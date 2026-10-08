América Latina

Flávio Bolsonaro detalló su plan de reforma constitucional en Brasil: busca limitar al Poder Judicial y eliminar la reelección

Su propuesta incluye además reducir la edad de responsabilidad penal y revisar aspectos de la reforma tributaria, en un escenario marcado por el avance del Partido Liberal en el Congreso

Flávio Bolsonaro encabezó la primera vuelta con el 47 por ciento de los votos y perfila su agenda para el balotaje del 25 de octubre. (REUTERS/Diego Herculano)
Flávio Bolsonaro encabezó la primera vuelta con el 47 por ciento de los votos y perfila su agenda para el balotaje del 25 de octubre. (REUTERS/Diego Herculano)
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El candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, detalló este miércoles cuáles serán sus principales objetivos si gana la segunda vuelta presidencial de Brasil del 25 de octubre y consigue utilizar el respaldo obtenido por las fuerzas conservadoras en el Congreso.

El senador, que terminó primero en la votación del pasado domingo con cerca del 47% de los votos, afirmó que pretende impulsar modificaciones constitucionales destinadas a cambiar el funcionamiento del Poder Judicial, eliminar la reelección presidencial, reducir la edad de responsabilidad penal y revisar algunos aspectos de la reforma tributaria impulsada por Lula da Silva.

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El punto que genera mayor controversia es su propuesta para modificar el sistema de Justicia. Bolsonaro cuestionó el funcionamiento actual del Tribunal Supremo Federal (STF) y sostuvo que Brasil no atraviesa una etapa de democracia “plena”. Su planteo contempla cambios sobre el funcionamiento de la judicatura y un mayor control institucional sobre la máxima corte del país.

Es necesaria una reforma del Poder Judicial”, afirmó el candidato, que también respaldó la posibilidad de avanzar contra mecanismos que, según su planteo, permiten una concentración excesiva de poder en el máximo tribunal. Durante la campaña había cuestionado especialmente la actuación del juez Alexandre de Moraes, una de las figuras centrales de los procesos judiciales que afectan a integrantes de la familia Bolsonaro.

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La propuesta de reforma al Poder Judicial busca un mayor control institucional sobre el Tribunal Supremo Federal de Brasil. (REUTERS/Diego Herculano)
La propuesta de reforma al Poder Judicial busca un mayor control institucional sobre el Tribunal Supremo Federal de Brasil. (REUTERS/Diego Herculano)

La discusión adquirió una dimensión adicional después de que el coordinador de la campaña, el senador Rogério Marinho, se reuniera en Brasilia con el presidente del Supremo, Edson Fachin. Marinho advirtió que el Senado podría actuar frente a eventuales faltas graves cometidas por magistrados de la corte.

Cuando haya un delito de responsabilidad de un magistrado del Supremo, el Senado no lo va a dejar pasar”, afirmó el legislador. La advertencia se produce después de que fueran presentadas al menos 60 solicitudes para iniciar procesos de destitución contra De Moraes, aunque ninguna había sido admitida por el presidente del Senado.

El PL tendrá 28 senadores desde febrero, más de un tercio de la Cámara Alta. Para destituir a un magistrado del Supremo se necesitan 54 votos, por lo que el partido deberá sumar apoyos de otras fuerzas para alcanzar esa mayoría.

La situación del tribunal también está atravesada por las investigaciones sobre el Banco Master, entidad liquidada por el Banco Central después de detectarse un fraude superior a los 10.000 millones de dólares. La investigación alcanzó a distintas autoridades y puso bajo escrutinio los vínculos personales y comerciales de algunos magistrados con Daniel Vorcaro, propietario del banco y detenido preventivamente.

El plan de gobierno contempla la eliminación de la reelección presidencial para impedir la concentración prolongada del poder. (REUTERS/Diego Herculano)
El plan de gobierno contempla la eliminación de la reelección presidencial para impedir la concentración prolongada del poder. (REUTERS/Diego Herculano)

En el caso de De Moraes, las pesquisas incluyen un contrato por 130 millones de reales entre el banco y el estudio jurídico de su esposa. También se conocieron mensajes atribuidos a Vorcaro enviados a un teléfono vinculado al magistrado antes de la detención del empresario.

Bolsonaro también incluyó entre sus prioridades terminar con la posibilidad de reelección presidencial. Argumentó que un mandatario debe utilizar su período para gobernar y no para construir las condiciones de una permanencia prolongada en el poder. “Se trata de dar ejemplo”, sostuvo.

El candidato aclaró, sin embargo, que ninguna de estas modificaciones dependerá exclusivamente del Ejecutivo. Las reformas constitucionales deberán atravesar el Congreso y obtener las mayorías previstas por la legislación brasileña. “Se respetará el proceso legislativo y la mayoría decidirá qué camino tomar”, afirmó.

Su programa incluye además una reducción de la edad de responsabilidad penal y cambios en determinados componentes del sistema tributario. Sobre este último punto, señaló que “hay aspectos de la reforma tributaria que deben modificarse”.

Bolsonaro rechazó que sus propuestas impliquen un retroceso democrático y afirmó que su objetivo es recuperar condiciones de “estabilidad”, “paz” y “seguridad jurídica”.

“Todo volverá a la normalidad. Brasil tiene que volver a la normalidad”, declaró.

caos en el congreso de brasil por el diputado glauber braga
La plataforma electoral incluye la reducción de la edad de responsabilidad penal y modificaciones en el sistema tributario.

La disputa llegará al balotaje con Lula da Silva como rival. El presidente, que obtuvo alrededor del 45% en la primera vuelta, pidió a sus seguidores movilizarse contra lo que calificó como un posible “retroceso” y llamó a defender la democracia, la educación y el empleo.

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