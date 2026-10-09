Flávio Bolsonaro pidió la renuncia del juez de la Corte Suprema de Brasil que condenó a su hermano y a su padre

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL) el 7 de octubre de 2026 (REUTERS/Diego Herculano)

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El senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro pidió la renuncia del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil Alexandre de Moraes, después de que el magistrado ordenara el cumplimiento de la pena de prisión de su hermano, Eduardo Bolsonaro, condenado por coacción a la Justicia. “Moraes, hágale un bien a la Nación y renuncie”, afirmó el líder opositor.

El candidato, que obtuvo el 47% de los votos en la primera vuelta del 4 de octubre, se medirá el próximo 25 con el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que alcanzó el 45%. Flávio Bolsonaro acusó al magistrado de dictar medidas para interferir en la campaña del balotaje y lo calificó de “violador de derechos humanos”.

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La reacción ocurrió después de que el magistrado ordenara la ejecución de la condena de cuatro años y dos meses de prisión contra Eduardo Bolsonaro. El ex diputado, que reside en Estados Unidos desde 2025, recibió la pena por coacción en el curso de un proceso judicial.

De Moraes también dispuso la emisión de una orden de detención, la cancelación de los pasaportes brasileños del ex legislador, la suspensión de sus derechos políticos durante la vigencia de la condena y medidas para formalizar la pérdida de su cargo en la Policía Federal.

Alexandre de Moraes, magistrado de la Corte Suprema, hace un gesto de aprobación con el pulgar durante una sesión plenaria del tribunal, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Brasilia, Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres)

Flávio Bolsonaro sostuvo que la decisión resulta “inocua” porque su hermano se encuentra en Estados Unidos. “Él sabe que es una medida inocua que no va a resultar en nada, pero decide dictarla en medio de las elecciones para generar ruido”, acusó. El senador vinculó la resolución con el proceso que condenó a su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, a 27 años de prisión por una trama golpista. De Moraes fue el instructor de ese caso.

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El candidato también aseguró que el Senado que asumirá el próximo año contará con respaldo suficiente para impulsar la destitución de jueces del Supremo Tribunal Federal. “Tras las elecciones del domingo ya contamos con cerca de 50 senadores, del total de 81 miembros del Senado, que son favorables a destituir magistrados que abusen de su poder”, declaró. “El Senado será el encargado de proteger al Supremo de personas como usted”, concluyó Flávio Bolsonaro, al dirigirse al magistrado.

El senador afirmó que pretende que su padre le entregue la banda presidencial si gana el balotaje del 25 de octubre frente a Lula da Silva. “¡Van a ver al presidente Jair Bolsonaro poniéndole la banda presidencial a su hijo!”, prometió el dirigente del Partido Liberal durante un acto en Goiânia, capital del estado de Goiás.

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El aspirante de la derecha a la presidencia viajó a esa ciudad para buscar el respaldo del gobernador Ronaldo Caiado, uno de los candidatos derrotados en la primera vuelta del domingo, y reiteró su intención de que el exmandatario participe en una eventual ceremonia de investidura, pese a que Jair Bolsonaro cumple prisión domiciliaria tras recibir una pena de 27 años de cárcel por liderar una trama golpista luego de su derrota electoral de 2022.

Jair Bolsonaro habla a la prensa y detrás suyo está su hijo Flávio (ADRIANO MACHADO/REUTERS)

El traspaso de la banda presidencial constituye uno de los momentos centrales de la toma de posesión en Brasil. La tradición establece que el jefe de Estado saliente coloca la insignia a su sucesor. Sin embargo, ese protocolo no se cumplió en enero de 2023, cuando Jair Bolsonaro viajó a Estados Unidos antes del final de su mandato. Lula recibió entonces la banda de un grupo de ciudadanos elegidos como representantes de distintos sectores de la sociedad.

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Flávio Bolsonaro no explicó cómo buscará que su padre intervenga en la ceremonia en caso de imponerse en la segunda vuelta. El senador, sin embargo, prometió indultar al ex jefe de Estado y lo definió como “una de las mayores víctimas de una injusticia del país”.

(Con información de EFE)