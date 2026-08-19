Cerca de 300 personas quedaron varadas en Arequipa por huaico y la PNP les brindó alimentos y asistencia mientras esperaban el desbloqueo

El huaico interrumpió el tránsito entre los kilómetros 728 y 773, principalmente en Quebrada Honda. Difusión

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Un huaico provocó una emergencia vial en la Panamericana Sur y dejó a cientos de pasajeros y conductores sin posibilidad de continuar su recorrido por la región Arequipa. La caída de lodo, agua y piedras afectó distintos puntos de la carretera y obligó a establecer restricciones para evitar el ingreso de vehículos a las zonas comprometidas.

El principal punto de afectación se ubicó en el sector de Quebrada Honda, donde el material acumulado interrumpió el tránsito entre los kilómetros 728 y 773. La emergencia también alcanzó sectores como Atico, La Florida y La Planchada, con largas filas de vehículos detenidos en la vía.

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Ante esta situación, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) brindaron asistencia a las personas que permanecieron en la carretera. La intervención incluyó la entrega de alimentos y apoyo a pasajeros, conductores, madres de familia, niños y adultos mayores que pasaron varias horas en la zona afectada.

La emergencia también dejó el reporte de una persona fallecida. El caso ocurrió durante la noche del 17 de agosto, cuando una pareja que viajaba desde Arequipa hacia Ica quedó impedida de continuar su recorrido por el bloqueo de la carretera y tuvo que realizar trasbordos para avanzar hacia Quebrada Honda.

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PNP entrega alimentos a personas varadas

Desde las primeras horas de la mañana, el comisario de Ocoña, teniente PNP Berthing Delgado Tejada, junto con cinco efectivos policiales y el subprefecto distrital Percy Raúl Montoya Iquiapaza, coordinó la preparación y distribución de desayunos en el puente Ocoña, ubicado en el kilómetro 782 de la Panamericana Sur.

La atención alcanzó a cerca de 300 personas que permanecieron en la carretera debido a la interrupción del tránsito. Entre los beneficiarios estuvieron menores de edad, adultos mayores, madres de familia y conductores que pasaron la noche en la zona.

La acción se produjo mientras decenas de buses, camiones y vehículos particulares permanecían detenidos por la presencia de lodo, rocas y piedras sobre distintos tramos de la vía.

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Policía restringe el paso en tramo afectado

Buses, camiones y vehículos particulares quedaron detenidos en distintos puntos de la carretera. Difusión

La Policía de Carreteras dispuso el cierre preventivo del tramo comprendido entre los kilómetros 728 y 773. La medida incluyó sectores correspondientes a los distritos de Ocoña, Caravelí y Atico, con el objetivo de impedir el paso por zonas afectadas por el deslizamiento.

Según la información proporcionada por la PNP, el bloqueo se produjo tras el ingreso de material proveniente del huaico en Quebrada Honda. También se registraron afectaciones en La Florida y La Planchada, puntos donde vehículos quedaron detenidos a la espera de la limpieza de la carretera.

Otra afectación fue reportada en la carretera Costanera Sur, a la altura de Picata. De acuerdo con información difundida por RPP Noticias, el huaico dañó parte de la vía y generó una interrupción del tránsito entre Arequipa, Tacna e Ilo.

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Reportan fallecimiento durante la emergencia

La Policía entregó alimentos y asistencia a cerca de 300 personas, entre ellas niños, adultos mayores, madres de familia y conductores. Difusión

La noche del 17 de agosto, cerca de las 23:00 horas, agentes del Destacamento de Protección de Carreteras (DESPRCAR) de Atico acudieron al kilómetro 725 de la Panamericana Sur, cerca del peaje de Atico, tras recibir una alerta sobre una persona fallecida.

En el lugar, el personal policial encontró a Carlos Espino, de 64 años. El hombre explicó que viajaba con su esposa, María Jesús Rocha Parcana, en un bus de la empresa Romeliza, con destino de Arequipa a Ica.

De acuerdo con el relato recogido por la PNP, el bloqueo obligó a la pareja a realizar trasbordos y caminar hasta Quebrada Honda. Durante ese desplazamiento, Rocha Parcana, quien padecía hipertensión arterial, sufrió una descompensación y falleció.

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Los agentes trasladaron a Espino hacia un lugar seguro para que recibiera atención médica. También le entregaron ropa y calzado debido a que permanecía con prendas húmedas y cubiertas de barro.

PNP mantiene vigilancia en la Panamericana Sur

La Policía Nacional del Perú señaló que mantiene el monitoreo de las condiciones de la carretera mientras persiste la interrupción del tránsito. La institución pidió a los transportistas evitar el ingreso a los sectores bloqueados hasta que existan condiciones para restablecer la circulación.

La emergencia también provocó una extensa fila de vehículos en el tramo comprendido entre Ocoña y Atico. La presencia de lodo, piedras y rocas mantiene restringido el desplazamiento por los puntos afectados de la Panamericana Sur.

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