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Margot Robbie conquista la moda parisina y rinde tributo a Sex and the City

La actriz australiana de Barbie sorprendió en la capital francesa al inspirarse en la audacia y sofisticación de Samantha Jones, uno de los personajes más icónicos y revolucionarios de la TV estadounidense

Margot Robbie
Margot Robbie sorprendió en París con un conjunto negro de corsetería y talle bajo (Splash News/The Grosby Group)
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La actriz y productora australiana Margot Robbie, que saltó a la fama internacional tras su deslumbrante papel en El lobo de Wall Street (2013) y se consolidó globalmente al protagonizar el fenómeno cultural Barbie (2023), sorprendió a la escena parisina al apostar por un atuendo que remite directamente a la sofisticación y audacia de Samantha Jones, el icónico personaje de Sex and the City.

Reconocida por su versatilidad tanto en la pantalla como en la moda, la actriz de 36 años fue vista esta semana en la capital francesa luciendo un conjunto que evocaba no solo el espíritu de la célebre publicista neoyorquina, sino también el magnetismo de las grandes figuras urbanas de la cultura pop.

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Margot Robbie
La actriz asoció su salida nocturna con una referencia directa al universo de Sex and the City (Splash News/The Grosby Group)

En una cena familiar junto a sus padres y esposo, Margot Robbie eligió un look compuesto por un corsé negro, una falda de talle bajo y sandalias Jude de tiras finas.

El conjunto se completó con el bolso Alaïa Le Teckel, pieza de culto entre las expertas en moda, y un peinado bob pulido que remite al estilo clásico de Samantha Jones.

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Margot Robbie
El bolso Alaïa Le Teckel reforzó el tono de pieza de culto dentro del estilismo (Splash News/The Grosby Group)

Esta selección marcó una clara ruptura con las elecciones más relajadas que Robbie había mostrado en los últimos meses, donde predominaban los jeans incluso en eventos tan codiciados como after parties de la Met Gala.

La referencia a Samantha Jones no es fortuita. El personaje interpretado por Kim Cattrall es recordado por sus apuestas sartoriales arriesgadas, que iban desde el brillo metálico hasta los cortes asimétricos, pasando por accesorios llamativos y una actitud que convertía cualquier conjunto en una declaración de poder.

El estilo de Margot Robbie

El estilo de Margot Robbie alterna sobriedad funcional y teatralidad según el contexto (EFE/ Allison Dinner)
El estilo de Margot Robbie alterna sobriedad funcional y teatralidad según el contexto (EFE/ Allison Dinner)

Más allá de episodios puntuales como su homenaje a Samantha Jones, el estilo de Margot Robbie se construye sobre una base de eclecticismo controlado y coherencia visual.

La actriz alterna entre la sobriedad funcional y la teatralidad de alta costura, consolidando una imagen en la que cada elección parece responder a un guion preciso de elegancia y autenticidad.

margot robbie vestido rojo
Margot Robbie construye un estilo basado en eclecticismo controlado y coherencia visual

En el día a día, Margot Robbie opta por prendas de líneas sencillas y cortes amplios, como camisas blancas de tela satinada combinadas con pantalones de jean azul claro. Los accesorios cumplen una función estructurante: gafas de sol de montura negra y bolsos de cuero aportan equilibrio cromático y funcionalidad.

La apuesta por una paleta de colores neutros y materiales clásicos, como el algodón o la seda, refuerza una imagen relajada pero contemporánea que se adapta a contextos informales sin sacrificar el refinamiento.

Cuando se trata de eventos formales o alfombras rojas, el estilo de Robbie experimenta una transformación evidente. Prefiere vestidos de alta costura con acabados satinados, encajes o aplicaciones tridimensionales, y suele recurrir a cortes sirena, escotes palabra de honor y detalles que realzan la estructura de las prendas, como drapeados o corsetería visible.

Margot Robbie
En alfombras rojas prioriza siluetas con corsetería visible, drapeados y acabados satinados

Los colores elegidos varían desde metálicos y neutros hasta rojos intensos y negros translúcidos, creando un contraste marcado respecto a sus elecciones cotidianas. Los accesorios en estos casos suelen incluir piezas de joyería dorada o con pedrería, mientras que el peinado y el maquillaje se mantienen en tonos suaves para enfocar la atención en la indumentaria.

En contextos de moda experimental, como sesiones fotográficas o colaboraciones con diseñadores vanguardistas, Margot Robbie no duda en explorar nuevas narrativas visuales.

La actriz incorpora prendas de inspiración histórica o teatral, jugando con corsés de texturas y volúmenes pronunciados, transparencias, encajes y materiales metalizados. Estos conjuntos permiten a Robbie asumir distintas identidades estéticas, desde la heroína romántica hasta la figura transgresora, sin perder unidad en su propuesta global.

Los recursos de alta costura aparecen en encajes, aplicaciones tridimensionales y detalles de confección precisos (REUTERS/Daniel Cole)
Los recursos de alta costura aparecen en encajes, aplicaciones tridimensionales y detalles de confección precisos (REUTERS/Daniel Cole)

El denominador común en todas estas facetas es la prioridad por la calidad de los materiales y la atención al detalle en la confección.

Margot Robbie demuestra una capacidad única para alternar entre minimalismo y extravagancia, adaptando su estilo según el contexto pero preservando un hilo conductor basado en la estructura, el contraste de texturas y la elección cuidadosa de accesorios.

Esta coherencia le permite proyectar una imagen pública sólida, en la que la versatilidad nunca significa pérdida de identidad.

Margot Robbie
Los colores varían entre metálicos, negros translúcidos y rojos intensos según la ocasión (AP Photo/Chris Pizzello)

La construcción de su imagen pública se completa con una selección inteligente de prendas y accesorios que refuerzan tanto su presencia cotidiana como su rol en eventos de alto impacto.

Margot Robbie integra con naturalidad referencias de distintas épocas y estilos, consolidando un enfoque en el que la moda es tanto herramienta de expresión personal como espacio de experimentación estética.

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