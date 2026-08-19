Cuánto cuesta estudiar en la universidad dónde asisten Gil Mora y la Hormiga González

Ambos jugadores eligieron estudiar en la misma universidad.

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Después de disputar el Mundial 2026, los futbolistas mexicanos de la Liga MX, Gilberto Mora y Armando “Hormiga” González decidieron continuar con su formación académica mientras mantienen sus respectivas carreras profesionales.

Ambos estudian en la Universidad Anáhuac, aunque eligieron licenciaturas diferentes.

El caso ha llamado la atención no solo porque dos de los jugadores jóvenes que representaron a México compartirán institución, sino también por el costo que implica cursar sus estudios en esta universidad.

¿Cuánto cuesta la carrera de Gilberto Mora?

Gilberto Mora, futbolista de Xolos de Tijuana, estudia la licenciatura en Administración de Empresas a través de Anáhuac Online, modalidad que permite cursar los estudios a distancia y facilita que los deportistas puedan combinar sus actividades profesionales con la universidad.

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Así le dieron al bienvenida. (redes sociales)

El programa está compuesto por 39 materias y cada una tiene un costo aproximado de 12 mil 51 pesos. Si se toma como referencia el precio actual por asignatura, el pago de todas las materias representaría alrededor de 469 mil 989 pesos.

A esta cantidad se suma un pago de aproximadamente 3 mil 500 pesos correspondiente a inscripción y gastos administrativos. De esta manera, el costo estimado de la licenciatura de Gil Mora asciende a 473 mil 489 pesos, sin considerar posibles modificaciones en las tarifas durante los siguientes ciclos escolares.

La cifra corresponde al costo de las materias y la inscripción, por lo que no debe interpretarse como el gasto definitivo para obtener el título. Durante la carrera existen otros requisitos académicos y administrativos que pueden representar pagos adicionales.

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Además, al tratarse de una modalidad en línea, el futbolista no necesita trasladarse diariamente a un campus universitario. Esto resulta especialmente relevante para Mora, quien actualmente debe combinar sus estudios con los entrenamientos y compromisos de Xolos.

¿Cuánto paga la Hormiga González por estudiar?

Por su parte, Armando “Hormiga” González eligió la licenciatura en Deporte y Bienestar, también mediante Anáhuac Online. La carrera cuenta igualmente con 39 asignaturas y tiene una duración aproximada de tres años.

Armando González seguirá con sus estudios en el Anáhuac (IG/ @anahuaconline)

En su caso, el costo reportado por materia es menor al de la carrera elegida por Gil Mora: aproximadamente 9 mil 590 pesos. Al multiplicar esta cantidad por las 39 materias del programa, el resultado es de 374 mil 10 pesos.

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A esto se agregan alrededor de 3 mil 500 pesos correspondientes a inscripción y gastos administrativos, por lo que el costo estimado de la carrera alcanza los 377 mil 510 pesos.

Al igual que en el caso de Mora, esta cantidad contempla principalmente materias e inscripción, pero existen requisitos que deben cumplirse antes de concluir el proceso universitario.

Entre ellos se encuentran el servicio social, el requisito de inglés, el examen de egreso y el trámite de titulación, cuyos costos pueden depender de cada procedimiento y no están incluidos en esta estimación.

La diferencia entre ambos programas también resulta considerable. Con los precios actuales, Gil Mora pagaría aproximadamente 95 mil 979 pesos más que la “Hormiga” González por completar sus respectivas licenciaturas.

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La inversión por combinar sus estudios con el futbol

En conjunto, las carreras de ambos futbolistas representan una inversión estimada de 850 mil 999 pesos, considerando materias e inscripción.

Sin embargo, esa cantidad podría aumentar conforme avance su formación debido a posibles ajustes en las tarifas y a los gastos asociados con la conclusión de los estudios.

Los futbolistas no pisarían la Universidad Anáhuac al ser modalidad online. Foto: Universidad Anáhuac

La decisión de ambos futbolistas refleja una tendencia entre deportistas profesionales que buscan mantener una preparación académica paralela a su carrera.

Distintos reportes mencionan que los dos jugadores podrían emigrar al futbol europeo, por lo que dicha institución les daría la facilidad de avanzar con su vida académica a la par de desarrollarse en el deporte.

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Mientras Gil Mora eligió una formación enfocada en el área empresarial, la “Hormiga” González optó por una licenciatura directamente relacionada con el deporte y el bienestar.

Aunque sus caminos dentro de las aulas serán diferentes, los dos tendrán en común a la Universidad Anáhuac como parte de una etapa que busca complementar sus carreras futbolísticas con una preparación profesional para el futuro.