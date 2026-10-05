América Latina

Lula vs. Flávio Bolsonaro: qué proyectaban las principales encuestadoras antes de la elección en Brasil

La incógnita en los sondeos estaba puesta en la posibilidad de una segunda vuelta, ya que ninguna de las principales encuestas ubicó a los dos candidatos por encima del 50% de los votos válidos necesarios para imponerse en la primera ronda

Flávio Bolsonaro en una cabina de votación a la izquierda y Luiz Inácio Lula da Silva con sombrero frente a otra cabina a la derecha
Datafolha calculó un 45% de los votos válidos para Luiz Inácio Lula da Silva y un 42% para Flávio Bolsonaro en la primera vuelta.
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Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva disputarán la presidencia de Brasil en el balotaje del próximo 25 de octubre, después de quedar como los dos candidatos más votados en la primera vuelta celebrada este domingo. Con el 98,36% de los votos escrutados, el senador obtuvo el 47,31% y Lula el 44,83%, según los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

El resultado se produjo pese a que las principales encuestadoras de Brasil ubicaron a Lula por delante de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, aunque con diferencias de pocos puntos que, en varios casos, quedaron dentro del margen de error.

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Datafolha calculó 45% de los votos válidos para Lula y 42% para Flávio Bolsonaro en su última encuesta antes de la elección. La diferencia de tres puntos quedó dentro del margen de error de dos puntos porcentuales, por lo que el resultado no permitió establecer una ventaja concluyente entre los dos principales candidatos.

El estudio también permitió observar el movimiento de ambos durante la recta final. Lula conservó el 45% de la medición anterior, mientras Flávio Bolsonaro pasó de 40% a 42%. El senador recortó así parte de la distancia que lo separaba del presidente en las semanas previas y llegó al cierre de la campaña con una diferencia mucho menor.

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La simulación de segunda vuelta de Datafolha estrechó todavía más el margen. El instituto calculó 47% para Lula y 46% para Flávio Bolsonaro. En el estudio anterior, la proyección favorecía al mandatario por 48% contra 45%. El cambio redujo la ventaja presidencial de tres a un punto porcentual en ese escenario.

La simulación de segunda vuelta de Datafolha redujo la distancia entre el presidente y el senador a un solo punto porcentual. (REUTERS/Amanda Perobelli)
La simulación de segunda vuelta de Datafolha redujo la distancia entre el presidente y el senador a un solo punto porcentual. (REUTERS/Amanda Perobelli)

Quaest también calculó una diferencia mínima en la primera vuelta. Su última encuesta otorgó 46% de los votos válidos a Lula y 45% a Flávio Bolsonaro, con un margen de error de dos puntos porcentuales. El estudio reunió 3.702 entrevistas realizadas entre el 2 y el 3 de octubre.

La proyección de Quaest para una segunda vuelta modificó el orden de los candidatos: Flávio Bolsonaro alcanzó 44% frente al 42% de Lula.

AtlasIntel calculó una ventaja algo mayor para Lula en la primera vuelta. El instituto otorgó 47% al presidente y 44,1% a Flávio Bolsonaro entre los votos válidos. La diferencia de 2,9 puntos superó el margen de error de un punto porcentual utilizado en esa medición.

La distancia prácticamente desapareció en la proyección de segunda vuelta de AtlasIntel. El estudio calculó 50,1% para Lula y 49,9% para Flávio Bolsonaro. La diferencia de apenas dos décimas convirtió esa simulación en uno de los escenarios más equilibrados entre los principales sondeos realizados antes de la votación.

CNT/MDA también otorgó una ventaja a Lula, aunque sus cifras reflejaron un crecimiento considerable de Flávio Bolsonaro respecto de septiembre. La encuesta calculó 47,8% para el presidente y 42,1% para el senador en votos válidos. En la medición del 15 de septiembre, Lula alcanzó 40,5%, mientras Flávio Bolsonaro obtuvo 30,4%.

La encuesta de CNT/MDA registró un aumento de 11,7 puntos porcentuales para Flávio Bolsonaro en comparación con la medición de septiembre. (EFE/ Antonio Lacerda)
La encuesta de CNT/MDA registró un aumento de 11,7 puntos porcentuales para Flávio Bolsonaro en comparación con la medición de septiembre. (EFE/ Antonio Lacerda)

El cambio entre ambas mediciones representó un aumento de 11,7 puntos para Flávio Bolsonaro frente a un incremento de 7,3 puntos para Lula. La evolución redujo la distancia entre ambos de 10,1 a 5,7 puntos en el período analizado por CNT/MDA.

Para una eventual segunda vuelta, la misma encuestadora calculó 47,3% para Lula y 43,1% para Flávio Bolsonaro. La diferencia de 4,2 puntos resultó menor que la registrada en su proyección anterior, cuando el presidente alcanzó 47,3% frente al 40% del senador.

Los candidatos ubicados detrás de Lula y Flávio Bolsonaro quedaron muy lejos de los dos primeros lugares. Datafolha asignó 4% a Ronaldo Caiado, 3% a Renan Santos y 3% a Augusto Cury, mientras Romeu Zema obtuvo 1%. Las demás mediciones también colocaron a los restantes aspirantes en porcentajes de un solo dígito.

Las diferencias entre las encuestas responden a factores metodológicos. Datafolha y Quaest utilizaron entrevistas presenciales, mientras AtlasIntel recurrió a un sistema de reclutamiento digital. También cambiaron el tamaño de las muestras, las fechas de relevamiento y los criterios utilizados para ponderar las respuestas.

Otro episodio de la recta final fue la cancelación del debate presidencial previsto antes de la votación. Lula cuestionó el formato y sostuvo que podía convertirse en un “ataque coordinado” en su contra. Flávio Bolsonaro denunció “censura” después de las decisiones judiciales que modificaron las condiciones del encuentro.

La cancelación del debate presidencial motivó reparos sobre el formato por parte de Lula y denuncias de censura de Flávio Bolsonaro. (REUTERS/Tita Barros)
La cancelación del debate presidencial motivó reparos sobre el formato por parte de Lula y denuncias de censura de Flávio Bolsonaro. (REUTERS/Tita Barros)

En conjunto, las mediciones previas situaron a Lula como favorito relativo para la primera vuelta, pero sin alcanzar el nivel necesario para garantizar una victoria directa. Flávio Bolsonaro redujo la distancia durante las últimas semanas y las proyecciones de segunda vuelta estrecharon todavía más la diferencia. Con esos datos, las principales encuestadoras anticiparon una elección polarizada y una alta posibilidad de que la definición presidencial pasara a una segunda votación.

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