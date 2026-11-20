El presidente Nasry Asfura recibió el respaldo del organismo multilateral para avanzar en su agenda de competitividad, productividad y atracción de inversión. (Foto: Casa Presidencial)

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El Grupo Banco Mundial manifestó su respaldo a la agenda económica del Gobierno de Nasry Asfura y confirmó su disposición de acompañar a Honduras en la ejecución de reformas orientadas a mejorar la competitividad, impulsar la productividad y atraer inversión privada.

El apoyo fue expresado este jueves durante una misión encabezada por la vicepresidenta del organismo multilateral para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro, quien sostuvo reuniones con el presidente hondureño y representantes del Gabinete Económico para revisar las prioridades de cooperación y los principales proyectos de desarrollo del país.

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Durante el encuentro, Cordeiro agradeció a Asfura y a las autoridades hondureñas por la coordinación de una “gran coalición” de instituciones financieras y organismos internacionales que acompañan al Gobierno.

También destacó la ambición de la administración y su intención de impulsar reformas que produzcan beneficios “claros y tangibles” para la población.

La funcionaria señaló que el Banco Mundial mantiene su interés en respaldar las transformaciones económicas e institucionales de Honduras, especialmente en sectores considerados estratégicos para el crecimiento y la generación de oportunidades.

Susana Cordeiro destacó la intención del Ejecutivo de impulsar reformas que generen beneficios concretos para la población hondureña. (Foto: Casa Presidencial)

Uno de los principales temas abordados fue la reforma energética, sobre la cual Cordeiro felicitó al Ejecutivo por el respaldo brindado y sostuvo que el siguiente paso debe concentrarse en su implementación.

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La representante del Banco Mundial describió la energía como uno de los motores de la economía y destacó la necesidad de avanzar en cambios que permitan mejorar el funcionamiento del sector y fortalecer las condiciones para atraer inversiones.

La agenda también incluyó el desarrollo de infraestructura, logística y puertos, áreas en las que el Gobierno busca movilizar mayores recursos privados para financiar proyectos de gran escala y mejorar la competitividad del país.

El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, explicó que la visita permitió revisar la priorización del portafolio de cooperación del Banco Mundial y de otros organismos multilaterales, además de evaluar el avance en la ejecución presupuestaria de proyectos estratégicos.

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El funcionario detalló que se analizaron especialmente las inversiones relacionadas con energía e infraestructura, así como las necesidades de conectividad de los municipios, con el propósito de identificar áreas que requieren mayor atención y coordinación institucional.

La reforma energética fue uno de los principales asuntos abordados durante las conversaciones entre las autoridades nacionales y la misión internacional. (Foto: Casa Presidencial)

“Debemos trabajar en conjunto para poder superar los retos esenciales del país”, expresó Hernández Hércules al referirse a las dificultades que enfrenta Honduras en materia energética, infraestructura y conectividad.

Añadió que también es necesario mejorar las condiciones de los puertos y promover el desarrollo de la minería como actividades que pueden generar oportunidades económicas y contribuir al crecimiento nacional.

Otro de los anuncios destacados durante la misión fue el proyecto AgriConnect, una plataforma del Grupo Banco Mundial que busca vincular a los pequeños productores agrícolas con mercados, tecnología y fuentes de financiamiento.

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Cordeiro resaltó que Honduras ejerce un liderazgo regional en esta iniciativa, que se desarrolla en colaboración con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Según explicó, el programa representa un avance para fortalecer la producción agrícola y contribuir a la seguridad alimentaria.

La vicepresidenta también informó que durante las conversaciones se abordó un posible financiamiento destinado a fortalecer la preparación del Gobierno ante el fenómeno de El Niño.

La agenda de cooperación contempla mejoras en logística, puertos y conectividad para facilitar las inversiones en Honduras. (Foto: Casa Presidencial)

En el componente económico, Cordeiro resaltó la importancia de preservar la estabilidad macroeconómica y la consolidación fiscal, aspectos que calificó como un ejemplo para otros países de la región.

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También respaldó el fortalecimiento institucional, la autonomía del Banco Central de Honduras (BCH) y la toma de decisiones sustentadas en criterios técnicos, elementos que consideró importantes para mantener la confianza y generar condiciones favorables para la inversión.

“Salgo de acá con mucha esperanza y con mucho optimismo para este país”, manifestó la funcionaria, al reafirmar que el Grupo Banco Mundial continuará acompañando a Honduras durante los próximos años.

En la reunión del Gabinete Económico participaron el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García; el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules; el ministro de Energía, Eduardo Oviedo; el titular de Infraestructura y Transporte, Aníbal Ehrler; y el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña Panting.

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