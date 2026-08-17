Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 17 de agosto de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorea de manera ininterrumpida la actividad sísmica a nivel nacional para alertar oportunamente a la población y a los organismos de gestión de riesgo. En esta cobertura en vivo de hoy, lunes 17 de agosto, te brindamos el reporte oficial minuto a minuto con los últimos sismos registrados, su magnitud, epicentro y profundidad focal en las distintas regiones del país.
Debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el Perú convive a diario con el movimiento de sus fallas geológicas y el constante proceso de subducción entre placas. Conoce a continuación los reportes en tiempo real del Centro Sismológico Nacional (Censis), junto con las principales medidas de prevención, preparación de la mochila de emergencia y pautas de seguridad emitidas por Indeci.
¿Por qué Perú registra sismos a diario?
El territorio peruano se encuentra ubicado sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad tectónica y volcánica que concentra aproximadamente el 85 % de los movimientos telúricos del planeta. Esta ubicación geográfica determina que el país experimente eventos sísmicos de manera constante a lo largo de todo el año.
La fricción continua entre las placas oceánicas y continentales genera una acumulación constante de energía. Por esta razón, el registro diario de temblores de baja y moderada magnitud forma parte de la dinámica geológica habitual del territorio nacional.
Choque de placas: Nazca y Sudamericana
El principal motor de la sismicidad en Perú es el proceso de subducción tectónica, donde la Placa de Nazca se introduce de forma continua por debajo de la Placa Sudamericana. Este fenómeno ocurre a una velocidad promedio de varios centímetros por año frente al litoral peruano.
El contacto y rozamiento constante entre ambas masas rocosas acumula tensiones extremas en la corteza terrestre. Cuando la resistencia del material cede, la energía acumulada se libera bruscamente en forma de ondas, dando origen a los sismos de gran magnitud con epicentro en el mar o la costa.
El rol del Instituto Geofísico del Perú
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es la entidad científica oficial encargada de monitorear, registrar y analizar la actividad sísmica en todo el territorio nacional. A través del Centro Sismológico Nacional (Censis), opera una red de estaciones sísmicas y acelerométricas distribuidas estratégicamente en el país.
Esta infraestructura permite determinar en tiempo real los parámetros fundamentales de cada evento: hora exacta, magnitud, profundidad focal, epicentro e intensidad. Dicha información técnica se distribuye de inmediato a las autoridades de defensa civil y a la población general.
Cómo opera el Sistema de Alerta Sísmica
El Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) es un proyecto desarrollado por el IGP y el Indeci para advertir a la población segundos antes de la llegada de las ondas sísmicas destructivas. Funciona mediante sensores instalados a lo largo de la franja costera y en islas cercanas.
Al detectar un sismo de magnitud considerable cerca del litoral, los sensores transmiten la señal por radio a velocidades superiores a las ondas sísmicas. Esto permite activar bocinas y alarmas urbanas, brindando a los ciudadanos una ventana crítica de tiempo para evacuar o ubicarse en zonas seguras.
Silencio sísmico en la costa central
El concepto de silencio sísmico o laguna sísmica hace referencia a zonas donde no ha ocurrido un terremoto de gran magnitud durante décadas o siglos, a pesar de encontrarse en áreas de subducción activa. La costa central del Perú, especialmente frente a Lima, acumula energía desde el terremoto de 1746.
Los estudios geofísicos señalan que esta acumulación continua de esfuerzo tectónico tarde o temprano se liberará mediante un sismo de magnitud superior a 8.5. Los especialistas recalcan que la ocurrencia de temblores menores no libera la energía necesaria para evitar un evento mayor.
Elementos clave de la mochila de emergencia
La mochila de emergencia es una herramienta esencial para la supervivencia durante las primeras 24 a 48 horas posteriores a un desastre. Debe colocarse cerca de la puerta principal o en la ruta de evacuación y contar con artículos no perecibles, agua embotellada, linterna, radio a pilas y un botiquín básico.
Es indispensable personalizar su contenido según los integrantes del hogar, incorporando pañales y leche para bebés, medicamentos para adultos mayores o personas con tratamientos crónicos, así como alimento y correa si se tienen mascotas. También se aconseja incluir copias de documentos y duplicados de llaves.
Organización con el Plan Familiar de Emergencia
Elaborar un Plan Familiar de Emergencia permite que cada miembro de la casa conozca exactamente qué acciones tomar antes, durante y después de un movimiento telúrico. La improvisación durante una emergencia aumenta significativamente el riesgo de accidentes y desorganización.
El plan debe definir la asignación de tareas específicas, como cortar los suministros de gas y electricidad, transportar la mochila o asistir a personas con movilidad reducida. Asimismo, debe fijar un punto de encuentro seguro en el exterior y canales alternativos de comunicación, como la mensajería de texto o el número 119.
Identificación de zonas seguras
El reconocimiento previo de las zonas seguras internas en viviendas, colegios y centros de trabajo reduce las probabilidades de sufrir lesiones por caída de objetos o colapso de muros no estructurales. Los espacios junto a columnas, vigas de concreto armado y cajas de ascensores suelen ofrecer mayor resistencia.
Durante el sismo se debe mantener la calma y ubicarse en estos puntos protegidos lejos de ventanas, vitrinas y cables eléctricos. Solo cuando el movimiento cese por completo se procede a la evacuación ordenada hacia las zonas seguras externas, previamente demarcadas por las autoridades.
Magnitud e intensidad: dos conceptos distintos
En sismología, magnitud e intensidad describen aspectos diferentes de un mismo evento. La magnitud, calculada principalmente en la escala de magnitud de momento (Mw), mide la cantidad total de energía liberada en el foco del sismo y representa un valor único e invariable para cada evento.
Por el contrario, la intensidad se evalúa mediante la escala de Mercalli Modificada y mide los efectos, daños y la percepción humana del sismo en un lugar específico. Por ello, un mismo terremoto registra intensidades altas cerca del epicentro y valores mucho menores a mayor distancia.
Vulnerabilidad y construcción formal
El impacto destructivo de un terremoto no depende únicamente de su magnitud, sino del nivel de vulnerabilidad física y estructural de las edificaciones. En el Perú, la proliferación de la autoconstrucción informal sobre suelos poco compactos, laderas de cerros o arena incrementa severamente el riesgo de colapso.
Contar con planos aprobados, asesoría técnica de ingenieros civiles y materiales certificados garantiza el cumplimiento de la Norma Técnica de Edificación Sismorresistente. El suelo sobre el cual se edifica debe ser analizado previamente para evitar fenómenos de amplificación sísmica o licuación.