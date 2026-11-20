El cantante Tito Double P difundió un video a través de redes sociales grabado en el interior de un sanitario. En la grabación, el intérprete viste ropa deportiva de color negro, gafas oscuras y cadenas, mientras realiza movimientos de baile frente a la cámara tras los comentarios surgidos en el programa La Mansión VIP 2.

Guardar

Tito Double P respondió este jueves a los rumores sobre su orientación sexual que surgieron después de que Odette Orlena hablara de un cantante “homosexual” durante una transmisión en vivo de La Mansión VIP 2. El intérprete compartió un video donde aparece bailando con el tema “Pluma Gay” de fondo, gesto que sus seguidores interpretaron como una respuesta irónica a la polémica.

Las especulaciones se originaron el 8 de noviembre, fecha en que Odette Orlena ingresó como participante sorpresa al reality organizado por HotSpanish. Durante una conversación con otra concursante, la influencer aseguró que un cantante famoso “era homosexual”, aunque evitó revelar su identidad frente a cámaras.

PUBLICIDAD

Odette Orlena mencionó una relación con alguien cuyo nombre empieza con B

En la charla, que quedó registrada en la transmisión en vivo, Odette relató detalles sobre el supuesto vínculo sentimental del artista. “Ese güey me dice: ‘Ay, mi rival de amores’. Pues claro, se lo *** acá”, dijo la influencer, conocida en redes como La Bishoda.

Una de las frases que generó mayor controversia en redes fue la que vinculó al cantante con una pareja oficial. “Pero según yo tiene novia, ¿no?”, preguntó uno de los influencers del reality en la conversación, a lo que Odette respondió con evasivas sobre la vida sentimental del artista. “Pues nomás es tapadera”, contestó, sin precisar nombres.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Odette Orlenas en La Mansión VIP 2 provocaron especulaciones en redes sociales sobre la orientación del cantante. (Instagram)

“Así era, qué tristeza. Pero fíjate, yo le decía: “Entonces, ¿pa’ qué me está hablando y tirando rollo?”.

El dato que más alimentó las especulaciones fue la referencia a una inicial. “El B”, señaló Odette durante el diálogo, comentario que los usuarios de redes sociales relacionaron de inmediato con posibles identidades.

A partir de la pista sobre la letra B, distintos espectadores comenzaron a especular con los nombres de Beto Sierra y Gabito Ballesteros como los posibles aludidos en el relato de Odette. La influencer no confirmó ni descartó ninguno de los dos nombres en ningún momento de la transmisión.

La falta de precisión en las declaraciones de Odette dejó abierta la incógnita sobre la identidad real del cantante al que se refería.

Tito Double P respondió con un video en sus redes sociales

Tras la difusión de los comentarios de Odette y el aumento de menciones en redes sociales, Tito Double P publicó un video en sus plataformas donde aparece bailando y brincando con la canción “Pluma Gay” como fondo musical. La publicación generó cientos de reacciones entre sus seguidores.

PUBLICIDAD

Incluso Beto Sierra comentó desde su eprfil directamente en la publicación de TikTok del cantante. “A menos que lo dudes”, escribió, en un tono que los usuarios interpretaron como una broma relacionada con la polémica desatada por las palabras de Odette.

La respuesta de Tito Double P no incluyó ninguna declaración directa sobre los señalamientos únicamente comenzó a bromear sobre los rumores que circularon tras la transmisión de La Mansión VIP 2.

Usuarios de redes sociales relacionaron las palabras de la participante de La Mansión VIP 2 con Tito Double P, aunque Odette no confirmó que hablara del cantante. REUTERS/Marco Bello

Días antes de las declaraciones sobre el supuesto cantante homosexual, Odette Orlenas enfrentó otra controversia dentro de la casa. Seguidores del programa sospecharon que había ingresado con un teléfono celular, tras notar una luz durante una de las transmisiones en vivo.

PUBLICIDAD

Una revisión posterior determinó que el objeto en cuestión era un vapeador que la influencer guardaba dentro de una cosmetiquera. Odette reconoció que el dispositivo le pertenecía y explicó que lo llevaba consigo para manejar episodios de ansiedad.

La producción de La Mansión VIP 2 sometió a votación del público una posible sanción que implicaba enviar a Odette a la zona de riesgo del reality. La mayoría de los votantes decidió que la participante no recibiera ese castigo por el incidente del vapeador.