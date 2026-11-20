El hijo de Eugenio Derbez apeló a la presunción de inocencia y expuso el impacto que la investigación abierta ha tenido en su familia y su carrera. (Foto: Instagram)

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La carpeta que mantiene abierta la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Vadhir Derbez por violación sumó otra disputa pública.

El actor sostiene que detrás de los señalamientos existió un presunto intento de extorsión para impedir que el caso saliera a la luz.

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El actor sostiene que la difusión pública de documentos sobre el caso comenzó después de su negativa a realizar el pago exigido. (Instagram)

Este 20 de noviembre, el hijo de Eugenio Derbez habló de una exigencia de 350 mil dólares. En un video difundido a través de sus redes sociales, retomó la acusación y cuestionó la difusión de los señalamientos centrados de manera exclusiva en su contra.

Vadhir Derbez reveló la cifra que le habrían exigido para frenar el caso

Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, el actor aseguró que recibió mensajes en los que le habrían solicitado dinero para evitar la divulgación de la investigación.

Según su versión, rechazó el pago y, después de ello, comenzaron a circular documentos y datos relacionados con el expediente.

Vadhir Derbez afirmó que la solicitud ascendía a 350 mil dólares . Durante el intercambio, reveló que le pidieron esa cifra “para no salir con la carpeta” y evitar que se hiciera pública.

El actor relacionó su negativa con supuestas irregularidades posteriores alrededor del caso. Señaló que, después de no aceptar el pago, comenzaron a difundirse datos del expediente y versiones sobre la acusación en su contra.

En ese mismo intercambio, Vadhir afirmó que buscó responder por la vía legal: “Yo he querido llevar esto ante la ley, como debe ser, en los juzgados” , sostuvo al rechazar los señalamientos de violación.

En el video que publicó después, insistió en que enfrenta un presunto intento de extorsión y pidió que los hechos se esclarezcan dentro de los procedimientos judiciales.

Ahí apeló a su presunción de inocencia y del efecto que el caso ha tenido en su carrera y su familia, sin repetir el monto.

Derbez rechazó la acusación de violación y dejó claro que busca llevar el caso por la vía legal en los juzgados. (Instagram: Vadhir Derbez)

La cantidad de 350 mil dólares procede, por tanto, de una declaración específica del actor. Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la supuesta exigencia, identificado a posibles responsables ni establecido que el cobro señalado por el actor haya ocurrido.

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La defensa atribuye el presunto intento a particulares, no a funcionarios

El abogado Enrique González Casanova sostuvo que la defensa no cuenta con elementos para atribuir una extorsión a servidores públicos de la Fiscalía CDMX. Según su planteamiento, el esquema involucraría a particulares que presuntamente tendrían contactos dentro de la institución.

González Casanova descartó acusar de forma directa a integrantes de la FGJCDMX . Dijo que sería incorrecto señalar a una autoridad sin elementos suficientes que sostengan esa imputación.

El abogado ha cuestionado la integración de la carpeta por violación y ha sostenido que el amparo dejó sin efectos la orden de aprehensión por deficiencias en su justificación.

La Fiscalía capitalina, por su parte, sostiene que esa resolución no anuló la investigación.

La defensa también asegura contar con videos , peritajes y testimonios para controvertir la denuncia. El alcance, autenticidad y valor de esos materiales deberán definirse dentro de los procedimientos legales.

Derbez ha afirmado que las filtraciones del expediente lo llevaron a hablar públicamente del caso, pese a que buscaba que se resolviera ante las autoridades y no fuera de los tribunales.

El abogado Enrique González Casanova cuestionó la integración del expediente y señaló deficiencias en la orden de aprehensión. (X/ @VMA_abogados)

De esta manera, la denuncia por presunta extorsión no cancela ni invalida por sí misma la investigación por violación. Ambos asuntos tienen rutas distintas y deberán ser valorados por las autoridades competentes.

La Fiscalía CDMX asegura que no ha recibido pruebas de la extorsión

La Fiscalía CDMX expuso una postura distinta a la del actor. Gema Chávez, coordinadora general de Delitos de Género, confirmó que la defensa presentó una denuncia por presunta extorsión y delincuencia organizada, aunque afirmó que no entregó elementos para respaldarla.

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Según Chávez , la Fiscalía General de la República remitió a CDMX la parte relacionada con la supuesta extorsión, al no encontrar elementos para investigar delincuencia organizada.

La funcionaria sostuvo que Derbez y sus abogados no han presentado ante la Fiscalía datos que permitan sustentar la acusación sobre la exigencia económica ni los elementos de descargo que la defensa ha mencionado en entrevistas.

La dependencia afirmó que está dispuesta a recibir y analizar los materiales que la defensa asegure tener, tanto en la carpeta por violación como en la denuncia promovida por el actor.

La FGJCDMX mantiene que la investigación por violación sigue abierta. El amparo dejó sin efectos la orden de aprehensión, pero la institución considera que conserva facultades para buscar que Vadhir comparezca ante un juez mediante citatorio.

La Fiscalía de la CDMX, a través de Gema Chávez, coordinadora general de Delitos de Género, señaló que la defensa no ha entregado pruebas para sustentar la acusación de extorsión. (Fiscalía General de Justicia de la CDMX)

Por ahora, Vadhir Derbez conserva la presunción de inocencia. La orden de aprehensión quedó sin efectos por un amparo, la investigación por violación sigue abierta y la acusación de extorsión permanece sin una determinación pública de las autoridades.