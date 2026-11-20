'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha'. (Lions Gate Films)

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Han pasado catorce años desde que Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) se ofreció como tributo para salvar a su hermana Prim de unos mortales juegos y acabó convirtiéndose en el símbolo de una revolución contra el Capitolio. Desde entonces, Los juegos del hambre se ha convertido en una de las grandes franquicias del cine juvenil, con cinco películas basadas en las novelas de Suzanne Collins y millones de euros recaudados. Ahora, Panem vuelve a los cines.

Este viernes 20 de noviembre se estrena Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, la segunda precuela de la saga tras Balada de pájaros cantores y serpientes, estrenada en 2023. Dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Joseph Zada (Éramos mentirosos, Al este del Edén), la película adapta el libro publicado en marzo de 2025 que sigue los juegos de Haymitch Abernathy, el mentor de Katniss y Peeta (Josh Hutcherson).

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Haymitch, la columna vertebral de ‘Amanecer en la cosecha’

El mentor alcohólico y cínico lo interpretó en las películas originales Woody Harrelson. Haymitch es el segundo ganador de los Juegos del Hambre del Distrito 12, por detrás de Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) en su décima edición, personaje que se presentó en la primera precuela.

Pero a diferencia del personaje que conocimos en esta versión, interpretada por Joseph Zada, tiene 16 años, está enamorado de Lenore Dove (Whitney Peak) y todavía desconoce las tragedias que marcarán su vida.

Dos personajes con vestimenta táctica permanecen atentos en un bosque durante una escena de la franquicia The Hunger Games dirigida por Francis Lawrence. (BF Paris)

Así, la película se sitúa 24 años antes de los acontecimientos de Los juegos del hambre (2012), durante la celebración de los 50.º Juegos del Hambre y el segundo Vasallaje de los Veinticinco, edición especial que se celebra cada 25 años en Panem para recordar a los distritos su derrota frente al Capitolio. En esta ocasión, la norma es simple: en vez de dos niños y niñas de cada distrito, competirán cuatro, por lo que los que se enfrenten en la arena no serán 24, sino 48 jóvenes de entre 12 y 18 años. Tras ser elegido como tributo tras un altercado propiciado por su novia, Lenore Dove (Whitney Peak) y ver en primera persona cómo el régimen de Snow es una tiranía, formará una alianza para derrocar al presidente.

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‘Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha’ ya tiene tráiler. (Lions Gate)

Dirigida por Francis Lawrence, la película reúne además a un reparto de estrellas de Hollywood: Jesse Plemons interpreta a Plutarch Heavensbee; Elle Fanning recoge el testigo de Elizabeth Banks como Effie Trinket; Maya Hawke como Wiress; Kelvin Harrison Jr. como Beetee; Kieran Culkin sucede a Stanley Tucci como Caesar Flickerman; y Glenn Close encarna a Drusilla.

¿Se puede ver la película sin haber visto la saga?

Realmente sí. La cinta planta la semilla que dos décadas más tarde desarrollan Katniss y Peeta, y como se trata de una vuelta al pasado, los personajes se vuelven a introducir como si fuera la primera vez. Eso sí, haber visto las películas originales permite reconocer los guiños a personajes como Snow, Effie o Plutarch y comprender mejor el destino de Haymitch. Especialmente En llamas, donde Katniss y Peeta participan en otro Vasallaje de los Veinticinco, el tercero, que reúne en la arena a antiguos vencedores.

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