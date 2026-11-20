Imágenes registradas en La Habana muestran autobuses del transporte público detenidos en un depósito vehicular, varios de ellos sin ruedas y con piezas desmontadas. El video documenta también filas de automóviles estacionados en un recinto vallado y una zona exterior con acumulación de residuos sólidos, cajas de cartón y plásticos junto a instalaciones del lugar. (Cortesía: Diario de Cuba)

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El gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró esta semana que el Ministerio de Transporte de Cuba registra “avances” en las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio, pese a que el propio sector prevé una fuerte caída del traslado de pasajeros y cargas por falta de financiamiento y repuestos. La contradicción entre el discurso oficial y los indicadores fue expuesta por DIARIO DE CUBA.

La escasez de combustible fue presentada por Díaz-Canel como un “catalizador” para impulsar la movilidad eléctrica y las fuentes renovables. Sin embargo, el ministro reconoció que esa reconversión exige una inversión elevada, que los vehículos eléctricos crecen a mayor ritmo que el suministro de energía renovable y que el país solo adquirió 60 estaciones de carga solar.

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El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, admitió en octubre que los viajes en el transporte público cerrarían 2026 con una reducción de 75% frente a 2025. El transporte interurbano tendría una baja aún mayor, de 90%.

Miguel Díaz-Canel aseguró que el Ministerio de Transporte registra avances en las transformaciones económicas pese a la falta de financiamiento. (Imagen retomada de Diario de Cuba)

Solo 21 rutas urbanas para toda Cuba

La red de ómnibus urbanos pasó de más de cien rutas en toda la isla a apenas 21. Desde la Estación Central de La Habana salen 11 ómnibus diarios hacia las provincias, muy lejos de los 419 que partían anteriormente.

La carga también retrocedería en más de dos tercios durante el año, con una contracción de 20 millones de toneladas. Rodríguez Dávila sostuvo, pese a esos datos, que “el transporte no se detiene” y defendió las oportunidades de las medidas económicas aprobadas por el Gobierno.

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El deterioro fue cuantificado el 12 de noviembre por Oscar Alberto Carbajal Serrano, director del Grupo Empresarial de Servicio de Transporte Automotor. El traslado de pasajeros cayó 47,9% en términos anuales y el de carga disminuyó 31,5%.

En la Empresa de Ómnibus Nacionales, el número diario de pasajeros en rutas interprovinciales descendió de más de 5.000 en 2025 a unos 844 en 2026. La falta de transporte obligó a hospitalizar a pacientes de hemodiálisis que no podían llegar a sus sesiones y empujó a parte de la población hacia operadores privados con tarifas cada vez más altas.

Díaz-Canel pidió no “administrar la escasez como si fuera normalidad”, mientras su Gobierno atribuye el colapso del servicio a las sanciones de Estados Unidos. La flexibilización para importar, comprar y transferir vehículos fue presentada como otra de las respuestas a la crisis.

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Cuba adquirió 60 estaciones de carga solar para sostener la transición hacia vehículos eléctricos en medio del déficit de combustible. (Imagen de cortesía)

La flexibilización vehicular y la búsqueda de divisas

El economista cubano Elías Amor consideró que la medida aprobada en agosto “está encaminada al fracaso”. En declaraciones a DIARIO DE CUBA, sostuvo que el objetivo principal es captar las divisas que circulan fuera del control estatal.

La expansión de los vehículos eléctricos enfrenta además la limitada disponibilidad de generación renovable y de infraestructura de recarga. Mientras el transporte público se reduce, el Gobierno no explicó por qué la escasez de combustible no afecta con la misma intensidad al parque vehicular utilizado para hostigar a activistas y disolver protestas.