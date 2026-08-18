Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro incorporó a un ex ministro de su padre a su equipo económico de campaña

La campaña de Flávio Bolsonaro destacó que Adolfo Sachsida participó en reformas de crédito, capitales y alivio tributario alineadas con su programa económico

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Flávio Bolsonaro decidió reforzar su campaña presidencial con la incorporación de cinco nuevos colaboradores, entre ellos el exministro Adolfo Sachsida, para ordenar y defender sus propuestas económicas ante empresarios, inversores y otros sectores productivos de Brasil de cara a las elecciones de octubre.

El senador anunció la llegada de perfiles vinculados al mercado financiero, la energía, la infraestructura y el trabajo social, en una señal dirigida a consolidar una plataforma de gobierno con mayor desarrollo técnico en el tramo inicial de la campaña.

Entre los nombres presentados, el de Sachsida ocupó el lugar central. El economista y abogado formó parte del gobierno de Jair Bolsonaro y encabezó el Ministerio de Minas y Energía entre mayo y diciembre de 2022. Antes había ejercido como secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, un antecedente que el entorno de Flávio Bolsonaro colocó en primer plano para respaldar su propuesta de reducción de impuestos y revisión de reglas económicas.

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La campaña del senador sostuvo que Adolfo Sachsida participó en reformas orientadas a modernizar los mercados de crédito y de capitales y a promover iniciativas de alivio tributario. Esas definiciones quedaron alineadas con una parte del programa que el candidato intentó presentar como eje de su oferta electoral en el inicio formal de la carrera hacia los comicios del 3 de octubre.

Adolfo Sachsida se suma al equipo de Flávio Bolsonaro con el antecedente de haber sido ministro de Minas y Energía y secretario de Política Económica

A la estructura económica también se incorpora Carolina Ragazzi, exvicepresidenta de Goldman Sachs en Brasil, con experiencia en mercado financiero, captación de recursos, reestructuraciones, ofertas públicas de acciones, fusiones y adquisiciones. Su desembarco amplió el vínculo de la campaña con el sector financiero en un momento en que el comando electoral buscó fortalecer interlocutores con credenciales técnicas y empresariales.

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La nómina incluye además a Adriano Pires y Alexandre Chequer, dos especialistas ligados al área energética y de infraestructura. Pires, economista y fundador del Centro Brasileiro de Infraestrutura, sumó trayectoria en temas petroleros y regulatorios. Chequer, abogado con experiencia en energía, petróleo y gas, también pasó por el Ministerio de Minas y Energía y participó en operaciones como las capitalizaciones de Eletrobras y Copel.

El quinto nombre anunciado es Lyvia Montezano, ejecutiva y activista social vinculada a iniciativas centradas en mujeres y jóvenes de comunidades vulnerables. Dentro de la campaña quedó asignada al desarrollo de propuestas del eje Brasil por Elas, una línea destinada a ampliar el discurso del candidato hacia el electorado femenino.

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Los cinco nuevos integrantes asumirán la tarea de presentar las propuestas de Flávio Bolsonaro ante distintos segmentos del aparato productivo. El objetivo inmediato del equipo consiste en ampliar conversaciones con empresarios y detallar con mayor precisión puntos de un programa de gobierno que hasta ahora puso el acento en la desburocratización, la digitalización de servicios y la revisión de la reforma tributaria.

El programa de gobierno de Flávio Bolsonaro puso el foco en la desburocratización, la digitalización de servicios y la revisión de la reforma tributaria y del marco fiscal (REUTERS/Adriano Machado/File Photo)

Ese trabajo quedará enmarcado además en la coordinación de Daniella Marques, expresidenta de la Caixa Econômica Federal y figura cercana al exministro de Economía Paulo Guedes durante la administración de Jair Bolsonaro. Aunque Marques acompañó al candidato en actos y entrevistas, el senador todavía no definió públicamente quién ocuparía el Ministerio de Hacienda en caso de la victoria.

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Dentro de los lineamientos ya difundidos por la campaña figuró una revisión del marco fiscal, con reglas destinadas a estabilizar y reducir la deuda pública. También aparecieron propuestas para limitar el crédito subsidiado y para bajar de forma gradual el costo de contratación de trabajadores formales, aunque el programa no detalló qué instrumentos concretos aplicaría para alcanzar esos objetivos.

El anuncio de las incorporaciones coincide con el arranque oficial de la campaña electoral, que comenzó el domingo pasado en un escenario marcado por la polarización entre los principales candidatos. En ese tablero, Flávio Bolsonaro busca consolidarse como referencia del campo conservador y heredero político del capital electoral de su padre.

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Las encuestas más recientes mostraron a Luiz Inácio Lula da Silva al frente de la carrera por la reelección. Los sondeos también trazaron una disputa ajustada en una eventual segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro, prevista para el caso de que ningún aspirante supere el 50% de los votos en la primera ronda.

El anuncio de la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro coincide con una elección polarizada en la que Lula lideró las encuestas y una eventual segunda vuelta apareció ajustada

Mientras el oficialismo y la candidatura de Flávio Bolsonaro concentran la mayor parte de la atención, otros postulantes de derecha se encuentran rezagados en los relevamientos de intención de voto, todos por debajo del 5%.

(Con información de EFE y Reuters)