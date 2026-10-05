Euforia en los mercados de Brasil: la Bolsa de San Pablo marcó un récord y el real ganó más de 4% tras el resultado de Bolsonaro

La victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales impulsó la Bolsa de San Pablo y fortaleció la moneda local. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

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La victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros: la Bolsa de San Pablo alcanzó un máximo histórico y el real brasileño se fortaleció frente al dólar, después de que el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro obtuviera más votos que Luiz Inácio Lula da Silva y quedara en el primer lugar de la contienda.

El resultado, que sorprendió frente a las proyecciones de buena parte de las encuestas, abrió una nueva etapa hacia el balotaje del 25 de octubre, en la que las propuestas sobre reducción del gasto público, disciplina fiscal y control de la deuda tendrán un peso central.

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El principal indicador bursátil brasileño, el Ibovespa, llegó a superar los 209.000 puntos durante la jornada y marcó un máximo intradiario de 209.605 puntos. Al cierre, avanzó 7,70%, hasta 206.911 puntos, su mayor nivel histórico. El índice reúne las acciones más negociadas de la Bolsa de Brasil y funciona como una referencia para medir la evolución de las principales empresas cotizadas del país.

El impacto también se reflejó en el mercado cambiario, donde el real brasileño llegó a apreciarse más de 4% durante la jornada y se ubicó cerca de las cinco unidades por moneda estadounidense. El viernes había cerrado en torno a 5,22 reales, por lo que el movimiento registrado después de la primera vuelta representó una de las reacciones más pronunciadas de los mercados brasileños ante un resultado electoral en los últimos años.

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El indicador bursátil Ibovespa avanzó un 7,70% y alcanzó un máximo histórico de 206.911 puntos al cierre de la jornada. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Flávio Bolsonaro obtuvo 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula, una diferencia de poco más de dos millones de sufragios. Como ninguno alcanzó la mayoría absoluta, ambos volverán a enfrentarse el 25 de octubre. Las encuestas habían colocado a Lula en el primer lugar antes de la votación, por lo que el desempeño del hijo del ex presidente Jair Bolsonaro modificó de manera inmediata las previsiones financieras.

Una de las razones de la respuesta positiva fue el programa económico presentado por Flávio durante la campaña. El candidato buscó diferenciarse de su padre y mostrarse ante los inversores como una opción favorable a una política fiscal más estricta, con reducción del gasto estatal, privatizaciones y modificaciones tributarias.

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“Los mercados quieren cambio, quieren reformas, no quieren un alto déficit público”, afirmó el analista Pedro Galdi, al explicar la reacción de los activos brasileños.

El resultado legislativo también fue observado por los operadores financieros. El Partido Liberal, fuerza de la familia Bolsonaro, aumentó su representación en el Congreso y tendrá un peso mayor en la próxima legislatura. Para los mercados, esa composición puede facilitar la negociación de reformas económicas si Flávio consigue imponerse nuevamente dentro de tres semanas.

El programa de gobierno de Flávio Bolsonaro propone privatizaciones, reformas tributarias y una reducción del gasto estatal. (REUTERS/Bia Borges)

Brasil mantiene una tasa de interés de referencia elevada, de 13,75% anual según los datos utilizados durante la jornada, después de un período prolongado de política monetaria restrictiva. La situación de las cuentas públicas y el aumento de la deuda fueron temas centrales durante la campaña y forman parte de las preocupaciones de los inversores.

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El desempeño de los activos brasileños también refleja que el mercado ya consideraba que las acciones locales estaban relativamente baratas después de varios años marcados por tasas de interés elevadas y perspectivas de menor inversión extranjera. “Las acciones brasileñas ya estaban muy baratas”, señaló Jerson Zanlorenzi, estratega de BTG Pactual.

La reacción, sin embargo, se produjo antes de que exista una definición sobre quién gobernará Brasil. Lula todavía tiene tres semanas para intentar revertir la ventaja y captar los votos de los candidatos eliminados en la primera ronda. Flávio, por su parte, deberá sostener el respaldo obtenido y convencer a nuevos sectores del electorado.

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El mercado seguirá ahora la campaña hacia el balotaje y, especialmente, las propuestas de ambos candidatos sobre gasto público, deuda, impuestos y reformas. La elección definitiva será el 25 de octubre y determinará qué orientación económica adoptará la mayor economía de América Latina durante los próximos años.