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El Congreso de Bolivia censuró al ministro de Economía por no asistir a una interpelación

José Gabriel Espinoza había solicitado postergar su comparecencia por viajes oficiales a Santa Cruz y Brasil, pero su pedido fue rechazado

La censura convirtió a José Gabriel Espinoza en el primer ministro del gabinete de Rodrigo Paz alcanzado por una sanción legislativa (REUTERS/Claudia Morales)
La censura convirtió a José Gabriel Espinoza en el primer ministro del gabinete de Rodrigo Paz alcanzado por una sanción legislativa (REUTERS/Claudia Morales)
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La Asamblea Legislativa Plurinacional censuró este martes al ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, en una sesión que terminó con 91 votos a favor de su salida, 34 en contra y cuatro abstenciones, después de que la autoridad no asistió a la interpelación para la que había sido convocada.

La decisión convirtió a Espinoza en el primer integrante del gabinete del presidente Rodrigo Paz alcanzado por una censura legislativa y abrió un plazo de 24 horas para que el Ejecutivo ejecute su destitución una vez que reciba la resolución formal.

La sesión reunió a 129 senadores y diputados y giró primero sobre la ausencia del ministro. Antes de avanzar hacia la censura, el pleno trató la nota con la que Espinoza pidió reprogramar la interpelación. Esa solicitud quedó rechazada por 81 votos contra 43, resultado que habilitó la votación del orden del día motivado, mecanismo que deriva en la censura de una autoridad de Estado.

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La interpelación apuntaba a la gestión pública de José Gabriel Espinoza, su política monetaria y la planificación macroeconómica. El cuestionario incluía 29 preguntas sobre el manejo del área económica en un escenario atravesado por dificultades fiscales, problemas de abastecimiento de combustibles, operaciones con bonos soberanos, el Presupuesto General del Estado y otros asuntos vinculados con su gestión.

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La Asamblea Legislativa Plurinacional censuró al ministro de Economía José Gabriel Espinoza con 91 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones (Cámara de Diputados)

La ausencia del ministro dominó el debate desde el inicio. Espinoza comunicó que debía trasladarse a Santa Cruz para cumplir reuniones de coordinación con sectores productivos por el suministro de diésel y por la aplicación del Decreto Supremo 5676. Después tenía previsto viajar a Brasil junto con otros miembros del gabinete. La mayoría legislativa consideró insuficiente esa explicación y sostuvo que la convocatoria de fiscalización debía tener prioridad.

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El resultado de la votación dejó otro foco de discusión dentro de la misma sesión: la forma de calcular los dos tercios requeridos para aprobar la censura. El presidente de la Asamblea, Edmand Lara, dio por válido el cómputo sobre los legisladores presentes. Bajo ese criterio, los 91 votos favorables superaron el mínimo exigido, que en ese momento equivalía a 86 adhesiones sobre 129 participantes.

Esa interpretación fue objetada por el presidente del Senado, Diego Ávila, quien sostuvo que la Constitución exige dos tercios de los miembros de la Asamblea y no de los presentes en la sesión. Según esa postura, el umbral debía fijarse en 111 votos. Pese a esa diferencia, la resolución fue aprobada y Lara dispuso su remisión al Órgano Ejecutivo junto con los fundamentos expuestos durante el debate.

La censura se apoyó en el artículo 158 , parágrafo I, numeral 18, de la Constitución Política del Estado, que faculta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a interpelar a los ministros y a censurarlos por dos tercios. Esa disposición establece que la censura implica la destitución de la autoridad observada. A esa previsión se suma la Ley 1350, que fija el procedimiento para ejecutar el efecto de esa decisión.

Esa norma dispone que, una vez que el presidente Rodrigo Paz tome conocimiento formal de la resolución, cuenta con un plazo máximo de 24 horas para destituir al ministro censurado. La Sentencia Constitucional Plurinacional 0020/2023 declaró constitucional ese punto de la ley.

Dejó sin efecto otros artículos, entre ellos el que impedía durante tres años volver a nombrar como ministro a una persona que ya había sido censurada. Por eso, la obligación inmediata alcanza a la destitución, pero no existe una inhabilitación temporal para un futuro nombramiento.

José Gabriel Espinoza justificó su ausencia por reuniones en Santa Cruz sobre el suministro de diésel y por un viaje previsto a Brasil con otros ministros (REUTERS/Claudia Morales)
José Gabriel Espinoza justificó su ausencia por reuniones en Santa Cruz sobre el suministro de diésel y por un viaje previsto a Brasil con otros ministros (REUTERS/Claudia Morales)

El episodio político se desarrolló en un clima de alta tensión entre el oficialismo y sectores de la oposición, y también en medio de cuestionamientos contra el titular de Economía. Durante la sesión, varios legisladores sostuvieron que la inasistencia del ministro constituía una falta de respeto a la función de control parlamentario. Desde esas bancadas remarcaron que no era la primera vez que Espinoza faltaba a una convocatoria.

En abril, el ministro ya había comunicado su imposibilidad de asistir a otra interpelación porque se encontraba en Washington participando en reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Aquella sesión terminó suspendida por falta de quórum y no avanzó hacia una resolución de fondo. Esta vez, la Asamblea rechazó la nueva justificación, trató el orden del día motivado y reunió los votos necesarios para aprobar la censura.

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