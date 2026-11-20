Los empleados gastronómicos acumulan tres meses sin cobrar salarios ni recibir indemnizaciones durante el traspaso de los locales. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El régimen cubano está entregando cafeterías, restaurantes y otros comercios de La Habana a mipymes, un proceso que deja a empleados con décadas de servicio sin salario ni indemnización mientras los locales se preparan para ser arrendados a nuevos administradores. La medida responde, según los trabajadores consultados por 14ymedio, a la falta de recursos estatales para reparar y abastecer las instalaciones.

La transformación también alcanzará a las bodegas de San Miguel del Padrón. En cada reparto quedará solo una bajo gestión estatal para distribuir la cuota racionada de leche destinada a niños, mientras las restantes pasarán a operadores privados.

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Hugo, de 57 años, trabajó durante 20 años en la gastronomía estatal y ahora permanece en su casa, sin ingresos y con pocas expectativas de conseguir empleo. El hombre denunció que los despidos se extienden por La Habana y que los funcionarios de Comercio y Gastronomía convocaron a los trabajadores de forma individual para impedir una protesta colectiva.

“Nos fueron citando trabajador por trabajador para evitar que fuéramos en grupo y protestáramos como colectivo”, relató, según consigna 14ymedio. En esas reuniones les comunicaron que “se acabó la gastronomía y el comercio por la vía estatal”.

Según el medio, los empleados recibieron un plazo de tres meses para buscar otra ocupación antes de que los establecimientos fueran arrendados a trabajadores por cuenta propia y mipymes. Hugo sostuvo que los nuevos administradores podrán prescindir de la plantilla anterior una vez cumplido ese período.

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El Estado cubano transfiere cafeterías y comercios de La Habana a mipymes debido a la falta de recursos para su mantenimiento. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Está claro que no se van a quedar con nosotros porque ellos traen a su gente y muchos son equipos conformados solo por familiares”, lamentó. Tras exponer su situación en redes sociales, aseguró haber recibido amenazas.

El lapso entre la retirada de la gestión estatal y la apertura de los comercios bajo nuevos operadores dejó a trabajadores sin remuneración. “Se está pasando el plazo de tres meses y no hemos ganado ni un peso”, afirmó Hugo, quien precisó que no cobra ni de Comercio y Gastronomía ni de los futuros administradores.

Entre los negocios afectados mencionó a El Alcoy, en la Virgen del Camino; El Terry, en Vía Blanca; El Carrusel, también en la Virgen del Camino, y Los Panecitos, en San Francisco de Paula. Las unidades dependen de las empresas municipales de Comercio y Gastronomía, responsables históricamente de una parte importante de la red estatal de servicios.

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Ni la prensa oficial ni la Central de Trabajadores de Cuba, el único sindicato autorizado en el país, han informado públicamente sobre la dimensión de los despidos.

Opciones laborales alejadas y requisitos legales

Migdalia, de 49 años, trabajó al menos una década como contable en una cafetería estatal y denunció que lleva tres meses sin cobrar. Según explicó, a las trabajadoras les ofrecieron empleos en el paradero de guaguas de Guanabo, pese a que ella reside en San Miguel del Padrón.

Los directivos de Comercio y Gastronomía citaron a los trabajadores de forma individual para evitar protestas colectivas./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El traslado diario le costaría 2,500 pesos por el viaje de ida y vuelta. “Para colmo, hace tres meses no nos pagan ni un centavo porque dicen que Gastronomía no tiene fondos, así que nos han mandado para la calle sin indemnización ni nada más”, expresó al mismo medio.

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La trabajadora advirtió que la situación no se limita a su municipio. “Esto está ocurriendo en toda La Habana”, sostuvo, y calculó que podría afectar a miles de personas.

El nuevo Código de Trabajo cubano, Ley 189 de 2026, entró en vigor el 25 de septiembre y habilita la terminación de relaciones laborales por causas económicas, tecnológicas y estructurales. Los artículos 199 al 204 exigen justificar la reorganización, aprobar una nueva plantilla y debatir el proceso con la organización sindical y la Asamblea General de Afiliados y Trabajadores.

La legislación prevé mecanismos para proteger los ingresos de quienes pierdan su empleo por motivos ajenos a su voluntad y reconoce el derecho a impugnar decisiones administrativas. Sin embargo, los empleados que dieron su testimonio describieron el proceso como resultado de “fuerzas mayores” y “decisiones de arriba” que, según denunciaron, han dejado sin efecto esas garantías.

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