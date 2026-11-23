La detención de Juan Francisco “N” ocurrió tras una investigación por la desaparición de tres hombres en Taxco, Guerrero, el 23 y 24 de junio de 2024, cuando el señalado presuntamente se desempeñaba como policía municipal. (Crédito: fiscalía de Guerrero)

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Un exelemento de la Policía Municipal de Taxco de Alarcón, identificado como Juan Francisco “N”, fue detenido por su presunta participación en la desaparición forzada de tres hombres en junio de 2024, quienes fueron privados de la libertad en la comunidad de Juliantla y posteriormente sacados de los separos de la corporación.

El detenido es señalado como presunto integrante de La Familia Michoacana, grupo criminal con presencia en Taxco, Guerrero, informó la Fiscalía General del Estado (FGE), que cumplimentó la orden de aprehensión en coordinación con fuerzas federales y estatales.

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De acuerdo con las investigaciones, el 23 de junio de 2024 Juan Francisco “N”, presuntamente acompañado de otros policías municipales, privó de la libertad a Rodrigo “N” y a otros dos hombres, quienes fueron trasladados a las instalaciones de la corporación.

Un día después, el 24 de junio, los tres hombres fueron sustraídos de los separos municipales y llevados con rumbo desconocido. La Fiscalía no precisó en el comunicado si las víctimas han sido localizadas ni detalló la identidad de los otros dos hombres desaparecidos.

La orden de aprehensión fue ejecutada por agentes de la FGE Guerrero con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública estatal.

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Juan Francisco “N” quedó a disposición del juez de Control que lo requiere, quien determinará su situación jurídica. La Fiscalía estatal señaló que el detenido se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria.

Dos jóvenes fueron liberados, Rodrigo sigue desaparecido

La desaparición de los tres jóvenes ocurrió el 23 de junio de 2024, cuando fueron privados de la libertad en el paraje El Mirador, en la comunidad de Juliantla, mientras convivían en una reunión familiar.

De acuerdo con información publicada entonces por medios locales, las víctimas tenían 16, 19 y 21 años. Los dos jóvenes mayores fueron liberados días después, pero presentaban golpes y fueron localizados en las inmediaciones de Acamixtla.

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Rodrigo, quien tenía 16 años al momento de su desaparición, no volvió a ser localizado. Su caso permaneció entre las denuncias por desaparición en Taxco, donde familiares reportaron que no tenían información sobre su paradero.

La secuencia de los hechos señalada ahora por la Fiscalía coloca a instalaciones de la Policía Municipal en el recorrido de las víctimas antes de que se perdiera su rastro: primero fueron trasladadas a la corporación y posteriormente sustraídas de los separos.

La detención de Juan Francisco “N” representa una nueva acción ministerial en el caso, aunque las autoridades no informaron si existe algún indicio sobre el destino de Rodrigo ni si se han realizado nuevos operativos de búsqueda derivados de esta aprehensión.

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Otro policía fue detenido por la desaparición de Rodrigo

El caso tiene un antecedente judicial. En marzo de 2026, la Fiscalía de Guerrero informó sobre la detención de Román “N”, entonces policía municipal en activo, también señalado por la desaparición forzada de Rodrigo, ocurrida el 23 de junio de 2024 en la carretera Taxco-Juliantla.

En aquella ocasión, la autoridad señaló que el agente presuntamente privó de la libertad al joven y lo trasladó con rumbo desconocido. La captura se realizó en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, mediante un operativo con participación de fuerzas federales y estatales.

La investigación sobre Rodrigo ha tenido, por tanto, más de una acción contra elementos de la corporación municipal, mientras el adolescente continúa sin ser localizado. No obstante, la Fiscalía no detalló si Juan Francisco “N” y Román “N” están relacionados dentro de una misma estructura investigada, ni qué responsabilidad específica atribuye a cada uno en la desaparición de los tres jóvenes.

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La Familia Michoacana y las investigaciones contra funcionarios en Taxco

La Fiscalía identificó a Juan Francisco “N” como presunto integrante de La Familia Michoacana, organización criminal con presencia en Taxco de Alarcón y otros municipios de Guerrero. La detención se suma a investigaciones que han alcanzado a servidores públicos municipales señalados por presuntos vínculos con grupos criminales y delitos contra personas.

En octubre de 2026, cuatro funcionarios municipales —entre ellos personal del Centro de Comando y Control (C2) y policías preventivos— fueron detenidos por su probable participación en la desaparición de una persona ocurrida en septiembre. La Fiscalía los señaló también como presuntos integrantes de La Familia Michoacana y sostuvo que habrían utilizado sus funciones para facilitar la privación de la libertad.

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En ese caso, las investigaciones apuntaron a posibles acciones para retirar agentes de Tránsito de una zona y evitar que el C2 reportara una desaparición a las corporaciones de seguridad. Las detenciones se sumaron a otras aprehensiones de servidores públicos de Taxco durante octubre, por investigaciones de secuestro agravado y desaparición forzada.

Los casos son distintos y no existe información oficial que permita vincularlos directamente con la desaparición de Rodrigo, pero muestran que las investigaciones recientes en Taxco han alcanzado a integrantes de la Policía Municipal y funcionarios señalados de presunta colaboración con estructuras delictivas.

Juan Francisco “N” quedó a disposición del juez de Control que lo requiere, quien determinará su situación jurídica. La Fiscalía de Guerrero reiteró que continuará con las investigaciones por desaparición de personas y las acciones para contribuir a su localización.

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