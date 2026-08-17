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Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 17 de agosto de 2026

Conoce el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en tiempo real, los epicentros y magnitudes registradas este lunes 17 de agosto, junto con las medidas clave de prevención ante cualquier movimiento telúrico.

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorea de manera ininterrumpida la actividad sísmica a nivel nacional para alertar oportunamente a la población y a los organismos de gestión de riesgo. En esta cobertura en vivo de hoy, lunes 17 de agosto, te brindamos el reporte oficial minuto a minuto con los últimos sismos registrados, su magnitud, epicentro y profundidad focal en las distintas regiones del país.

Debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el Perú convive a diario con el movimiento de sus fallas geológicas y el constante proceso de subducción entre placas. Conoce a continuación los reportes en tiempo real del Centro Sismológico Nacional (Censis), junto con las principales medidas de prevención, preparación de la mochila de emergencia y pautas de seguridad emitidas por Indeci.

12:35 hsHoy

¿Por qué Perú registra sismos a diario?

Calle con edificios de ladrillo a la izquierda, un vehículo blanco, un poste de luz, árboles y una densa nube de polvo cubriendo un cerro al fondo
Una densa nube de polvo asciende sobre un cerro en la provincia de Chupaca, Junín, tras un sismo de magnitud 5.0. (Foto: Facebook)

El territorio peruano se encuentra ubicado sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad tectónica y volcánica que concentra aproximadamente el 85 % de los movimientos telúricos del planeta. Esta ubicación geográfica determina que el país experimente eventos sísmicos de manera constante a lo largo de todo el año.

La fricción continua entre las placas oceánicas y continentales genera una acumulación constante de energía. Por esta razón, el registro diario de temblores de baja y moderada magnitud forma parte de la dinámica geológica habitual del territorio nacional.

12:35 hsHoy

Choque de placas: Nazca y Sudamericana

Sala de monitoreo sísmico. Múltiples pantallas con gráficos de ondas, mapas de actividad y el logo del Instituto Geofísico del Perú. Manos operan consola.
Manos operan una consola en una sala de monitoreo sísmico del Instituto Geofísico del Perú, que muestra mapas de actividad, gráficos de ondas y el logo de la institución en pantallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal motor de la sismicidad en Perú es el proceso de subducción tectónica, donde la Placa de Nazca se introduce de forma continua por debajo de la Placa Sudamericana. Este fenómeno ocurre a una velocidad promedio de varios centímetros por año frente al litoral peruano.

El contacto y rozamiento constante entre ambas masas rocosas acumula tensiones extremas en la corteza terrestre. Cuando la resistencia del material cede, la energía acumulada se libera bruscamente en forma de ondas, dando origen a los sismos de gran magnitud con epicentro en el mar o la costa.

12:34 hsHoy

El rol del Instituto Geofísico del Perú

Mapa físico de Perú con línea roja ondulada, chinchetas de colores, maquetas de edificios, una brújula y el logo del IGP sobre una mesa de madera.
Un mapa de Perú con marcadores y modelos de edificios ilustra las zonas sísmicas y el Cinturón de Fuego, con el logo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es la entidad científica oficial encargada de monitorear, registrar y analizar la actividad sísmica en todo el territorio nacional. A través del Centro Sismológico Nacional (Censis), opera una red de estaciones sísmicas y acelerométricas distribuidas estratégicamente en el país.

Esta infraestructura permite determinar en tiempo real los parámetros fundamentales de cada evento: hora exacta, magnitud, profundidad focal, epicentro e intensidad. Dicha información técnica se distribuye de inmediato a las autoridades de defensa civil y a la población general.

12:33 hsHoy

Cómo opera el Sistema de Alerta Sísmica

Un perro de pelaje marrón y blanco se sienta sobre una pila de escombros de ladrillos y concreto. Al fondo se observan más restos de edificaciones
Un perro de pelaje marrón y blanco se sienta en un área con restos de construcción, un escenario que resalta la importancia de la preparación familiar y de mascotas ante sismos en Perú.

El Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) es un proyecto desarrollado por el IGP y el Indeci para advertir a la población segundos antes de la llegada de las ondas sísmicas destructivas. Funciona mediante sensores instalados a lo largo de la franja costera y en islas cercanas.

Al detectar un sismo de magnitud considerable cerca del litoral, los sensores transmiten la señal por radio a velocidades superiores a las ondas sísmicas. Esto permite activar bocinas y alarmas urbanas, brindando a los ciudadanos una ventana crítica de tiempo para evacuar o ubicarse en zonas seguras.

12:33 hsHoy

Silencio sísmico en la costa central

Una mujer sentada en el suelo junto a una pared en un apartamento moderno, con un baño de vidrio, una mesa, un sofá y estanterías con libros
Una mujer se sienta en el suelo de un apartamento, cerca de una columna, una posición recomendada durante un sismo en edificios de gran altura en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de silencio sísmico o laguna sísmica hace referencia a zonas donde no ha ocurrido un terremoto de gran magnitud durante décadas o siglos, a pesar de encontrarse en áreas de subducción activa. La costa central del Perú, especialmente frente a Lima, acumula energía desde el terremoto de 1746.

Los estudios geofísicos señalan que esta acumulación continua de esfuerzo tectónico tarde o temprano se liberará mediante un sismo de magnitud superior a 8.5. Los especialistas recalcan que la ocurrencia de temblores menores no libera la energía necesaria para evitar un evento mayor.

12:33 hsHoy

Elementos clave de la mochila de emergencia

Mapa de Perú con el territorio costero y montañoso visible, que muestra varias marcas circulares rojas indicando epicentros sísmicos.
Un mapa de Perú indica los epicentros de sismos recientes en las regiones de Junín, Piura, Tumbes e Ica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mochila de emergencia es una herramienta esencial para la supervivencia durante las primeras 24 a 48 horas posteriores a un desastre. Debe colocarse cerca de la puerta principal o en la ruta de evacuación y contar con artículos no perecibles, agua embotellada, linterna, radio a pilas y un botiquín básico.

Es indispensable personalizar su contenido según los integrantes del hogar, incorporando pañales y leche para bebés, medicamentos para adultos mayores o personas con tratamientos crónicos, así como alimento y correa si se tienen mascotas. También se aconseja incluir copias de documentos y duplicados de llaves.

12:33 hsHoy

Organización con el Plan Familiar de Emergencia

Mapa físico de Perú, con regiones destacadas en rojo y símbolos de ondas sísmicas. Una mano sostiene el logo del Instituto Geofísico del Perú.
Un mapa físico del Perú con áreas sísmicas en Moquegua, Ayacucho, Huancavelica y Lima es presentado por el Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elaborar un Plan Familiar de Emergencia permite que cada miembro de la casa conozca exactamente qué acciones tomar antes, durante y después de un movimiento telúrico. La improvisación durante una emergencia aumenta significativamente el riesgo de accidentes y desorganización.

El plan debe definir la asignación de tareas específicas, como cortar los suministros de gas y electricidad, transportar la mochila o asistir a personas con movilidad reducida. Asimismo, debe fijar un punto de encuentro seguro en el exterior y canales alternativos de comunicación, como la mensajería de texto o el número 119.

12:33 hsHoy

Identificación de zonas seguras

Vista general de una multitud de personas en una calle urbana con edificios altos y vehículos estacionados bajo un cielo nublado
Cientos de trabajadores de oficinas y locales comerciales participan en el II Simulacro Nacional Multipeligro en Miraflores, Lima. (Infobae / Marlon Carrasco)

El reconocimiento previo de las zonas seguras internas en viviendas, colegios y centros de trabajo reduce las probabilidades de sufrir lesiones por caída de objetos o colapso de muros no estructurales. Los espacios junto a columnas, vigas de concreto armado y cajas de ascensores suelen ofrecer mayor resistencia.

Durante el sismo se debe mantener la calma y ubicarse en estos puntos protegidos lejos de ventanas, vitrinas y cables eléctricos. Solo cuando el movimiento cese por completo se procede a la evacuación ordenada hacia las zonas seguras externas, previamente demarcadas por las autoridades.

12:32 hsHoy

Magnitud e intensidad: dos conceptos distintos

Vista aérea de una calle con un gran grupo de personas en la vía y aceras, varios coches y motocicletas aparcados y detenidos, y edificios
Trabajadores de oficinas y locales comerciales de Miraflores, Lima, evacúan a la calle durante el Simulacro Nacional Multipeligro, mientras vehículos detienen su marcha. (Infobae / Valeria Mendoza)

En sismología, magnitud e intensidad describen aspectos diferentes de un mismo evento. La magnitud, calculada principalmente en la escala de magnitud de momento (Mw), mide la cantidad total de energía liberada en el foco del sismo y representa un valor único e invariable para cada evento.

Por el contrario, la intensidad se evalúa mediante la escala de Mercalli Modificada y mide los efectos, daños y la percepción humana del sismo en un lugar específico. Por ello, un mismo terremoto registra intensidades altas cerca del epicentro y valores mucho menores a mayor distancia.

12:32 hsHoy

Vulnerabilidad y construcción formal

El impacto destructivo de un terremoto no depende únicamente de su magnitud, sino del nivel de vulnerabilidad física y estructural de las edificaciones. En el Perú, la proliferación de la autoconstrucción informal sobre suelos poco compactos, laderas de cerros o arena incrementa severamente el riesgo de colapso.

Contar con planos aprobados, asesoría técnica de ingenieros civiles y materiales certificados garantiza el cumplimiento de la Norma Técnica de Edificación Sismorresistente. El suelo sobre el cual se edifica debe ser analizado previamente para evitar fenómenos de amplificación sísmica o licuación.

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