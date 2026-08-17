Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 17 de agosto de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorea de manera ininterrumpida la actividad sísmica a nivel nacional para alertar oportunamente a la población y a los organismos de gestión de riesgo. En esta cobertura en vivo de hoy, lunes 17 de agosto, te brindamos el reporte oficial minuto a minuto con los últimos sismos registrados, su magnitud, epicentro y profundidad focal en las distintas regiones del país.

Debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el Perú convive a diario con el movimiento de sus fallas geológicas y el constante proceso de subducción entre placas. Conoce a continuación los reportes en tiempo real del Centro Sismológico Nacional (Censis), junto con las principales medidas de prevención, preparación de la mochila de emergencia y pautas de seguridad emitidas por Indeci.