El Ministerio de las TIC pidió que se tenga en consideración el alcance de la cuenta @petrogustavo, el número de seguidores y el hecho de su inclusión en la lista Ofac (Colprensa)

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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones solicitó la suspensión de la cuenta @petrogustavo en X por una posible incitación a la violencia.

La decisión generó numerosas reacciones en la misma red social. En una nueva publicación, el exmandatario colombiano calificó la solicitud del Ministerio de las TIC como un acto de censura y recordó que la Constitución de 1991 prohíbe esa práctica.

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“Se llama censura de Abelardo , prohibida expresamente por la constitución. Aquí se demuestra el grado del ilegitimidad del actual gobierno”, expresó Petro en su última publicación en X.

Gustavo Petro calificó la solicitud del Ministerio de las TIC como un acto de censura y recordó que la Constitución de 1991 prohíbe esa práctica (@petrogustavo/X)

La representante del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal aseguró que el expresidente Gustavo Petro es objeto de una supuesta persecución contra la oposición.

“¡La censura como arma política! Es gravísimo este comunicado, pues busca coartar el disenso y el debate político. Lo que está ocurriendo con Gustavo Petro no es solo censura: es una persecución contra el pensamiento crítico y contra la oposición", afirmó.

María Fernanda Carrascal aseguró que el expresidente Gustavo Petro es objeto de una supuesta persecución contra la oposición (@MafeCarrascal/X)