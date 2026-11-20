El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se dan la mano durante una reunión en Quito, Ecuador, el 19 de noviembre de 2026 (Presidencia de Ecuador/Material cedido vía REUTERS)

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se reunió el jueves en Quito con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y ratificó el respaldo de Washington a la ofensiva del Gobierno ecuatoriano contra el crimen organizado y el narcotráfico.

“Hoy me reuní con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para reafirmar nuestro firme apoyo a la lucha de Ecuador contra los narcoterroristas”, escribió Hegseth en su cuenta de X tras el encuentro, que tuvo lugar en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano.

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El funcionario estadounidense indicó que ambos abordaron el compromiso común “de hacer frente a las amenazas narcoterroristas, reforzar la seguridad fronteriza y lograr resultados decisivos para nuestra seguridad común”.

Hegseth también destacó el rol de Ecuador dentro del Escudo de las América, también llamado Coalición de las Américas contra carteles (A3C ). “Como miembro fundador de A3C, Ecuador ha marcado el ritmo para combatir a las organizaciones y redes narcoterroristas a lo largo del Pacífico oriental y en sus fronteras”, sostuvo.

Noboa, por su parte, afirmó que el vínculo entre ambos países se basa en el “respeto mutuo” y en la protección de sus territorios. El mandatario advirtió que “el narcoterrorismo es una amenaza global, no solo en esta región” latinoamericana, según informó la Cancillería ecuatoriana.

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reacciona luego de su reunión con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a quien ratificó el apoyo de Washington con la lucha contra el narcoterrorismo emprendida por el Gobierno del país andino, este jueves en el Palacio de Gobierno, en Quito (EFE/ José Jacome)

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, participó también de la reunión y señaló que Quito y Washington avanzan en cooperación tecnológica, capacitación de las fuerzas de seguridad, control portuario, operativos y vigilancia de las fronteras con los países vecinos.

Loffredo añadió que la agenda bilateral contempla acciones contra las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales, entre ellas la minería ilegal. “Contra mecanismos de financiamiento de estas mafias organizadas como la minería ilegal”, precisó. La Cancillería de Ecuador señaló que la cita permitió revisar los avances de la cooperación bilateral y coordinar nuevas medidas para reforzar la seguridad.

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Las relaciones entre Ecuador y la administración del presidente estadounidense Donald Trump reforzaron su agenda de seguridad en las últimas semanas, con acuerdos de cooperación contra el crimen organizado y nuevas donaciones de equipos, mientras un grupo de pescadores ecuatorianos presentó una demanda en Estados Unidos por un presunto ataque militar.

El 10 de noviembre, la Fiscalía de Ecuador y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) firmaron un memorando de entendimiento para ampliar la cooperación contra el crimen organizado transnacional, el lavado de activos y la corrupción.

El comandante del Comando Sur, Francis Donovan (der.), se reunió en Quito con el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo (c.) y con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Henry Santiago Delgado Salvador (izq.)

Dos días después, la Armada ecuatoriana incorporó una segunda lancha guardacostas donada por el Gobierno estadounidense durante el año. La embarcación permitirá a las fuerzas navales intensificar las operaciones contra el narcotráfico, la pesca ilegal y otros delitos en aguas ecuatorianas.

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La cooperación bilateral en seguridad también quedó atravesada por denuncias vinculadas a bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones de pescadores de Ecuador entre agosto y septiembre. Las fuerzas estadounidenses relacionaron a esos barcos con el presunto suministro de combustible a lanchas de narcotráfico.

Varios de los pescadores involucrados fueron declarados inocentes por la Justicia ecuatoriana. El martes 17 de noviembre, 17 pescadores ecuatorianos presentaron una demanda contra el Gobierno de Trump ante una corte federal de Pensilvania. La querella acusa a las autoridades estadounidenses de ordenar un supuesto ataque con drones militares contra su embarcación y de secuestrar y torturar después a los tripulantes.

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Los demandantes atribuyen al Gobierno estadounidense hechos de angustia emocional intencional, agresión y lesiones, detención ilegal y destrucción de propiedad. También reclaman una compensación económica y solicitan que el tribunal ordene el cese de estos ataques en el Caribe y el Pacífico.

(Con información de EFE)