Chile: el saldo que dejó el devastador aluvión que causó estragos en el barrio Las Condes

El "flash food " arrasó con todo a su paso. REUTERS/Pablo Sanhueza

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Seis personas lesionadas, 1.960 casas con daños menores, 55 con daños mayores y alrededor de 200 hectáreas anegadas fue el saldo que dejó el devastador aluvión que la tarde de este jueves descendió por la precordillera y arrasó con buena parte de la comuna santiaguina de Las Condes, según informó esta jornada el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

El delegado presidencial, Germán Codina, señaló que siguen “recabando información para poder contar con la certeza de que solo tengamos los seis lesionados que hemos conocido hasta el momento, incluyendo un menor de edad de un año, con una fractura”.

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La autoridad confirmó además que hay un sujeto de nacionalidad venezolana detenido tras ser sorprendido robando en San Carlos de Apoquindo.

“La PDI hace un rato detuvo a una persona, producto de que habría participado en algunos robos en el sector”, señaló a BioBíoChile.

Más de 1.000 personas tuvieron que ser rescatadas o asistidas.

Por la noche, el Gobierno decretó zona de catástrofe y esta jornada brigadas de rescate tanto municipales como de Bomberos, Carabineros y el Ejército trabajan arduamente para despejar calles completamente cubiertas por barro, piedras y autos destruidos. En tanto, al menos 1.000 personas tuvieron que ser asistidas por rescatistas, según confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), Giorgio Tromben.

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Por su parte, Mauricio Lorca, director nacional de Sernageomin, explicó que el aluvión corresponde a los llamados “flash flood”, a saber, un evento que arrastra enormes volúmenes de sedimentos en un corto período de tiempo.

Tocante a su origen, el delegado Codina explicó que “presumimos el bloqueo, el taponeo del canal subterráneo que permite desaguar habitualmente el agua que escurre por la quebrada”.

En tanto, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, afirmó a Radio Infinita que “la situación está controlada” y que durante este fin de semana tendrán “prácticamente la totalidad de los caminos despejados para la circulación y los servicios básicos repuestos”.

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De Grange explicó que cayeron sobre la zona unos 144 milímetros de lluvia y que el aluvión no ocurrió tras las precipitaciones más copiosas, sino al día siguiente, cuando cayeron en pocos minutos unos 15 mm, razón por la cual “predecir estas cosas es realmente difícil”.

Solo seis personas resultaron heridas.

Los relatos de los afectados

Vecinos y trabajadores del sector narraron su experiencia ante el catastrófico evento, el que se desató en cosa de minutos y también inundó una clínica y dos centros educacionales.

“Estábamos haciendo una remodelación en el segundo piso de la clínica y cuando empezó lo más fuerte, el agua se llevaba los autos. El -1 y los subterráneos más abajo están llenos de lodo, barro, piedras, de todo”, relató a Canal 13.

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“Alerta no recibimos nada, ninguna, cero alerta”, acusó de paso.

Una estudiante aseguró también que “vengo de la universidad, escuché la lluvia fuerte, pero no pensé que era de este tamaño el río que se salió. Nunca había visto esto en mi vida”.

“No hay luz. Se cortó el cable. Yo me puedo comunicar solo por teléfono porque no hay nada más para conectarse”, señaló.

Otra afectada contó que “el cielo se puso negro, fue una cosa tremenda. Fuimos a mirar y en cinco minutos sentimos como una ola de mar, fue un estruendo y venían todos los autos, micros y camionetas bajando. Fue una cosa terrible”, indicó.

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“Primero vino una granizada y después se larga la lluvia como 15-20 minutos. Fue un balde de agua”, agregó otro hombre.

Pasajeros de un bus arrastrado narraron los dramáticos momentos que vivieron.

Quienes también dieron su testimonio fueron los pasajeros de un bus que fue arrastrado por la corriente, sin duda la imagen más terrorífica que dejó el aluvión.

“No alcanzamos a bajarnos de la micro porque nos pegó de golpe toda el agua, un árbol, todo. La micro se empezó a ir para atrás y se inundó hasta arriba. Llegó el agua y tuvimos que irnos hacia el fondo. Empezamos a subir por la puerta de emergencia y nos quedamos arriba”, mencionó una mujer.

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Otro pasajero, identificado como Joaquín, aseguró que la corriente los desplazó por varias cuadras “arrastrando todo, árboles, postes. Por suerte paró acá, la micro quedó ahí y yo pude saltar por el vidrio”.

El caso más notorio fue el de las personas que fueron vistas arriba de ese mismo bus. “Nosotros veníamos arriba en el techo, gritando y pidiendo ayuda a la gente, porque seguíamos siendo arrastrando. Estaban todos asustados y gritando, llorando, porque se estaba inundando todo. Algunos sufrieron golpes, algunas personas se cortaron, pero nada grave”, remató uno de ellos.