Lula dijo que intentará movilizar a los 30 millones de brasileños que no votaron para revertir la ventaja de Bolsonaro

Lula da Silva centrará su campaña para la segunda vuelta en movilizar a cerca de 30 millones de abstencionistas tras quedar en segundo lugar. (REUTERS/Diego Herculano)

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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva centrará su campaña para la segunda vuelta electoral del 25 de octubre en movilizar a los cerca de 30 millones de ciudadanos que no votaron en la primera ronda, en un intento por revertir la ventaja de 1,87 puntos porcentuales que obtuvo Flávio Bolsonaro. Lula, que busca un cuarto mandato, quedó segundo con el 45,16% de los votos frente al 47,03% de su rival y ahora necesita ampliar su respaldo para ganar la Presidencia de Brasil.

La estrategia fue definida este lunes durante la primera reunión de campaña después de los comicios del domingo. El encuentro reunió a dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT), ministros, aliados políticos y al vicepresidente Geraldo Alckmin, en una jornada destinada a establecer las prioridades para las tres semanas que restan hasta el balotaje.

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Para Lula, la abstención representa uno de los principales espacios donde puede intentar ampliar su electorado. Brasil cuenta con voto obligatorio para buena parte de la población, aunque existen excepciones y mecanismos para justificar la ausencia. La cantidad de ciudadanos que no participaron, por lo tanto, constituye un universo electoral relevante para ambos candidatos.

La dirigencia del Partido de los Trabajadores y el vicepresidente Geraldo Alckmin definieron las prioridades de campaña para el balotaje. (REUTERS/Diego Herculano)

“Es nuestra responsabilidad devolverles el interés para participar en las elecciones”, afirmó el mandatario durante la reunión. El objetivo será llevar a esos electores nuevamente a las urnas y convencerlos de respaldar su candidatura, en lugar de limitar la campaña a los votantes que ya participaron en la primera ronda.

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El presidente había optado por no concurrir a los debates televisivos organizados antes de la primera vuelta, pero ahora considera que los enfrentamientos directos pueden ser una herramienta para disputar el voto de los electores que todavía no definieron su posición.

“Ahora sí es importante tener debates en la televisión porque es un cara a cara”, sostuvo.

La campaña también incorporará cuestiones que fueron centrales durante la primera vuelta. Entre ellas figura la seguridad pública, uno de los asuntos utilizados por los sectores conservadores para cuestionar las políticas del Gobierno. Lula reconoció el avance de las organizaciones criminales y prometió reforzar la respuesta estatal.

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“Los criminales tienen que ir a prisión”, declaró el presidente, quien además pidió al Senado que acelere la discusión de una propuesta gubernamental para modificar la Constitución en materia de seguridad.

Lula pidió al Senado acelerar el debate de una propuesta constitucional para reforzar la respuesta estatal frente a la seguridad pública. (REUTERS/Diego Herculano)

El mandatario también endureció sus cuestionamientos contra la Corte Suprema y criticó los vínculos de algunos magistrados con un banquero detenido por un caso de fraude financiero y reclamó “acabar con la promiscuidad” dentro de la institución.

La disputa por los votos, sin embargo, no se limitará a quienes se abstuvieron. Lula y Flávio Bolsonaro también deberán intentar atraer a los electores que respaldaron a los candidatos eliminados en la primera vuelta. Entre ellos se encuentra Ronaldo Caiado, gobernador de Goiás, que terminó cuarto con aproximadamente el 2,18% de los votos y podría definir su posición en los próximos días.

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Otros candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta, como Augusto Cury y Renan Santos, todavía no anunciaron un respaldo formal. Sus resultados fueron menores, pero sus electores pueden adquirir mayor importancia en una contienda que comienza con menos de dos puntos de diferencia entre los dos finalistas.

Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, también comenzó a construir alianzas. Su Partido Liberal busca acercamientos con União Brasil, Republicanos y Progresistas, tres fuerzas de centroderecha que reúnen 128 diputados y que no apoyaron oficialmente a ninguno de los dos candidatos en la primera vuelta.

Los candidatos disputarán los votos de postulantes eliminados como el gobernador Ronaldo Caiado, quien logró el 2,18 por ciento del respaldo. (REUTERS/Amanda Perobelli)

El Partido Liberal logró ampliar su presencia en el Congreso y tendrá una posición de mayor peso a partir de 2027, lo que convierte los acuerdos políticos en uno de los asuntos que ambos candidatos deberán negociar durante la campaña.

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Pese a haber quedado segundo, Lula sostuvo que mantiene sus posibilidades de ganar el balotaje. “No hay ninguna razón, económica, social o política, para no ser elegido presidente”, afirmó.

La segunda vuelta se celebrará el 25 de octubre y será necesaria porque ninguno de los dos candidatos alcanzó la mayoría absoluta de los votos válidos en la primera ronda. Hasta entonces, Lula buscará transformar la abstención en participación y sumar apoyos suficientes para superar la ventaja inicial de Flávio Bolsonaro.