En el Aeropuerto Internacional Viru Viru, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en coordinación con INTERPOL, realizó la entrega del ciudadano boliviano H. R. C. G., requerido por la justicia de los Estados Unidos (Créditos: Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia)

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El coronel retirado de la reserva activa de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Henry Richard C.D., fue extraditado el jueves a Estados Unidos, donde es investigado por presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas. El militar salió en un vuelo chárter desde el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, bajo custodia de agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Henry Richard C.D. fue detenido en agosto en Santa Cruz. Luego quedó recluido de forma preventiva en Sucre, capital constitucional de Bolivia y sede del Poder Judicial, a la espera de que se resolviera el pedido de extradición. La captura fue coordinada entre la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

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La Felcn informó entonces que la Embajada de Estados Unidos promovió gestiones ante la Justicia boliviana para que se emitiera “un auto supremo y mandamiento de detención preventiva con fines de extradición” contra el militar.

La esposa del coronel retirado cuestionó el procedimiento en declaraciones al canal privado DTV. “Desde un principio fue irregular todo lo que han hecho”, afirmó, y sostuvo que el expediente se trató “en reserva”. La mujer lamentó entre lágrimas que las autoridades no le permitieran ver a su esposo ni despedirse de él antes del traslado.

El caso se produjo después del anuncio del Gobierno de Rodrigo Paz sobre el regreso de las operaciones de la DEA a Bolivia, tras más de 18 años fuera del país. Paz asumió la Presidencia en noviembre de 2025. En 2008, el entonces presidente Evo Morales expulsó de Bolivia al diplomático estadounidense y a la DEA. Su Gobierno los acusó de una supuesta conspiración, una acusación que la Casa Blanca negó.

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El procedimiento se desarrolló mediante mecanismos de cooperación internacional, con la participación de representantes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, quienes recibieron al ciudadano y un teléfono celular secuestrado vinculado al caso (Créditos: Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia)

Tras la detención en agosto de Henry Richard C.D., la FAB se distanció de las posibles acciones ilegales que habría realizado el deportado e indicó: “El Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana aclara a la opinión pública que el mencionado oficial es miembro de la reserva activa de la institución, por lo cual, las acciones que hubiera realizado son de carácter personal, deslindando cualquier tipo de responsabilidad institucional a la Fuerza Aérea Boliviana”.

Fiscales de EEUU acusan al narco Sebastián Marset de pagar coimas en Bolivia

Los fiscales de Estados Unidos buscarán incorporar nuevas pruebas en el juicio contra el uruguayo Sebastián Marset, entre ellas elementos sobre presuntos sobornos a funcionarios de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela.

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Marset enfrenta cargos por conspiración para traficar cocaína, lavado de activos y narcoterrorismo. El uruguayo fue detenido el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y enviado de inmediato a Estados Unidos, que lo buscaba desde 2024.

El fiscal Anthony T. Aminoff solicitó autorización para presentar evidencia sobre “otros delitos” atribuidos al acusado, informó el semanario uruguayo Búsqueda. El pedido quedó radicado ante el juez Rossie Alston Jr., del Tribunal de Distrito Este de Virginia. En su escrito, Aminoff sostuvo que Marset dirigía una “enorme operación internacional de narcotráfico” de manera “despiadada” y que asesinaba a quienes se le oponían o colaboraban con las autoridades.

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Sebastián Marset permanece con las manos hacia atrás y el torso descubierto durante su custodia policial en un ambiente con poca iluminación.

“Tampoco toleraba que los gobiernos interfirieran en sus actividades delictivas; para ello, empleaba el clásico modelo de ‘plata o plomo’ –dinero o balas– con el fin de coaccionar a los gobiernos para que se plegaran a su voluntad”, indica el documento.

La Fiscalía estadounidense anticipó que presentará “pruebas relacionadas con sobornos en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela”, de acuerdo con el escrito citado por el medio uruguayo.

“El acusado pagó a funcionarios gubernamentales para obtener información y protección frente a las fuerzas del orden. Estos sobornos le permitieron continuar con sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo sin interferencia de las autoridades”, añade el fiscal.

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La captura de Marset fue resultado de un operativo conjunto entre la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

(Con información de EFE)