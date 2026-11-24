El buque de asalto anfibio Castilla de la Armada navega en el mar Mediterráneo (Armada)

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El Mando de Operaciones (MOPS) ha iniciado este 24 de noviembre el ’Copex 26′, el principal ejercicio nacional de preparación de la Fuerza Conjunta. La actividad reúne en Madrid, Badajoz y Tenerife a efectivos del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio y la Guardia Civil. Las maniobras combinan una simulación de crisis con el despliegue de medios en el mar de Alborán, el golfo de Cádiz y Badajoz. El propósito es entrenar la respuesta de los mandos ante operaciones que pueden abarcar los ámbitos terrestre, naval, aéreo, espacial y ciberespacial.

El ejercicio incorpora situaciones que reflejan los conflictos actuales. Las acciones militares convencionales se cruzan con amenazas híbridas, incidentes de ciberseguridad y escenarios que exigen la colaboración de instituciones encargadas de la seguridad pública. La estructura permite poner a prueba la cadena de mando en una operación conjunta, con unidades y cuarteles generales conectados desde distintos puntos del país.

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Simulan una crisis desde varios puntos de España

La primera parte de la actividad se desarrolla mediante un ejercicio de puestos de mando. Los cuarteles generales de los componentes operan desde sus propias bases y acuartelamientos, aunque comparten información y decisiones en una misma simulación informática. El escenario obliga a los mandos a emplear los procedimientos y sistemas de mando y control previstos para una misión real. De este modo, cada componente debe coordinar sus actuaciones con el resto, sin concentrar a todos los participantes en un único lugar.

El Mando Operativo Terrestre dirige su participación desde Tenerife. Cuenta con apoyo del Grupo Táctico Melilla, del Grupo Táctico de la Brigada XI y de las células de respuesta desplegadas en Burgos, además de efectivos de sus unidades orgánicas y del Regimiento de Operaciones de Información. Un oficial de enlace de este mando permanece en el Cuartel General del Mando de Operaciones. Su función consiste en facilitar la comunicación entre las estructuras de dirección y acelerar el intercambio de datos durante el desarrollo del supuesto.

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La aportación aérea estará a cargo de más de 50 aviadores pertenecientes a distintas unidades del Ejército del Aire y del Espacio. Bajo el liderazgo del Mando Aéreo de Combate, el personal se distribuirá en cuatro emplazamientos para formar una estructura específica de mando y control. Desde el Mando Componente Aéreo, los participantes prepararán y coordinarán el uso de medios destinados a tareas como la vigilancia y el control del espacio aéreo bajo soberanía española.

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El mar de Alborán, golfo de Cádiz o Badajoz

La segunda fase se desarrollará con unidades desplegadas en el mar de Alborán, el golfo de Cádiz y la provincia de Badajoz. El Mando Operativo Espacial activará su Centro de Operaciones Espaciales para aportar inteligencia, vigilancia y reconocimiento desde el espacio, y reforzará con personal el Centro de Operaciones Conjunto y el equipo de control situado en Burgos.

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El Mando Componente Marítimo instalará su Estado Mayor en el Buque de Asalto Anfibio Castilla, con personal de los componentes de Operaciones Especiales, Terrestre y Aéreo. Desde allí asumirá la vigilancia del entorno marítimo, la protección de las rutas de comunicación y la garantía de la libertad de navegación. Por su parte, el Mando Componente de Operaciones Especiales dirigirá sus acciones desde la base de Retamares y desde posiciones embarcadas. La Guardia Civil participará para poner a prueba los mecanismos de enlace con las Fuerzas Armadas.