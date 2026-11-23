Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum envió condolencias a las familias y a la Secretaría de la Defensa Nacional por el fallecimiento de cuatro elementos del Ejército mexicano durante un operativo de seguridad. La mandataria reconoció la labor y entrega de los uniformados caídos en cumplimiento de su deber.

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La presidenta Claudia Sheinbaum expresó este lunes 23 de noviembre, en su conferencia matutina, condolencias, cariño, agradecimiento y admiración a los cuatro elementos del Ejército Mexicano que murieron en el operativo para capturar a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave, Sinaloa.

“Cuatro hombres muy preparados, pero sobre todo con mucha entrega al país”, dijo la mandataria al referirse a los soldados fallecidos. Precisó que sus condolencias y su admiración son “no solo” para los familiares, sino para “todo el ejército y la Defensa Nacional”.

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¿Qué se sabe del operativo en Guasave?

DEA expresa condolencias a las familias de los militares caídos durante la captura de "El Chapo Isidro". Defensa

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que la operación se realizó la noche del viernes 20 de noviembre y estuvo a cargo de fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la dependencia, los cuatro fallecidos pertenecían a fuerzas regulares de infantería y se trasladaban para reforzar la seguridad en Guasave cuando fueron atacados.

Según la Defensa, la muerte de los cuatro soldados ocurrió debido a la fuerte resistencia de integrantes del grupo delictivo para impedir la captura de su jefe. La dependencia reafirmó la decisión del Gobierno Federal de inhibir las actividades de la delincuencia organizada para salvaguardar la seguridad de la población.

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El operativo estuvo acompañado de balaceras, bloqueos carreteros y vehículos incendiados en Guasave, de acuerdo con reportes periodísticos.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la captura de Meza Flores. Durante las acciones fueron detenidos, además de Meza Flores, Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como su primo y segundo al mando del grupo, y José “N”, señalado como su cuñado y operador financiero.

Durante las operaciones, las fuerzas especiales aseguraron, entre otros objetos:

Un fusil Barrett calibre .50

Diez armas de diferentes calibres

Un lanzagranadas

Dos granadas de mano

Cargadores, cartuchos y equipo táctico

Cifras que han cambiado desde el viernes

El presunto líder criminal alias El Chapo Isidro aparece con los ojos cubiertos tras su arresto en el municipio de Guasave, Sinaloa. (Infobae México)

Las cifras del operativo han cambiado con el paso de los días:

Primer reporte de la Defensa: siete presuntos agresores y cuatro militares muertos, y ocho detenidos.

Autoridades de Sinaloa: 20 muertos y 10 militares heridos.

Domingo 22 de noviembre, según SDP Noticias: 24 fallecidos (20 presuntos integrantes del crimen organizado y cuatro militares) y cuatro militares heridos de gravedad.

Las cifras difieren entre los reportes consultados, por lo que conviene atender los comunicados oficiales más recientes.

Otras condolencias por la muerte de los soldados

La Defensa expresó sus condolencias a los familiares y aseguró que brindará acompañamiento y apoyo institucional.

García Harfuch también manifestó sus condolencias a las familias. Por su parte, el director de la DEA, Terry Cole, escribió en la red social X que la valentía y el sacrificio de los integrantes del Ejército Mexicano no serán olvidados.

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La Defensa difundió una esquela con sus condolencias; según Excélsior, dos de los fallecidos eran originarios de Veracruz.

En redes sociales circularon mensajes de condolencias y homenaje a los cuatro elementos fallecidos; se trata de publicaciones de usuarios que no constituyen información oficial.

Las condolencias del Gobierno federal se suman a las expresadas el fin de semana por la Defensa, García Harfuch y la DEA.

¿Quién es “El Chapo Isidro”, el detenido?

Fausto Isidro Meza fue arrestado junto a siete miembros del Cártel de Guasave, entre ellos su primo y cuñado. Foto: Defensa

Fausto Isidro Meza Flores, de 44 años, es identificado por autoridades de Estados Unidos como presunto líder de la organización Meza Flores, también conocida como Cártel de Guasave. De acuerdo con El Financiero, formaba parte de la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI.

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Según información oficial citada por El Financiero, las autoridades lo identifican como jefe de la organización “Beltrán Leyva” y aliado de la facción “Mayos” del Cártel del Pacífico.

Su trayectoria se vincula con los Beltrán Leyva, grupo que se separó del Cártel de Sinaloa tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, en 2008. Además, es considerado uno de los principales productores de drogas sintéticas, incluido el fentanilo, según El Financiero.

Según InSight Crime, presuntamente ha operado en el hampa mexicana desde los años 90 con bajo perfil.

De acuerdo con un análisis de InSight Crime retomado por Milenio, el Cártel de Sinaloa no ha podido operar en Guasave al menos desde 2011.

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No debe confundirse con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, pese a la coincidencia en el alias.

Colaboración de Estados Unidos en la captura

El semanario Zeta publicó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se atribuyó la captura, mientras que El Financiero informó que Estados Unidos colaboró con labores de inteligencia. Esos datos se atribuyen a dichos medios y deben contrastarse con comunicados oficiales.

Antecedente: el reconocimiento tras el operativo contra “El Mencho”

Antecedente reciente: en febrero de 2026, tras el operativo en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido Nemesio Oseguera “El Mencho”, Sheinbaum expresó su reconocimiento al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad.