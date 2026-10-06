Flávio Bolsonaro le ganó a Lula da Silva en 83 de los 100 municipios más productivos del agro brasileño

Una ilustración sobre el mapa de Brasil sitúa al senador Flávio Bolsonaro sobre un tractor en las zonas agrícolas frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El senador Flávio Bolsonaro se impuso al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 83 de los 100 municipios con mayor producción agropecuaria de Brasil, de acuerdo con un relevamiento elaborado a partir de datos oficiales de producción y resultados electorales. La diferencia volvió a exhibir el peso del bolsonarismo en las zonas ligadas a la agricultura y la ganadería de gran escala.

El análisis cruzó la información de la Producción Agrícola Municipal de 2025, relevada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), con los registros de votación por municipio del Tribunal Superior Electoral (TSE). Esas 100 localidades reúnen 6,56 millones de electores, el 4,13% del padrón brasileño, y representan el 28,9% del valor bruto de la producción agrícola nacional.

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Flávio Bolsonaro (Europa Press)

Mato Grosso concentró las ventajas más amplias para Flávio Bolsonaro

En Sapezal, municipio de Mato Grosso que encabeza el ranking por valor de producción agropecuaria, Flávio Bolsonaro obtuvo el 71,51% de los votos válidos frente al 24,02% de Lula. La ciudad es uno de los polos brasileños de granos y algodón.

El senador también ganó en ocho de los diez municipios que lideran la clasificación económica del sector. Entre ellos aparecen Sorriso, Campo Novo dos Parecis, Diamantino y Nova Mutum, todos en Mato Grosso, además de Rio Verde, Cristalina y Jataí, en Goiás. Lula se impuso en dos localidades de Bahía: São Desidério y Formosa do Rio Preto.

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En el total de la muestra, Bolsonaro superó los dos tercios de los votos en 42 municipios. Su porcentaje más alto se registró en Água Boa, también en Mato Grosso, donde alcanzó el 79,02%, contra el 16,19% del presidente brasileño.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Brian Snyder)

Lula mantuvo sus mejores resultados en el Nordeste y parte del Norte

Por su parte, Lula ganó en 17 ciudades incluidas en el estudio. Once de ellas están ubicadas en el Nordeste, con presencia de municipios de Bahía, Pernambuco, Piauí y Maranhão. Las otras seis se distribuyen entre Espírito Santo y Pará.

El mejor desempeño del mandatario se dio en Cametá, en Pará, donde obtuvo el 75,45% de los votos válidos, frente al 21,70% de Bolsonaro. En Bahía, Lula se impuso en siete de los ocho municipios de la lista. La excepción fue Luís Eduardo Magalhães.

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La disputa más ajustada se produjo en São Mateus, Espírito Santo: Lula recibió el 48,21% y Bolsonaro el 45,69%, una distancia de 1.690 votos. En Tasso Fragoso, Maranhão, la diferencia fue de solo 325 sufragios, con 50,30% para Lula y 44,28% para su rival.

En Mato Grosso, el principal productor brasileño de granos y carnes, Bolsonaro aventajó a Lula (Archivo)

Los productores de granos y carnes se inclinaron hacia el bolsonarismo

El mapa electoral coincidió, en parte, con la especialización productiva de las regiones. En Mato Grosso, el principal productor brasileño de granos y carnes, Bolsonaro aventajó a Lula en las 40 ciudades que integraron el ranking. También ganó en los diez municipios seleccionados de Mato Grosso do Sul y en los once de Goiás.

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En contraste, Lula mostró mejores resultados en localidades con actividades agropecuarias más diversificadas, vinculadas a productos como café, frutas, leche y soja, según el relevamiento. La diferencia se reflejó especialmente en ciudades de Espírito Santo y Pernambuco.

En diálogo con medios locales, Daniel Miranda, politólogo y profesor de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, sostuvo que los datos reflejan la persistencia del rechazo de una parte importante del sector rural al gobierno del Partido de los Trabajadores.

El estudio también marcó una variación respecto de la elección de 2022. En aquella primera vuelta, el ex presidente Jair Bolsonaro había vencido a Lula en 77 de los 100 municipios más ricos del agro. En la medición actual, el candidato del Partido Liberal amplió esa cifra a 83 localidades.

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