El Gobierno de Bolivia exigió una investigación “seria y profunda” tras la detención del asesor de Rodrigo Paz

Fernando Cerimedo fue detenido en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz horas después del ataque contra Nadia Beller. (EFE/Enrique García)

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El Gobierno de Bolivia pidió este martes esclarecer con rigor el ataque armado contra la abogada y analista política Nadia Beller y determinar si el argentino Fernando Cerimedo tuvo alguna participación en el hecho. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que la Policía recibió instrucciones para actuar de inmediato y remarcó que el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público.

La reacción oficial se produjo después de que Cerimedo fuera detenido en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz, cuando llegaba desde La Paz. El arresto se produjo horas después del ataque contra Beller y mientras las autoridades buscaban establecer las circunstancias del hecho y posibles vínculos entre los involucrados.

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Oviedo afirmó que expresó su “solidaridad” con la víctima y señaló que ordenó al comandante departamental de la Policía de Santa Cruz intervenir desde que tuvo conocimiento del episodio y de la “presunta participación del señor Fernando Cerimedo”.

El funcionario subrayó además que el detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales. “Actualmente, el señor Cerimedo está a disposición de las autoridades competentes y hoy la investigación se encuentra bajo competencia del Ministerio Público”, declaró.

“En Bolivia nadie está por encima de la ley y pedimos una investigación seria y profunda de este tema”, agregó.

El caso involucra a Fernando Cerimedo, identificado como asesor del presidente Rodrigo Paz en comunicación y estrategia política. (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

La declaración marca la posición del Ejecutivo ante un caso que involucra a una persona relacionada con el entorno político del presidente Rodrigo Paz. Cerimedo ha sido identificado como asesor del mandatario boliviano y había participado en tareas vinculadas con comunicación y estrategia política. Ahora permanece bajo custodia mientras la Fiscalía y la Policía intentan establecer si existe una conexión entre él y el ataque.

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El comandante departamental de la Policía, David Gómez, explicó que los investigadores conocían la existencia de un conflicto reciente entre Cerimedo y Beller. Según el jefe policial, ambos habían tenido “en días pasados un problema de carácter sentimental”, una de las circunstancias que llevó a los agentes a considerar la posible relación del argentino con el episodio.

Gómez indicó que, tras recibir información sobre la posible implicación de Cerimedo, se desplegó personal policial en Viru Viru. El argentino quedó posteriormente en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), donde deberá prestar declaración ante investigadores, acompañado por un fiscal y su abogado.

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La Policía busca determinar si tuvo “algún tipo de participación” en el ataque, sin que hasta el momento se haya establecido públicamente su responsabilidad. La investigación deberá establecer también quiénes fueron los autores materiales y cuál fue el motivo de la agresión.

Marco Antonio Oviedo señaló que Fernando Cerimedo quedó a disposición de las autoridades judiciales y bajo investigación del Ministerio Público. (Reuters)

Beller fue atacada durante la noche del lunes en Santa Cruz por dos hombres. Las imágenes de seguridad muestran a ambos aproximándose a ella mientras aparentaban ser repartidores de comida. Uno de los individuos efectuó varios disparos y el otro tomó sus pertenencias antes de escapar.

La víctima permanece bajo atención médica y las autoridades esperan que su estado permita recoger su testimonio. Su declaración será relevante para reconstruir lo ocurrido, determinar posibles antecedentes del ataque y contrastar las distintas hipótesis que maneja la investigación.

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Mientras avanzan las diligencias, el Gobierno boliviano evitó adelantar conclusiones sobre la responsabilidad de Cerimedo y dejó el caso en manos del Ministerio Público. Oviedo señaló que las autoridades proporcionarán nueva información conforme existan avances oficiales en las pesquisas.