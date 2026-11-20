El presidente Nasry Asfura y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, encabezaron la reunión bilateral en la base aérea José Enrique Soto Cano, en Comayagua. (Foto: Casa Presidencial)

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Honduras y Estados Unidos suscribieron este jueves dos acuerdos de cooperación bilateral valorados en aproximadamente 13.5 millones de dólares, con los que buscan fortalecer las capacidades de defensa, la ciberseguridad y la protección de sus fronteras, en medio de las preocupaciones por el avance del narcotráfico y el crimen organizado.

Los documentos fueron firmados por el presidente hondureño, Nasry Asfura, y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante un encuentro en la base aérea coronel José Enrique Soto Cano, en Comayagua. La cooperación corresponde al periodo 2026-2027 y contempla acciones para ampliar el intercambio de información, mejorar las capacidades tecnológicas y reforzar las operaciones de seguridad.

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Durante su intervención, Asfura agradeció el respaldo del Gobierno estadounidense y destacó la importancia de mantener la alianza entre ambos países para enfrentar las amenazas que representan el narcotráfico, las maras, las pandillas, el crimen organizado y las organizaciones terroristas.

El mandatario afirmó que Honduras atraviesa momentos difíciles y aseguró que su administración mantendrá los esfuerzos para recuperar la paz y la tranquilidad de la población.

Asfura agradeció al Gobierno estadounidense por el respaldo en materia de defensa y combate al narcotráfico y al crimen organizado. (Foto: Casa Presidencial)

Sus declaraciones estuvieron marcadas por la reciente masacre en el departamento de Yoro, donde 12 personas perdieron la vida en hechos violentos.

“El día de ayer tuvimos un día de luto en Honduras, pero quiero que sepan, todas las maras, pandillas, terroristas, estamos firmes para seguir adelante y darle paz y tranquilidad a Honduras. Honduras no se merece eso y estamos de frente para poder luchar y dar esa paz, esa paz a cada hondureño”, expresó.

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Asfura también hizo referencia a las dificultades económicas que enfrenta el país por factores como la crisis del petróleo y la sequía, situaciones que, según señaló, repercuten en la economía nacional y en las condiciones de vida de las familias hondureñas.

El presidente agradeció el acompañamiento de Washington y recordó los 196 años de relaciones entre ambas naciones, a las que calificó como socios comerciales y aliados. En ese contexto, sostuvo que la cooperación resulta fundamental para responder a los desafíos de seguridad y desarrollo que enfrenta Honduras.

Por su parte, Hegseth manifestó que ambos gobiernos comparten el propósito de imponer “costos reales a los cárteles”, desarticular sus operaciones y limitar sus desplazamientos para evitar que estas organizaciones representen una amenaza para la seguridad nacional de ambos países.

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La declaración conjunta sobre áreas de defensa nacional está orientada a fortalecer la seguridad fronteriza y limitar el desplazamiento de organizaciones criminales. (Foto: Casa Presidencial)

El funcionario estadounidense también destacó el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, instalada en la base de Soto Cano y activa desde 1982. Señaló que esta unidad constituye una plataforma de cooperación militar y asistencia humanitaria entre Honduras y Estados Unidos.

Hegseth expresó además sus condolencias por las 12 víctimas de la violencia en Yoro y aseguró que él, su esposa y su familia oraban por los familiares de las personas asesinadas. Asimismo, reconoció la respuesta del Gobierno hondureño, que desplegó a más de 500 policías y militares para perseguir a integrantes del denominado Cártel del Diablo.

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El Gobierno hondureño designó a esa organización como terrorista, junto con la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, en el marco de las medidas anunciadas para enfrentar a las estructuras criminales.

El primer instrumento es un memorándum de entendimiento en materia de ciberdefensa, que busca mejorar la capacidad de Honduras para proteger sus sistemas críticos, compartir información sobre amenazas digitales y desarrollar las capacidades de defensa tecnológica de las Fuerzas Armadas.

Los acuerdos suscritos entre Honduras y Estados Unidos contemplan una inversión aproximada de 13.5 millones de dólares para el periodo 2026-2027. (Foto: Casa Presidencial)

Uno de los puntos de atención será la infraestructura eléctrica nacional, considerada un sistema estratégico cuya protección resulta fundamental ante posibles ataques cibernéticos.

El acuerdo permitirá fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a amenazas que puedan comprometer el funcionamiento de servicios esenciales.

El segundo documento consiste en una Declaración Conjunta de Áreas de Defensa Nacional, enfocada en reforzar la seguridad fronteriza y limitar el desplazamiento de estructuras criminales, drogas, armas y otros elementos que puedan poner en riesgo la seguridad de ambos territorios.

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Hegseth explicó que Estados Unidos estableció áreas de defensa nacional a lo largo de su frontera sur, que actualmente abarcan casi 1,000 millas. Según el funcionario, esa estrategia ha contribuido a registrar el nivel más bajo de cruces fronterizos ilegales en siete décadas.

El secretario de Guerra felicitó a Asfura por su compromiso de impulsar medidas similares en Honduras y sostuvo que el control de las fronteras es indispensable para proteger la soberanía y evitar que las organizaciones criminales utilicen el territorio como corredor para sus actividades.

Hegseth destacó la cooperación militar que mantienen ambos países mediante la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, instalada en Soto Cano desde 1982. (Foto: Casa Presidencial)

“Si no controlamos nuestras fronteras, no controlamos nuestro país”, afirmó Hegseth, al advertir que las pandillas, las drogas, las armas y la violencia representan amenazas que trascienden los límites nacionales.

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El funcionario agregó que Washington está dispuesto a trabajar “hombro con hombro” con las autoridades hondureñas para fortalecer la defensa territorial, proteger a la población y evitar que las organizaciones criminales encuentren refugio seguro.

La firma de estos instrumentos se produce en un contexto de preocupación por la violencia en Honduras y por las operaciones de estructuras delictivas en distintas zonas del país.

La masacre registrada en Yoro, que dejó 12 personas asesinadas, elevó la presión sobre las autoridades para reforzar la respuesta de seguridad y perseguir a los responsables.

Aunque los acuerdos establecen áreas de cooperación en ciberdefensa y seguridad fronteriza, su alcance dependerá de la coordinación entre las instituciones de ambos países y de la aplicación de las medidas contempladas durante el periodo 2026-2027.

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El Gobierno hondureño busca que el respaldo estadounidense contribuya a mejorar las capacidades de sus fuerzas de seguridad frente a amenazas que operan dentro y fuera de sus fronteras.