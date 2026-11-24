El cantante apareció con piezas de la marca que ha vestido a Nodal durante casi una década y con el estilismo que utiliza el sonorense. (Facebook Leonardo Aguilar / Christian Nodal)

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Leonardo Aguilar asistió el pasado 19 de noviembre a la gala de los GQ Men of the Year 2026 con accesorios de Braggao, la joyería de Guadalajara que ha vestido a Christian Nodal durante casi una década, y con el estilismo de Fakecupido, el diseñador que también trabaja con su cuñado. La coincidencia generó comentarios entre usuarios de redes sociales que compararon las piezas de ambos cantantes.

El hermano de Ángela Aguilar publicó fotografías de la sesión realizada durante la premiación, que reconoce a figuras del deporte, el cine, la música y la moda en ediciones como GQ MOTY México y Latinoamérica, GQ Men of the Year en Estados Unidos y GQ España. Ahí lució un anillo tipo sello de gran tamaño, con una piedra central transparente de corte rectangular octagonal y un marco cubierto por incrustaciones brillantes.

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El mismo diseñador de los atuendos de Nodal vistió a Leonardo

El estilismo de Leonardo para el evento fue atribuido a Fakecupido, (@sf_aesthetics__ en Instagram), conocido por sus piezas personalizadas y atuendos llamativos para artistas de música latina. El diseñador opera entre Los Ángeles, México y Miami, y ya había colaborado con Christian Nodal en sombreros personalizados para él y Ángela Aguilar.

El hermano de Ángela Aguilar aparece con piezas de Braggao, la joyería que ha vestido a Christian Nodal por casi una década, y con el estilismo de Fakecupido, el mismo diseñador del cantante sonorense. (Captura de pantalla @leonardoaguilaroficial / @sf_aesthetics__ / @pedro_babina)

En esta ocasión, Leonardo llevó un traje sastre en tono rojo vino, de textura aterciopelada y silueta estructurada. El saco de solapas amplias incorpora aplicaciones blancas en forma de líneas curvas con remates triangulares metálicos, combinado con una prenda negra de cuello alto, pantalón a juego y sombrero vaquero negro de ala ancha.

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El conjunto sumó cadenas plateadas, un dije de cruz, pulseras y un reloj metálico. El estilista ha trabajado también con artistas como Anuel AA, El Bogueto y Orville Peck, además de su vínculo constante con la familia Aguilar-Nodal.

La joyería Braggao, con sede en Guadalajara, Jalisco, suma más de 200 creaciones para Christian Nodal a lo largo de su carrera. Entre sus piezas más conocidas está un brazalete con el nombre “Ángela” en oro blanco y diamantes, con alas de ángel, corazones en llamas y rosas, que el cantante usa como tributo a su esposa.

Usuarios en redes sociales notaron que el cantante lució joyería y estilismo idénticos a los que utiliza Christian Nodal desde hace años. (Captura de pantalla/braggaomx)

En 2023, la firma fabricó para Cazzu un collar de casi un kilo de oro macizo de 14 quilates con diamantes en corte de corazón, rubíes, esmeraldas y dijes simbólicos. Braggao también ha creado incrustaciones dentales con diamantes y zafiros, con figuras como una cruz celta y un corazón, para el intérprete sonorense.

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(Captura de pantalla/YouTube)

Leonardo confirma que escribió una canción de Esquina 22 junto a Nodal y que ambos se tatuaron el mismo número

Leonardo continúa en promoción de su álbum Esquina 22, lanzado el 5 de noviembre con diez canciones entre banda y sierreño. “Christian escribió conmigo la canción de A quién voy a culpar”, afirmó el cantante sobre el tema incluido en el disco, según reveló a su llegada al Congreso Mundial del Mariachi.

El cantante contó que la noche del lanzamiento, ambos decidieron tatuarse el número 22 en la piel. “En el lanzamiento del disco, que fue el cinco de noviembre, el viejo se jaló, o sea, Christian se jaló conmigo y ‘cahuameamos’ con mis amigos ahí”, relató Leonardo.

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Según su versión, fue la presencia del tatuador de Nodal la que detonó la idea. “Terminando estaba ahí su tatuador, me dijo: ‘Me voy a tatuar el veintidós’. Y le dije: ‘Viejo, es la primera vez que vienes a la Esquina 22, pero me encantó’. Y le dije: ‘Pues yo me lo tatúo también’”, contó el cantante.

La coincidencia de estilista y joyería entre Leonardo Aguilar y Christian Nodal se dio durante un evento. (Facebook Christian Nodal / @leonardoaguilaroficial)

En una entrevista con el programa de YouTube El show de Piolín, Leonardo reveló que Nodal se niega a dejarlo cubrir la cuenta cuando salen a comer. “Christian (paga). No me deja pagar”, respondió el cantante al conductor, quien le preguntó directamente quién asume el gasto.

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Leonardo relató que intentó pagar en un par de ocasiones, pero la última vez la reacción de su cuñado fue tajante. “Lo intenté hacer un par de veces y la última vez que lo hice, me volteó a ver con una cara”, narró. “Ya sabes que hay un tema de cordialidad, ¿no? De decir ‘Ah, cómo crees? Yo te iba a invitar’. No, fue un: ‘¿Qué hiciste? No, no, no’”, agregó.

De acuerdo con el relato de Leonardo, Nodal justificó su postura por la cantidad de personas que suelen acompañarlos: “Para nada, somos muchísimos nosotros... tú vienes solo. No, para nada, no vuelvas a hacer eso”. El cantante cerró la anécdota con una frase breve: “Y yo... está bien”.

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Durante su paso por la alfombra roja de GQ, Leonardo también fue abordado por la prensa sobre el tema legal que enfrenta su cuñado, aunque evitó profundizar en los detalles del litigio que el sonorense sostiene actualmente.