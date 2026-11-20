Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga son los líderes de La Nueva Familia Michoacana, organización del narcotráfico (Foto: DEA)

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Una acusación federal con número de causa DR:26-CR-03395-AM, presentada el 18 de noviembre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Oeste de Texas, División Del Rio, y revelada públicamente este 20 de noviembre, reconstruyó el origen de La Nueva Familia Michoacana, el cártel con operación en al menos 5 estados de la república y que Washington designó como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025.

El documento, registrado como Document 56 y con una extensión de 58 páginas, acusó a 21 personas por narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas y lavado de dinero, entre ellas sus dos líderes.

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Acusación presentada contra los hermanos Hurtado y 19 personas más en EEUU. Crédito: Departamento de Justicia de Estados Unidos

El expediente trazó una línea genealógica directa: primero existió La Empresa, cártel con base en Michoacán cuya caída dio paso a La Familia Michoacana; después, la fractura de esta última y de su facción Los Caballeros Templarios derivó en el surgimiento de La Nueva Familia Michoacana, la organización que hoy comandan los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, líder del cártel, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”, segundo al mando.

La Familia Michoacana surgió de los restos de La Empresa en 2006

El documento judicial ubicó el origen de la organización a principios de la década de 2000, cuando lugartenientes de La Empresa formaron La Familia Michoacana tras la caída de esa organización. El grupo se presentó públicamente el 6 de septiembre de 2006, cuando veinte sicarios irrumpieron en un centro nocturno de Uruapan y arrojaron cinco cabezas decapitadas de integrantes del Los Zetas, junto con una nota que proclamaba: “La Familia no mata por dinero. No mata mujeres. No mata inocentes. Solo muere el que tiene que morir.”

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Cartulina dejada en Uruapan por integrantes de La Familia Michoacana. Crédito: Departamento de Justicia de EEUU

EEUU detalló que La Familia Michoacana combinó un estricto código de honor con elementos religiosos y de culto a la personalidad. Según la acusación, miles de michoacanos trabajaron en la operación de metanfetamina del cártel y llegaron a ganar entre mil 500 y 2 mil dólares mensuales a mediados de la década de 2000, mientras la organización redistribuía parte de las ganancias entre la población y ordenaba el asesinato de policías locales que desobedecían sus órdenes.

El control del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, le permitió además obtener cocaína sudamericana y precursores químicos para sintetizar metanfetamina.

El liderazgo recayó en Nazario Moreno González, alias “El Chayo” o “El más Loco”, quien publicó el libro Pensamientos, de lectura obligatoria entre los miembros y distribuido en escuelas rurales de Michoacán.

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Libro de "El Chayo". (Foto: Goodreads)

Su muerte fue reportada por primera vez en un enfrentamiento armado el 12 de diciembre de 2010 en Apatzingán, lo que generó una reputación casi mística, pues circularon versiones de que seguía con vida y operaba para Los Caballeros Templarios. El misterio se cerró el 9 de marzo de 2014, cuando elementos de la Marina y militares mexicanos lo abatieron en un tiroteo en Tumbiscatio, Michoacán, confirmado mediante pruebas de huellas dactilares.

Los Caballeros Templarios se desprendieron del grupo y abrieron paso al CJNG

Un año después de la supuesta muerte de “El Chayo”, integrantes de La Familia Michoacana formaron una facción llamada Los Caballeros Templarios, que amplificó el componente religioso original.

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Imagen religiosa del capo Nazario Moreno, alias "San Nazario"

Sus miembros vistieron túnicas de estilo medieval durante rituales y erigieron estatuas de “El Chayo”, bajo un código de honor inspirado en los cruzados, más estricto que el de la organización madre.

La facción se disolvió entre 2015 y 2017, cuando fuerzas de seguridad mexicanas arrestaron a la totalidad de sus líderes, aunque declaraciones recientes del secretario Omar García Harfuch han revelado que siguen existiendo células de la organización.

Esa fractura interna, de acuerdo con la acusación, permitió que el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Los Tlacos, el Cártel Nuevo Imperio y Los Rojos ganaran terreno en Michoacán y Guerrero, lo que debilitó el control que los remanentes de La Familia Michoacana mantenían sobre la zona.

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La estructura organizacional que después derivó en La Nueva Familia Michoacana tuvo su origen en 2011, cuando “El Pez” encabezó los remanentes de la organización fracturada.

Medardo Hernández Vera, alias "Lalo Mantecas" (Foto: Especial)

A principios de la década de 2020, Medardo Hernández Vera, alias “Cien” o “Lalo Mantecas”, se convirtió en un miembro de alto rango que controlaba el territorio de La Nueva Familia Michoacana en el Estado de México mediante extorsión y secuestro. El Pez y El Fresa ordenaron su asesinato en junio de 2022, lo que consolidó el control absoluto de los hermanos sobre la organización.

El cártel abandonó el código religioso y expandió su control hacia Puebla y Morelos

El Departamento de Justicia de EEUU detalló en la acusación revelada este 20 de noviembre que, tras asumir el liderazgo, El Pez y El Fresa eliminaron el marco de código de honor y cuasi-religioso que sostuvo a La Familia Michoacana y a Los Caballeros Templarios, aunque mantuvieron la calcomanía de un pez y una fresa —derivada de sus propios apodos— como símbolo de la organización.

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Objetos asegurados a los presuntos integrantes de La Nueva Familia Michoacana en el Edomex; entre ellos se encuentran dos gorras con los símbolos. Crédito: SSEM

La acusación precisó, sin embargo, que ambos hermanos conservaron prácticas de redistribución económica heredadas de sus antecesores: durante la pandemia de covid-19, el cártel repartió bolsas con cloro, productos enlatados, cereal y papel de baño, etiquetadas como “Apoyo de La Familia Michoacana”.

El documento describió a la organización actual como más violenta que sus predecesoras, con capacidad de movilizar sicarios con mayor rapidez y con uso pionero de drones armados con explosivos improvisados en la región.

Desde julio de 2026, el cártel ganó presencia en los estados de Puebla y Morelos, además de mantener control sobre la zona tri-estatal que integran Michoacán, Guerrero y el Estado de México.

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EEUU también documentó que el grupo tomó control de minas completas, entre ellas la mina Campo Morado en Guerrero, y estableció un sistema de trueque con empresas chinas: intercambió minerales mexicanos por cargamentos de precursores químicos utilizados en la producción de metanfetamina y otras drogas sintéticas.

Entre los sucesos relevantes de La Nueva Familia Michoacana que Estados Unidos no mencionó en su acusación está la masacre de San Miguel Totolapan, Guerrero, ocurrida en 2022, donde murieron 20 personas, entre ellas el presidente municipal Conrado Mendoza y su padre.

Los Tequileros se atribuyeron la masacre que dejó 20 personas sin vida en la sierra de Guerrero

El Fresa aclaró su versión de los hechos al estilo de Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, quien solía difundir comunicados públicos: subió un video de más de 10 minutos en el que aseguró ser el verdadero objetivo del ataque, atribuido a Los Tequileros: “El atentado era contra mi persona y, por supuesto, contra Conrado y contra su papá.”

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Estados Unidos ofreció hasta 8 millones de dólares por los hermanos Hurtado Olascoaga

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el 15 de abril de 2025 una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera al arresto o condena de El Pez, y de hasta 3 millones de dólares por su hermano El Fresa. Fueron los primeros anuncios de recompensa vinculados a un cártel designado como organización terrorista extranjera.

La vocera Tammy Bruce precisó que la oferta, enmarcada en el Programa de Recompensas contra Narcóticos, complementó una acusación separada imputada por el Departamento de Justicia en el Distrito Norte de Georgia contra ambos hermanos, con cargos por conspiración para fabricar y distribuir heroína, metanfetamina, cocaína y fentanilo destinados a Estados Unidos.

La ofensiva de Estados Unidos contra La Nueva Familia Michoacana escaló y hoy el grupo es considerado una amenaza internacional. (DEA)

El mismo día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro anunció sanciones adicionales contra El Pez, El Fresa y dos miembros más de La Nueva Familia Michoacana.

La Administración para el Control de Drogas calculó que el cártel es responsable del transporte, importación y distribución de más de 36 toneladas métricas de metanfetamina, 12 toneladas métricas de heroína mexicana y 12 toneladas métricas de cocaína al año desde México hacia Estados Unidos.