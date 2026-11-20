Una mujer se despierta en mitad de la noche por una pesadilla (Magnific)

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Despertarse sobresaltado después de un sueño angustioso es una experiencia que todos hemos vivido alguna vez. Sensaciones de miedo, ansiedad, tristeza o inquietud pueden acompañar esos minutos posteriores al despertar, en los que todavía permanecen en la memoria las imágenes de lo ocurrido durante la noche. Aunque las pesadillas suelen ser episodios aislados y no representan un motivo de preocupación, cuando se repiten con frecuencia pueden terminar afectando a la calidad del descanso y al bienestar emocional.

No todas las personas que tienen malos sueños padecen un trastorno del sueño. La diferencia está en la frecuencia de los episodios, el malestar que provocan y sus consecuencias durante el día. Cuando las pesadillas interrumpen habitualmente el descanso, generan miedo a irse a dormir o dificultan las actividades cotidianas, pueden ser indicativas de un problema que necesita atención.

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La Clínica Mayo explica que el trastorno de pesadillas es un tipo de parasomnia, es decir, una alteración relacionada con experiencias o comportamientos indeseados que tienen lugar durante el sueño o al despertar. Aunque las pesadillas son frecuentes, este trastorno es relativamente poco habitual y puede aparecer tanto en niños como en adultos.

Cómo reconocer el trastorno de pesadillas

Las pesadillas suelen producirse durante la segunda mitad de la noche, coincidiendo con la fase REM del sueño, en la que los movimientos oculares son rápidos y la actividad cerebral aumenta. Estos episodios pueden durar poco tiempo, pero suelen provocar el despertar y dificultar que la persona vuelva a dormirse.

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Entre sus características más habituales se encuentran los sueños muy vívidos y perturbadores, generalmente relacionados con amenazas, peligros o situaciones angustiosas. Al despertar, la persona suele recuperar rápidamente la lucidez y recordar con bastante claridad lo que ha soñado. También puede experimentar sudoración, palpitaciones y sentimientos de miedo, enfado o tristeza.

Una mujer permanece erguida en la cama con expresión de temor mientras una figura negra se sienta a sus pies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, para hablar de un trastorno de pesadillas deben existir consecuencias que vayan más allá del malestar puntual. La Clínica Mayo señala como síntomas relevantes la ansiedad persistente, el miedo a volver a dormir, las dificultades de concentración y memoria, la somnolencia diurna y los problemas para desenvolverse en el trabajo, los estudios o las relaciones sociales.

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Qué provoca las pesadillas diarias

Aunque no se conoce con exactitud la causa de las pesadillas, existen diferentes factores que pueden favorecer su aparición. Uno de los más habituales es el estrés y la ansiedad. Las preocupaciones cotidianas, los problemas familiares o laborales y los cambios importantes en la vida, como una mudanza o la pérdida de un ser querido, pueden desencadenar episodios de este tipo.

Las experiencias traumáticas también desempeñan un papel importante. Las pesadillas son frecuentes en personas que han sufrido accidentes, lesiones, abusos físicos o sexuales y otros acontecimientos especialmente dolorosos. Asimismo, pueden estar relacionadas con el trastorno de estrés postraumático.

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La falta de sueño y los horarios irregulares constituyen otros factores de riesgo, pues dormir menos horas de las necesarias o sufrir interrupciones frecuentes durante la noche puede aumentar la probabilidad de tener pesadillas. A ello se suma el consumo excesivo de alcohol, determinadas sustancias y algunos medicamentos, entre ellos ciertos antidepresivos, fármacos para la presión arterial y tratamientos para la enfermedad de Parkinson.

La depresión y otros problemas de salud mental también pueden estar relacionados con estos episodios. Incluso determinados contenidos audiovisuales, como las películas o los libros de terror, pueden favorecer su aparición en algunas personas, especialmente cuando se consumen antes de acostarse.

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Cómo se diagnostica el trastorno de pesadillas

Según la Clínica Mayo, no existen pruebas rutinarias específicas para diagnosticar este trastorno. La evaluación médica se basa principalmente en conocer los síntomas, la frecuencia de los episodios y el impacto que tienen sobre la vida cotidiana.

El profesional sanitario puede realizar una exploración física para descartar enfermedades que estén relacionadas con las pesadillas y preguntar por los antecedentes familiares y los hábitos de sueño. En determinados casos, cuando el descanso está muy alterado, puede recomendar una polisomnografía o estudio del sueño nocturno. Esta prueba registra parámetros como la actividad cerebral, la respiración, la frecuencia cardiaca y los movimientos oculares mientras la persona duerme.

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La doctora Lucía Crivelli explica que mientras dormimos, el cerebro organiza y consolida lo aprendido.

Cómo es el tratamiento para reducir las pesadillas

Las pesadillas ocasionales no suelen necesitar tratamiento. Sin embargo, cuando son recurrentes y afectan al descanso o al funcionamiento diario, existen diferentes opciones para abordarlas y su elección depende de la causa que esté detrás del problema.

Si los episodios están relacionados con el estrés o la ansiedad, pueden resultar útiles las técnicas de relajación, el asesoramiento psicológico y la terapia con profesionales de salud mental. Una de las intervenciones que destaca la Clínica Mayo es la terapia de ensayo en visualización, que consiste en modificar mientras se está despierto el desenlace de una pesadilla recurrente, sustituyéndolo por otro menos amenazante y ensayando mentalmente esa nueva versión. Este método puede ayudar a reducir tanto la frecuencia como el malestar asociado a los episodios.

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Los medicamentos se utilizan con menos frecuencia y pueden considerarse en determinados casos graves, especialmente cuando las pesadillas están relacionadas con el trastorno de estrés postraumático.