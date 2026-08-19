Video: la Policía abrió una investigación tras un video en el que Yeferson Cossio manipuló un arma de dotación en hotel de Quibdó, Chocó

La inspección disciplinaria se concentra en la uniformada que tenía a cargo la custodia del armamento, luego de que el influencer apareciera en redes sociales sosteniendo el objeto mientras ella prestaba servicio de vigilancia - crédito @ClauRomeroNader / X

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Un video que muestra a Yeferson Cossio, conocido creador de contenido y empresario, manipulando un arma perteneciente a la Policía Nacional en un hotel de Quibdó, capital del departamento de Chocó, provocó la reacción inmediata de la fuerza pública.

Según un comunicado divulgado el 18 de agosto por el Departamento de Policía Chocó, la institución inició una verificación interna y abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El material audiovisual, difundido el 17 de agosto en redes sociales y plataformas digitales, exhibe a Cossio sosteniendo un arma de dotación oficial. Las imágenes muestran que el arma se encontraba bajo la responsabilidad de una auxiliar de policía, que presuntamente permitió el acceso al creador de contenido.

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La situación ocurrió en medio de las actividades de atención tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó fuertemente a la región el 10 de agosto. De acuerdo con lo informado por la institución policial, la investigación disciplinaria se dirige especialmente hacia la auxiliar, encargada de la custodia del armamento.

La Policía Chocó informó que abrió una verificación para esclarecer cómo el creador de contenido accedió a un arma de dotación oficial - crédito @PoliciaChoco / X

La Policía Nacional anunció la apertura formal de las indagaciones, con el fin de establecer el tiempo, modo y lugar de los hechos, además de precisar si existió incumplimiento de los procedimientos para la custodia y manejo del armamento institucional.

El comunicado señala: “La Institución reitera que las armas de dotación son elementos de uso exclusivo del personal autorizado y que existen estrictos procedimientos para garantizar su control, seguridad y adecuada utilización, los cuales deben ser observados de manera permanente por todos los integrantes de la Policía Nacional”.

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Los hechos bajo la lupa

De acuerdo con la Policía Nacional, las primeras indagaciones apuntan a que la manipulación del arma por parte de Cossio se produjo durante un momento en que la uniformada prestaba servicio de vigilancia en el sitio.

En el video, el influencer realiza diversos gestos con el arma antes de devolverla, mientras otros uniformados permanecen presentes en la escena. Este detalle también será objeto de revisión en el marco de las actuaciones internas adelantadas por la autoridad.

Un video mostró a Yeferson Cossio manipulando un arma de la Policía Nacional en un hotel de Quibdó y desató una investigación interna en Chocó - crédito @ClauRomeroNader / X

La rápida circulación del video generó debate en redes sociales y motivó cuestionamientos sobre el cumplimiento de los protocolos de seguridad y manejo de armamento institucional.

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El comunicado oficial reitera que las armas de dotación son de uso exclusivo del personal autorizado y que existen procedimientos estrictos para su control y correcta utilización. La institución enfatizó que cualquier incumplimiento a estos protocolos será investigado y sancionado conforme a los resultados de las indagaciones.

La congresista Claudia Romero Nader solicitó explicaciones al Ministerio de Defensa y a Cossio, expresando: “Cómo es posible que, en medio de una emergencia en el Chocó, un arma de dotación de la Policía termine en manos de un civil? Las armas del personal de la fuerza pública no se prestan, no son juguetes y mucho menos pueden convertirse en parte de un espectáculo frente a cámaras”, según publicó en X.

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El video difundido en redes sociales muestra a Yeferson Cossio realizando gestos con el arma mientras otros uniformados permanecían en la escena tomándose fotos - crédito @ClauRomeroNader / X

El episodio tuvo lugar en el contexto de la movilización de personal de la Policía Nacional y voluntarios para atender a las comunidades afectadas por el sismo. Yeferson Cossio se desplazó hasta la zona para participar en la entrega de ayudas, acción que documentó en sus redes sociales.

El hecho, calificado como una falta a los protocolos internos, evidenció la necesidad de revisar las prácticas de custodia de armamento, especialmente en contextos de emergencia y alta exposición pública.

La presencia de otros uniformados en el lugar también será verificada, así como la posible responsabilidad de quienes presenciaron el incidente o participaron en la toma de fotografías junto al influencer.

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La institución recalcó su compromiso con la transparencia, la disciplina y el cumplimiento de los protocolos, e informó que adoptará las medidas necesarias de acuerdo con los hallazgos de la investigación en curso.