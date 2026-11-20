El Ideam prevé lluvias de moderadas a fuertes en varias regiones de Colombia durante el fin de semana (Colprensa- Ideam)

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) pronosticó lluvias entre moderadas y fuertes en sectores de las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Amazonia entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre de 2026, aunque el mes mantiene acumulados de precipitaciones inferiores a los habituales para la temporada.

La entidad señaló que el onceavo mes del año, que corresponde a la segunda temporada de lluvias en Colombia, ha tenido precipitaciones menos frecuentes e intensas de lo esperado ya que, de acuerdo a la tendencia meteorológica, este comportamiento está asociado a la influencia del fenómeno de El Niño.

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No obstante, el Ideam advirtió que los últimos 10 días del mes serán determinantes para establecer el cierre de la temporada. Aunque podría haber nuevas lluvias en la última semana del mes, la entidad anticipó que no alcanzarían para compensar el déficit acumulado.

Antioquia, Cundinamarca, Chocó, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño figuran entre las zonas con pronóstico de lluvias fuertes (Ideam)

Antioquia, Cundinamarca, Chocó y el sur del país tendrán los mayores acumulados

Para el viernes 20 de noviembre, el pronóstico incluyó lluvias fuertes en el nororiente de Magdalena, el sur de Bolívar, el suroccidente de Córdoba, Antioquia, Santander, zonas del norte y occidente de Boyacá, el norte y sur de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Chocó, el sur del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el suroriente de Amazonas.

También se esperan precipitaciones ligeras a moderadas en sectores de La Guajira, Cesar, Sucre, Norte de Santander, Tolima, Quindío, Huila, Vichada, Guaviare, Guainía y Vaupés.

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El sábado 21 de noviembre las lluvias más intensas se concentrarían en el nororiente de Magdalena, norte de Cesar, sur de Bolívar, suroccidente de Córdoba, Antioquia, suroriente de Santander, Boyacá, Cundinamarca, el Eje Cafetero, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, occidente de Caquetá y oriente de Amazonas.

En las tardes de la última semana, se han registrado fuertes aguaceros desde sus casas y lugares de trabajo (@Negrieet/X)

En Bogotá, la autoridad meteorológica espera abundante nubosidad durante el fin de semana, con probabilidad de lluvias moderadas en horas de la tarde y precipitaciones ligeras durante la noche.

Las localidades del norte, suroriente y occidente de la ciudad tendrían mayor posibilidad de lluvias. La temperatura mínima se acercaría a 9 °C y la máxima alcanzaría los 22 °C.

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Para el domingo 22, el Ideam mantuvo la previsión de aguaceros fuertes en sectores de Magdalena, Cesar, Bolívar, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Amazonas.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican lluvias ocasionales durante el viernes. Para el sábado y el domingo, la previsión indica tiempo seco y cielo entre ligera y parcialmente cubierto.

Las temperaturas altas se registrarán en el Caribe: llegarían a 39 °C en Valledupar

El Ideam prevé temperaturas máximas elevadas en zonas donde predominará el tiempo seco. El viernes, Valledupar podría alcanzar los 38 °C, mientras que Santa Marta y Montería llegarían a 37 °C.

Para el sábado, la temperatura máxima en Valledupar sería de 39 °C, con registros de 38 °C en Santa Marta y Montería. El domingo se estiman máximas de 37 °C en Santa Marta, Valledupar y Montería, así como 36 °C en Barranquilla.

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La entidad indicó que habrá predominio de condiciones secas en amplios sectores de la Orinoquia y la Amazonia, además de áreas de La Guajira, Atlántico y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Por qué hace sol y llueve el mismo día en Bogotá

El fenómeno de El Niño favorece un escenario de menores precipitaciones en Bogotá, aunque no elimina la posibilidad de lluvias fuertes, tormentas ni granizadas durante la segunda temporada húmeda del año, según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

La entidad explicó que la capital suele registrar sus mayores niveles de lluvia entre marzo y mayo, y entre septiembre y noviembre.

En Bogotá, las lluvias dejan calles convertidas en ríos y carros varados en plena vía (Imagén Ilustrativa Infobae)

Este último periodo coincide con el desarrollo del fenómeno climático en 2026, por lo que los análisis contemplan acumulados inferiores a los habituales en distintos sectores de la ciudad.

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El Idiger señaló que una reducción general en las lluvias no implica días completamente secos. La humedad, el relieve, los vientos y la inestabilidad atmosférica pueden generar aguaceros localizados, incluso en periodos influidos por El Niño.

El 30 de septiembre, la estación Nueva Generación, ubicada en Suba, registró una temperatura máxima de 26,4 °C. La entidad precisó que una mañana cálida no excluye la formación de tormentas durante la tarde, cuando el ascenso del aire y las bajas temperaturas dentro de las nubes favorecen la aparición de granizo.