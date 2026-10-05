América Latina

Sergio Moro, el ex juez que condenó a Lula, ganó la gobernación de Paraná en primera vuelta

Con el 50,1 % de los votos válidos, el senador del Partido Liberal suma un cargo ejecutivo bajo el paraguas de Flávio Bolsonaro

El exjuez Sergio Moro votó este domingo en Curitiba (REUTERS/Rodolfo Buhrer)
El exjuez Sergio Moro votó este domingo en Curitiba (REUTERS/Rodolfo Buhrer)
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Sergio Moro, el exjuez federal que condenó a Luiz Inácio Lula da Silva en 2017, ganó este domingo la gobernación de Paraná en primera vuelta. Con el 99,92% de las secciones escrutadas, el senador del Partido Liberal (PL) reunía el 50,11% de los votos válidos, unos 3,12 millones, en el recuento provisional.

Su rival más cercano, Sandro Alex, obtuvo el 25,35%. Los sondeos difundidos el sábado 3 de octubre situaban a Moro entre el 43% (Quaest) y el 44,7% (AtlasIntel) de los votos válidos y anticipaban una segunda vuelta, de modo que el resultado superó los pronósticos. Moro, de 54 años, gobernará de 2027 a 2030 junto a Edson Vasconcelos, presidente de la Federación de Industrias de Paraná, como vicegobernador.

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Tras votar por la mañana, el candidato dijo a los periodistas que estaba “entusiasmado” con una campaña “propositiva”. Sus promesas incluyen una agencia anticorrupción, una rebaja de impuestos y más medios contra el narcotráfico.

Moro dirigió en Curitiba los procesos de la Operación Lava Jato, la investigación sobre sobornos y desvíos de fondos en torno a Petrobras y las grandes constructoras. En julio de 2017 condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. Consideró probado que la constructora OAS le había reservado y reformado un tríplex en Guarujá como soborno.

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El senador Sergio Moro asiste a un acto de lanzamiento de su precandidatura a gobernador de Paraná en Curitiba, Brasil, el 29 de mayo de 2026 REUTERS/Rodolfo Buhrer
El senador Sergio Moro asiste a un acto de lanzamiento de su precandidatura a gobernador de Paraná en Curitiba, Brasil, el 29 de mayo de 2026 REUTERS/Rodolfo Buhrer

El Tribunal Regional Federal de la 4.ª Región elevó la pena a 12 años y un mes en enero de 2018. El Tribunal Superior de Justicia la redujo en abril de 2019 a ocho años, diez meses y 20 días. Lula pasó 580 días preso en Curitiba desde el 7 de abril de 2018 y quedó fuera de la carrera presidencial de ese año. Salió en noviembre de 2019, cuando el Supremo Tribunal Federal dejó de admitir la cárcel antes de agotar las apelaciones.

En 2021, el Supremo concluyó que el juzgado de Curitiba carecía de competencia y que Moro había actuado con parcialidad. Las condenas quedaron anuladas. Sus detractores lo acusaron de politizar la causa y de abusar de la prisión preventiva, críticas que acompañaron toda su carrera posterior.

Moro dejó la magistratura en 2018 para ser ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Renunció el 24 de abril de 2020, después de que el presidente destituyera al director de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, un hombre de su confianza. Denunció entonces interferencias políticas en los organismos anticorrupción e insinuó que buscaban frenar investigaciones sobre los hijos del mandatario, entre ellos Flávio.

En 2022 intentó llegar a la Presidencia sin respaldo partidario y terminó elegido senador por Paraná con União Brasil. Ese año el PL pidió la anulación de su mandato por supuesto abuso económico en la campaña. El 24 de marzo de 2026 se afilió a ese mismo partido para disputar la gobernación, después de que el PL rompiera con el gobernador saliente, Ratinho Júnior, y respaldara su candidatura. Moro prometió entonces que Paraná respaldaría el proyecto presidencial de Flávio Bolsonaro.

Flávio, hijo mayor del expresidente y candidato del PL, llega a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas como el primer candidato más votado, por delante del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con la misión de llevar al Palacio de Planalto el proyecto político de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

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