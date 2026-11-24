Cactus de Navidad. (Adobe Stock)

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Junto con la flor de Pascua, el cactus de Navidad es una de esas plantas de interior que en esta época se hacen populares y no precisamente sólo por su nombre. Sus flores llamativas se convierten en el centro de las conversaciones y el color alegra cualquier día de invierno. En cualquier rincón aportan un toque diferente.

Los tonos del cactus de Navidad pueden tener varios tonos, desde rojos y fucsias intensos hasta rosas y amarillos. Es una planta con origen en los bosques húmedos de Brasil, donde recibe luz filtrada por la vegetación y temperaturas moderadas durante todo el año. Reproducir esas condiciones dentro de una vivienda, más que ajustar el riego o el fertilizante, resulta determinante para lograr la floración.

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Dónde ubicar el cactus de Navidad en casa para que florezca sin problemas. (Public Domain Pictures)

Quienes cultivan esta planta suelen atribuir la falta de brotes a un exceso o déficit de agua, pero un punto clave que suele pasarse por alto es la ubicación exacta dentro del hogar. Una ventana demasiado soleada o la cercanía a un radiador pueden alterar el proceso de formación de capullos, incluso cuando el riego y la fertilización se realizan de manera correcta.

La ventana ideal para que el cactus de Navidad florezca

Una ventana orientada al este suele ofrecer las condiciones más favorables, porque permite que la planta reciba luz matutina, menos intensa que la vespertina. Una orientación norte también resulta adecuada siempre que la habitación cuente con suficiente claridad natural. En cambio, cerca de ventanas orientadas al sur o al oeste conviene filtrar la luz con una cortina ligera o alejar la maceta del vidrio para evitar quemaduras.

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También se recomienda no ubicar las macetas pegadas al cristal de las ventanas. Ya que el frío de estos podría afectar al desarrollo de las plantas. En igual medida, poner las plantas cerca de los radiadores podría provocar caída de brotes que ni siquiera se han abierto. Las fuentes de calor provocan aire seco y cambios bruscos de temperatura que afectan a la planta.

Por qué la oscuridad nocturna hace florecer la planta

La floración de la Schlumbergera está vinculada al fotoperiodo, es decir, a la alternancia entre horas de luz y de oscuridad. Numerosas variedades de esta planta forman brotes cuando, durante varias semanas, atraviesan noches prolongadas sin interrupciones lumínicas significativas. Un valor de referencia habitual en el cultivo doméstico se ubica entre 12 y 14 horas consecutivas de oscuridad.

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De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Esto no implica que la planta deba permanecer oculta durante el día, ya que la luz diurna continúa siendo indispensable para la fotosíntesis. El inconveniente surge cuando el cactus permanece en una habitación con iluminación artificial encendida hasta altas horas de la noche, una situación que puede interferir en la inducción floral según la intensidad y duración de esa exposición.