Una red y un cabo revelaron una nueva maniobra del narcotráfico en un buque que salió de Ecuador hasta España

La droga habría salido de Guayaquil. (EFE)

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Una red que envolvía 32 fardos y un cabo utilizado para levantarlos se convirtieron en dos de las principales pistas para determinar cómo 862 kilos de cocaína terminaron dentro de un contenedor de azúcar que viajó desde Guayaquil hasta el puerto de Valencia, en España. El cargamento ilícito fue decomisado por las autoridades españolas, que investigan si la droga fue incorporada al buque después de que este abandonara Ecuador.

La operación fue informada este 5 de octubre por la Agencia Tributaria española, aunque la inspección se realizó el 27 de septiembre. Funcionarios de Vigilancia Aduanera y agentes de la Guardia Civil encontraron 862 paquetes de aproximadamente un kilogramo cada uno distribuidos en los fardos.

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El contenedor transportaba azúcar como mercancía declarada y había salido del puerto ecuatoriano de Guayaquil. Una vez que llegó a Valencia, la Unidad de Análisis de Riesgo del puerto lo seleccionó para una revisión. Las autoridades no han detallado públicamente qué información o alerta motivó el control.

Cuando los agentes abrieron la unidad, la cocaína estaba sobre la mercancía comercial y separada de ella. La disposición podía corresponder al denominado “gancho ciego”, una modalidad mediante la cual las organizaciones narcotraficantes utilizan cargamentos legales para transportar droga sin que la operación implique necesariamente al propietario de la mercancía.

Droga incautada en España. (EFE)

Pero la manera en que estaban preparados los fardos abrió otra posibilidad.

Los paquetes no habían sido introducidos individualmente entre el azúcar. Estaban agrupados dentro de una red equipada con un cabo, una configuración que permitía mover de una sola vez una cantidad considerable de droga. Para los investigadores, esa característica es compatible con una operación destinada a trasladar los estupefacientes desde una embarcación menor hasta la cubierta de un buque.

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La hipótesis que ahora se investiga contempla que una embarcación auxiliar pudo aproximarse al portacontenedores durante algún momento de su recorrido o mientras permanecía fondeado. Desde allí se habría izado la cocaína hasta el mercante y posteriormente alguien habría colocado los fardos dentro de un contenedor ubicado en cubierta.

De confirmarse esa mecánica, la operación habría necesitado colaboración desde el propio portacontenedores. Las autoridades españolas consideran por ello la eventual participación de algún tripulante, aunque hasta este lunes no habían anunciado detenciones ni identificado públicamente a sospechosos.

Policías de Ecuador inspeccionan un área durante un allanamiento este jueves, en Guayaquil (Ecuador). EFE/ Mauricio Torres

La investigación introduce además una precisión sobre el origen del decomiso. El contenedor y el cargamento legal procedían de Guayaquil, pero eso no permite concluir que los 862 kilos de cocaína también hayan salido del puerto ecuatoriano dentro de esa unidad. Precisamente, establecer cuándo y dónde ingresó la droga es uno de los puntos que las autoridades intentan esclarecer.

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España tampoco ha revelado hasta ahora el nombre del buque ni de la naviera, la terminal ecuatoriana utilizada, las escalas realizadas durante el viaje o las identidades del exportador del azúcar y de su destinatario. La información difundida tampoco atribuye responsabilidades a las empresas vinculadas con la mercancía legal.

Soldados ecuatorianos llegan a la Base Aérea Simón Bolívar para ser desplegados estratégicamente en las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos, mientras el gobierno intensifica las operaciones militares en su lucha contra los grupos criminales violentos, en Guayaquil, Ecuador, 16 de enero de 2026. REUTERS/Cesar Munoz

El procedimiento se produce mientras las autoridades de ambos países mantienen investigaciones sobre el tráfico marítimo de cocaína entre Ecuador y España. En agosto, la Guardia Civil informó sobre la Operación Mondragón, ejecutada con participación de la Policía ecuatoriana, contra una estructura relacionada con más de 21 toneladas de cocaína y con operaciones en puertos de los dos países.

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Ese mismo mes, autoridades ecuatorianas detectaron en Guayaquil más de 1,2 toneladas de cocaína que pretendían ser enviadas a España. Otro operativo permitió encontrar 1.297 bloques de droga escondidos en un cargamento de banano cuyo destino era Málaga.

El decomiso conocido este lunes presenta una diferencia: la investigación no se concentra únicamente en la terminal desde la que partió el contenedor. Los agentes españoles buscan reconstruir también lo ocurrido durante el trayecto marítimo para establecer si los 32 fardos fueron subidos al mercante después de zarpar y quién debía retirarlos cuando llegaran a Europa.