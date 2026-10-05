América Latina

El partido de Bolsonaro logró ampliar su dominio en el Senado de Brasil y tendrá más de un tercio de los escaños

La bancada del Partido Liberal pasará de 15 a 28 representantes, mientras Republicanos y Novo aportarán otros nueve escaños que podrían resultar determinantes para la aprobación de iniciativas del próximo Gobierno

El Partido Liberal alcanzará 28 escaños en el Senado brasileño a partir de 2027 y representará el 34,6% de la Cámara Alta. (REUTERS/Pilar Olivares)
El Partido Liberal alcanzará 28 escaños en el Senado brasileño a partir de 2027 y representará el 34,6% de la Cámara Alta. (REUTERS/Pilar Olivares)
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El Partido Liberal (PL), la formación del ex presidente Jair Bolsonaro, tendrá desde 2027 una representación superior a un tercio del Senado brasileño después de pasar de 15 a 28 escaños en las elecciones legislativas celebradas este domingo. El resultado modifica el equilibrio de fuerzas en la Cámara Alta y otorgará al conservadurismo un papel central en la próxima etapa política de Brasil, que estará marcada por la segunda vuelta presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

El Senado brasileño está integrado por 81 miembros, por lo que los 28 escaños obtenidos por el PL representan el 34,6% de la Cámara. La formación, que postuló a Flávio Bolsonaro para la Presidencia, ya era la bancada más numerosa del Senado, pero aumentará su presencia en 13 representantes a partir del próximo período legislativo.

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La capacidad de influencia del PL puede crecer mediante acuerdos con otras fuerzas de derecha. Republicanos tendrá seis senadores y Novo contará con tres, lo que permitiría a ese bloque reunir hasta 37 votos. La mayoría absoluta está fijada en 42 escaños, por lo que el respaldo de otras formaciones será necesario para alcanzar ese número.

Un bloque parlamentario integrado por el PL, Republicanos y Novo podría reunir hasta 37 votos en el Senado. (REUTERS/Alexandre Meneghini)
Un bloque parlamentario integrado por el PL, Republicanos y Novo podría reunir hasta 37 votos en el Senado. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

El cambio también afecta al llamado Centrão, integrado por partidos de centro y centroderecha que suelen negociar su respaldo con el Ejecutivo de turno. El Partido Social Democrático (PSD), que contaba con 14 senadores y era la segunda fuerza de la Cámara Alta, quedará con cinco. Progressistas, otra de las principales formaciones de ese espacio, pasará de ocho a seis.

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El Partido de los Trabajadores (PT), la formación de Lula, conservará nueve senadores después de incorporar seis nuevos representantes. En conjunto, las fuerzas de izquierda reducirán su presencia de 17 a 15 escaños, incluidos cuatro representantes del Partido Socialista Brasileño (PSB), formación a la que pertenece el vicepresidente Geraldo Alckmin.

“No podemos permitir que la derecha forme una mayoría en el Senado porque, si lo hacen, van a transformar este país en un infierno”, afirmó Lula.

Entre los nuevos senadores del PL estarán Michelle Bolsonaro, esposa del ex presidente, y Carlos Bolsonaro, uno de sus hijos.

Gobiernos regionales

Las fuerzas de izquierda disminuirán su presencia en el Senado brasileño tras quedar con 15 escaños. (REUTERS/Mateus Bonomi)
Las fuerzas de izquierda disminuirán su presencia en el Senado brasileño tras quedar con 15 escaños. (REUTERS/Mateus Bonomi)

El resultado legislativo coincidió con una nueva distribución de los gobiernos estatales. Veinte estados ya definieron a sus gobernadores en primera vuelta. El PL obtuvo cinco, seguido por PSD con cuatro y PT con tres. Republicanos, MDB y Progressistas consiguieron dos cada uno, mientras que Podemos y PSDB obtuvieron una gobernación.

La composición definitiva del mapa estatal todavía no está cerrada. En los estados donde ningún candidato superó la mitad de los votos válidos habrá segunda vuelta el 25 de octubre, por lo que los resultados pueden modificar el reparto de gobernaciones entre las distintas fuerzas políticas.

Para el Gobierno de Lula, uno de los principales reveses se produjo en San Pablo. Fernando Haddad, ex ministro de Hacienda y dirigente del PT, perdió la elección para gobernador frente a Tarcísio de Freitas, actual mandatario estatal y aliado de Bolsonaro. Haddad obtuvo 36,22% de los votos, mientras Freitas alcanzó 62,85%.

La derrota de Haddad se sumó a la de otros integrantes del Ejecutivo que dejaron sus cargos para competir por el Senado. Gleisi Hoffmann, ex ministra de Relaciones Institucionales y antigua presidenta del PT, no consiguió un escaño por Paraná. Marina Silva, ex ministra de Medio Ambiente, y Simone Tebet, ex ministra de Planificación, perdieron sus respectivas candidaturas por San Pablo. Carlos Fávaro, antiguo titular de Agricultura, tampoco obtuvo la banca por Mato Grosso.

Tarcísio de Freitas venció al exministro Fernando Haddad en la elección para la gobernación de San Pablo. (EFE/Sebastião Moreira)
Tarcísio de Freitas venció al exministro Fernando Haddad en la elección para la gobernación de San Pablo. (EFE/Sebastião Moreira)

Dos ex ministros sí consiguieron resultados favorables. Renan Filho, antiguo titular de Transportes, fue elegido gobernador de Alagoas por el MDB en primera vuelta. André Fufuca, que ocupó el Ministerio de Deportes, logró un escaño en el Senado por Maranhão con el Progressistas.

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