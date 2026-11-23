El INEGI difundió cifras preliminares desestacionalizadas y reales correspondientes a julio y septiembre, mientras el acumulado de enero a septiembre registra un avance de 1.9% frente al mismo lapso de 2025. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó este 23 de noviembre que el Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 0.9% trimestral y 3.3% anual en el tercer trimestre de 2026, con cifras desestacionalizadas y en términos reales.

Los datos forman parte del Boletín de Indicador 699/26, que corresponde al periodo de julio a septiembre. De acuerdo con el instituto, el PIB acumuló un alza de 1.9% entre enero y septiembre, frente al mismo lapso de 2025.

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Servicios lideran el avance trimestral

Con series ajustadas por estacionalidad y frente al segundo trimestre de 2026, las actividades terciarias (comercio y servicios) crecieron 1.2%. Las secundarias, relacionadas con la industria, avanzaron 0.4%, y las primarias, vinculadas al campo, 0.3%.

En la comparación anual, los servicios aumentaron 3.6%, las actividades industriales 2.7% y las agropecuarias 1.5%, según el boletín.

De acuerdo con El CEO, las actividades terciarias representan alrededor de 60% del PIB total del país, por lo que su desempeño influye de forma directa en el resultado general.

Construcción y comercio al mayoreo, con los mayores repuntes

El sector que concentra alrededor de 60% de la economía nacional supera el desempeño de la industria y el campo, que registran aumentos de 0.4% y 0.3%, respectivamente, en el trimestre. REUTERS/José Luis González

En las cifras originales, la construcción fue la actividad secundaria con mayor variación anual en el tercer trimestre: 7.0%. Las industrias manufactureras crecieron 1.9%; la generación de energía eléctrica, agua y gas, 2.1%; y la minería registró una baja de 0.3%.

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Entre los servicios, el comercio al por mayor mostró un alza de 12.0% anual, la más alta de la tabla del instituto. El comercio al por menor subió 3.7% y los servicios de salud y asistencia social, 3.1%.

En el acumulado de enero a septiembre, con cifras originales, la construcción creció 3.8%, la minería 2.6% y las industrias manufactureras 0.1%. Las actividades primarias registraron una variación de -0.7%, mientras que las terciarias avanzaron 2.5%.

Otros datos del cuadro de cifras originales:

Actividades legislativas y gubernamentales: 3.6%

Otros servicios, excepto gubernamentales: 5.0%

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos: 4.4%

Servicios financieros y de seguros: 2.3%

Alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas: baja de 2.2%

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos: baja de 1.7%

Servicios profesionales, científicos y técnicos: baja de 0.8%

Contexto: cómo se compara con trimestres previos

Una infografía detalla el avance del 3.3% anual del Producto Interno Bruto de México en el tercer trimestre de 2026 y el desempeño de los sectores económicos con datos del INEGI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gráfica del boletín muestra variaciones trimestrales de -0.2% en el primer trimestre de 2026 y de 1.6% en el segundo, con cifras desestacionalizadas. El 0.9% del tercer trimestre se suma a ese repunte tras el arranque negativo del año.

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En 2026, las variaciones anuales con cifras originales fueron 0.2% en el primer trimestre y 2.2% en el segundo, antes del 3.3% del tercero. Un año antes, en el tercer trimestre de 2025, el PIB había registrado una variación anual de 0.0%, de acuerdo con el boletín.

El dato ya había sido adelantado el 30 de octubre mediante la Estimación Oportuna del PIB Trimestral, que reportó un crecimiento anual de 3.2%, de acuerdo con medios como Excélsior. Esa cifra, de carácter preliminar, se actualizó ahora a 3.3% anual.

Excélsior calificó el avance anual de 3.2% como el mayor ritmo de expansión en tres años; el boletín del INEGI no incluye esa comparación.

Expansión reportó el 30 de octubre que el avance del segundo trimestre había sido de 1.4%, mientras que la gráfica del boletín del 23 de noviembre muestra 1.6%, una diferencia que puede deberse a revisiones de cifras.

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Cómo leer las cifras del INEGI

La construcción encabeza las ramas industriales con un aumento de 7.0%, mientras las manufacturas avanzan 1.9% y la minería presenta una disminución de 0.3%, según cifras originales en julio a septiembre (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El instituto presenta dos tipos de datos. Las cifras desestacionalizadas eliminan efectos de calendario y de temporada, por lo que permiten comparar un trimestre con el anterior. Las cifras originales no tienen ese ajuste y se presentan por actividad y sector.

Además, el boletín aclara que la serie desestacionalizada del PIB se calcula de manera independiente de las de sus componentes. Todas las variaciones se expresan en términos reales, es decir, medidas a precios constantes de 2018.

Cifras preliminares y qué sigue

El INEGI precisa que las cifras del tercer trimestre de 2026 son preliminares y que las de periodos anteriores fueron revisadas. El instituto indica que el producto se actualiza conforme se dispone de información más reciente de encuestas, registros administrativos y datos primarios, lo que puede modificar niveles y variaciones publicados antes.

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La metodología del PIB trimestral emplea ajuste estacional con el paquete X-13ARIMA-SEATS. El INEGI publica estos datos, en promedio, 53 días después de concluido el trimestre.

La próxima publicación del PIB trimestral está programada para el 24 de febrero de 2027.

Lo que no precisa el boletín

El boletín del INEGI se limita a reportar variaciones y no incluye proyecciones ni explicaciones sobre las causas del comportamiento de cada sector.

Para consultar el detalle por sector, series históricas y la metodología completa, el instituto remite a su sitio oficial, inegi.org.mx, y al Banco de Información Económica (BIE).