecen aisladas de forma temporal en la región de O’Higgins, en la zona central de Chile.

Un automóvil dañado se encuentra entre los escombros en una calle después de que unas fuertes lluvias provocaran un deslizamiento de tierra en Santiago, Chile, el 8 de octubre de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Cebrián señaló que existen “afectaciones muy puntuales” en inmuebles a causa de las lluvias y de las condiciones meteorológicas adversas. La directora de Senapred indicó que todos los equipos de emergencia están desplegados ante la posibilidad de que el fenómeno aumente su intensidad en las próximas horas.

(Con información de EFE)